Сегодня 18:32 Любовь под дулом пистолета. Как маркировка о непогашенной судимости обезопасит онлайн-знакомства Депутат Милонов призвал защищать права людей, которые знакомятся с заключенными 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Госдуме предложили предупреждать пользователей сервисов для знакомств о наличии у собеседника непогашенной судимости. С подобной инициативой выступила депутат от фракции «Новые люди» Ксения Горячева. В чем польза такого решения и защитит ли это пользователей — в материале 360.ru.

Маркировка людей с судимостью на сайтах знакомств: в чем суть инициативы Идею уже поддержали МВД и Минцифры. В планах — отображать в анкете непогашенную судимость только за тяжкие преступления. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов указал на риск впустить через сайт знакомств в свою жизнь далеко не того человека, которого хотелось бы. Каждый, кто пользуется подобными сервисами, находится в зоне риска. «Потому точно установить подлинность личности позволит только верификация. И у потенциального партнера должно быть право выбрать спутника жизни среди тех, у кого нет непогашенной судимости. Либо, наоборот, закрутить роман с тем, у кого она все еще присутствует», — объяснил политик.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir / www.globallookpress.com

Милонов напомнил о необходимости защищать людей, которые вступают в союз с бывшими заключенными. Мошенники, насильники, убийцы на сайтах знакомств Несмотря на то что большинство пользователей сервисов для знакомств — обычные люди, которые ищут друзей, быстрый секс или вторую половинку, бывали случаи, когда встреча заканчивалась финансовыми потерями или смертью. Летом 2024-го суд в Астрахани приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы. Мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств и пригласил к себе. После того как гостья узнала о его судимости за убийство, между ними возникла ссора. Агрессор ударил ее ножом в область шеи, расчленил тело и выкинул останки в мусорный бак. В начале июня этого года стало известно, что смоленский предприниматель перевел 52 миллиона рублей женщине, с которой познакомился на сайте знакомств и общался исключительно по переписке на протяжении трех лет. Полицейские задержали четверых подозреваемых, причастных к хищению денежных средств.

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В апреле 2024-го арестовали 43-летнего мужчину, который убил москвичку и закопал ее тело за городом. Женщина была замужем, однако супруг постоянно пропадал на работе. Так 60-летняя Ольга познакомилась на сайте знакомств со своим палачом — Александром Мерзликиным. Он заманил жертву на дачу в Новой Москве, где и расправился с ней. Настолько хорошо уничтожил улики, что задержали его только через полгода, когда правоохранители повторно пришли на место пропажи. Тогда Александр во всем признался: рассказал, что задушил Ольгу, закопал тело, а потом стер везде ее отпечатки пальцев. Он уже был осужден за тройное убийство в 2006 году и освободился только в 2023-м. Как общаться с человеком, который отбывал наказание Можно ли знакомиться с судимым Практикующий психолог, сексолог Александра Миллер напомнила о доверчивости женщин. Этим легко пользуются альфонсы, которые обрабатывают одновременно от трех до пяти представительниц прекрасного пола, запудривают мозги и просят перевести крупную сумму денег. После чего исчезают.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

С судимым можно знакомиться, но нужно брать во внимание статью, по которой тот отбывал наказание. Финансовые махинации или убийство — велик риск рецидива. Красные флаги Если у собеседника в статусе стоит «ищу отношения» и «мечтаю построить семью», этому можно верить. Но обязательно проверить. Эксперт порекомендовала во время общения обратить внимание на следующие признаки: Человек слишком негативно или раздражительно о ком-то рассказывает;

Очень бурная реакция на незначительное событие;

Ревность. Например, на свидании девушка просто повернула голову на другого мужчину и спутник тут же начал ей что-то высказывать по этому поводу;

Жесткий контроль. Первые сигналы — фразы «Куда ты пошла?», «Во сколько пришла?» и прочие. При развитии отношений все может перерасти в психологическое или физическое насилие.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Evgeny Karandae / www.globallookpress.com

«Многие девушки рассказывали, что именно с помощью таких выражений садисты и абьюзеры начинали проявлять свое нутро. Сперва все воспринималось как забота, пока не вылилось в тотальный контроль с рукоприкладством», — рассказала Александра Миллер. Слишком яркое ухаживание. Если люди только начали общаться, а кавалер признается в любви с первого взгляда, дарит огромные букеты и дорогие подарки, есть повод задуматься. В реальности так не бывает. Собеседники сначала друг друга узнают, затем влюбляются и появляется желание ухаживать. В ином случае это психологическая обработка.

Фото: Erik Reis - IKOstudio/Ingram Images / www.globallookpress.com

Правила безопасности Первое и самое главное — не нырять в омут с головой. Больше времени уделять тому, чтобы узнать человека. Можно моделировать различные ситуации и смотреть, как он себя поведет. Помимо этого, есть несколько простых советов, которые помогут облегчить жизнь и даже ее сохранить: Проверить информацию о судимости. Если человек открыто говорит о своем прошлом, уточнить детали (статья, обстоятельства, срок);

Соблюдать границы в общении. Не раскрывать личную информацию (адрес, банковские данные, пароли) на ранних этапах знакомства. Стараться держать это втайне, даже когда человек пытается выведать с помощью манипуляций;

Узнать о реабилитации. Аккуратно расспросить, как осужденный восстанавливается после отбывания наказания. Посещает ли он психолога сейчас или раньше, устроился ли на работу, какой образ жизни ведет;

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Встречаться в общественных местах. Будь то кафе, торговый центр или парк. Важно сообщать геолокацию близким и по возможности прислать контактные данные спутника. Избегать уединенных локаций;

Обратить внимание на круг общения. Если те, с кем человек взаимодействует, связаны с криминалом, это вероятный красный флаг.

Избегать финансовой помощи. Не давать деньги, даже при ощущении искренности человека. Такие просьбы, особенно на ранних этапах, — частый признак мошенничества;

Следить за интуицией. Прекратить общение, когда поведение партнера вызывает беспокойство или кажется странным;

Критически относиться к рассказанным историям. Подозрительные вещи, о которых говорит собеседник, например потерял паспорт или испытывает финансовые трудности, могут быть ложью. Она нужна, чтобы вымогать деньги.