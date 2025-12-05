Мандариновый атас. Почему цены на главный новогодний фрукт полетели вниз?

В 2025 году мандарины подешевели на 25% по сравнению с 2024-м, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. Неудивительно, ведь на пороге Новый год, а именно этот фрукт у многих ассоциируется с праздником. Почему мандарины опустились в цене, какие сорта завозят в Россию и откуда, а также как выбрать вкусный и сочный фрукт — в материале 360.ru.

Почему мандарины подешевели и на сколько

На сколько упали цены на главный новогодний фрукт, можно проследить по ценам в крупных сетях супермаркетов. Например, в «Перекрестке» марокканские клементины стоят 300 рублей, а год назад — 230, что на 4% дешевле. В «Окей» они же обойдутся в 311 рублей за килограмм против 370 в 2024-м. Во «Вкусвилле» цитрусы из Марокко стоят 340 рублей.

Китайские мандарины с листочком во «Вкусвилле» стоят 250 рублей за килограмм, в «Ленте» — 125 рублей (а по карте — 119), а в «Перекрестке» — 230.

Сорт надоркотт продают в «Ленте» по 305 рублей и по 200 рублей за килограмм по карте, во «Вкусвилле» — по 398 рублей. Мандарины беби в «Перекрестке» обойдутся в 230 рублей за кило, в «Ленте» — за 268 (по карте — 130) против 280 в прошлом году, в «Окей» килограммовый пакет мандаринов продают по 220 рублей, а во «Вкусвилле» — по 300.

Как видно, новогодний цитрус подешевел не везде, однако некоторое падение цен все же можно наблюдать.