Любовь под дулом пистолета. Как маркировка о непогашенной судимости обезопасит онлайн-знакомства

Депутат Милонов призвал защищать права людей, которые знакомятся с заключенными

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

В Госдуме предложили предупреждать пользователей сервисов для знакомств о наличии у собеседника непогашенной судимости. С подобной инициативой выступила депутат от фракции «Новые люди» Ксения Горячева. В чем польза такого решения и защитит ли это пользователей — в материале 360.ru.

Маркировка людей с судимостью на сайтах знакомств: в чем суть инициативы

Идею уже поддержали МВД и Минцифры. В планах — отображать в анкете непогашенную судимость только за тяжкие преступления.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов указал на риск впустить через сайт знакомств в свою жизнь далеко не того человека, которого хотелось бы. Каждый, кто пользуется подобными сервисами, находится в зоне риска.

«Потому точно установить подлинность личности позволит только верификация. И у потенциального партнера должно быть право выбрать спутника жизни среди тех, у кого нет непогашенной судимости. Либо, наоборот, закрутить роман с тем, у кого она все еще присутствует», — объяснил политик.

IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir
Фото: IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir/www.globallookpress.com

Милонов напомнил о необходимости защищать людей, которые вступают в союз с бывшими заключенными.

Мошенники, насильники, убийцы на сайтах знакомств

Несмотря на то что большинство пользователей сервисов для знакомств — обычные люди, которые ищут друзей, быстрый секс или вторую половинку, бывали случаи, когда встреча заканчивалась финансовыми потерями или смертью.

Летом 2024-го суд в Астрахани приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы. Мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств и пригласил к себе. После того как гостья узнала о его судимости за убийство, между ними возникла ссора. Агрессор ударил ее ножом в область шеи, расчленил тело и выкинул останки в мусорный бак.

В начале июня этого года стало известно, что смоленский предприниматель перевел 52 миллиона рублей женщине, с которой познакомился на сайте знакомств и общался исключительно по переписке на протяжении трех лет. 

Полицейские задержали четверых подозреваемых, причастных к хищению денежных средств.

Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency
Фото: Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В апреле 2024-го арестовали 43-летнего мужчину, который убил москвичку и закопал ее тело за городом. Женщина была замужем, однако супруг постоянно пропадал на работе. Так 60-летняя Ольга познакомилась на сайте знакомств со своим палачом — Александром Мерзликиным.

Он заманил жертву на дачу в Новой Москве, где и расправился с ней. Настолько хорошо уничтожил улики, что задержали его только через полгода, когда правоохранители повторно пришли на место пропажи.

Тогда Александр во всем признался: рассказал, что задушил Ольгу, закопал тело, а потом стер везде ее отпечатки пальцев. Он уже был осужден за тройное убийство в 2006 году и освободился только в 2023-м.

Как общаться с человеком, который отбывал наказание

Можно ли знакомиться с судимым

Практикующий психолог, сексолог Александра Миллер напомнила о доверчивости женщин. Этим легко пользуются альфонсы, которые обрабатывают одновременно от трех до пяти представительниц прекрасного пола, запудривают мозги и просят перевести крупную сумму денег. После чего исчезают.

Ingram Images
Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com

С судимым можно знакомиться, но нужно брать во внимание статью, по которой тот отбывал наказание. Финансовые махинации или убийство — велик риск рецидива.

Красные флаги

Если у собеседника в статусе стоит «ищу отношения» и «мечтаю построить семью», этому можно верить. Но обязательно проверить. Эксперт порекомендовала во время общения обратить внимание на следующие признаки:

IMAGO/Zoonar.com/Evgeny Karandae
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Evgeny Karandae/www.globallookpress.com

«Многие девушки рассказывали, что именно с помощью таких выражений садисты и абьюзеры начинали проявлять свое нутро. Сперва все воспринималось как забота, пока не вылилось в тотальный контроль с рукоприкладством», — рассказала Александра Миллер.

Erik Reis - IKOstudio/Ingram Images
Фото: Erik Reis - IKOstudio/Ingram Images/www.globallookpress.com

Правила безопасности

Первое и самое главное — не нырять в омут с головой. Больше времени уделять тому, чтобы узнать человека. Можно моделировать различные ситуации и смотреть, как он себя поведет. Помимо этого, есть несколько простых советов, которые помогут облегчить жизнь и даже ее сохранить:

Alexander Legky/Global Look Press
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com

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