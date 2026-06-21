Сегодня 05:27 Маркетплейсы затянули россиян сильнее соцсетей. Как не копить в корзинах ненужные товары Психолог Паустовская: будильник сэкономит время и деньги на маркетплейсах 0 0 0 Фото: Erik Reis — IKOstudio/Ingram Images / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Маркетплейсы перестали быть просто площадками для покупок. Часть россиян превратила их в бесконечную ленту развлечений, добавляя в избранное все больше позиций. По какой причине возникает желание часами листать карточки товаров и как справиться с тягой положить в уже переполненную виртуальную корзину очередную вещь, узнал 360.ru.

Маркетплейсы — источник дешевого дофамина

Наполнение корзин товарами на маркетплейсах связанно с попыткой снятия стресса или желанием доставить себе удовольствие, если других способов нет. Об этом 360.ru заявила клинический психолог Инна Паустовская.

Она подчеркнула, что сами площадки маркетплейсов созданы по принципу социальных сетей, в которые человек погружается и, теряя счет времени, остается надолго, добавляя все новые позиции в корзину.

«Это такой дешевый дофамин, когда мы листаем приятные картинки, а мозг представляет, как мы будем этими вещами обладать. Хотя очень часто реальность и ожидания не совпадают», — заявила Паустовская.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press / www.globallookpress.com

Психолог отметила, что любители маркетплейсов обычно начинают заполнять свои корзины по вечерам, когда хотят снять напряжение, накопленное в течение дня. Со временем такое поведение становится ритуалом.

Как отказаться от шопоголизма на маркетплейсах

По словам Паустовской, во время выбора вещей на виртуальных витринах нужно прежде всего спросить себя, как я себя чувствую. Если человеку необходима какая-то вещь, то нужно сконцентрироваться на ее поисках, а если это просто способ развлечься и расслабиться, то понять, чем еще можно изменить свое состояние.

«Это означает перевести себя на уровень осознанности. Первый вопрос о своем состоянии и второй, что делать, чтобы удовлетворить свою потребность», — пояснила она.

Психолог подчеркнула, что к выбору вещей тоже надо подходить осознанно и оценивать, насколько тот или иной товар необходим.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Еще одним способом справиться с проведением времени на маркетплейсах эксперт назвала ограничение времени. «Буквально можно заводить будильник, чтобы контролировать время, проведенное на площадках», — отметила Паустовская. Это не только избавит от зависимости, но и сэкономит достаточное количество денег. Психолог добавила, что лучшее время для посещения маркетплейсов — это расслабленное и спокойное состояние. Как пояснила Паустовская, когда голодный человек садится за стол, то обычно переедает, не зная меры. Также работает и с маркетплейсами, когда корзина заполняется ненужными товарами, от которых покупатель в итоге отказывается, приходя в ПВЗ, потому что его эмоциональное состояние уже изменилось.