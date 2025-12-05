Мандариновый атас. Почему цены на главный новогодний фрукт полетели вниз?
Экономист Холод объяснил, как выбрать вкусные мандарины к Новому году
В 2025 году мандарины подешевели на 25% по сравнению с 2024-м, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. Неудивительно, ведь на пороге Новый год, а именно этот фрукт у многих ассоциируется с праздником. Почему мандарины опустились в цене, какие сорта завозят в Россию и откуда, а также как выбрать вкусный и сочный фрукт — в материале 360.ru.
Почему мандарины подешевели и на сколько
На сколько упали цены на главный новогодний фрукт, можно проследить по ценам в крупных сетях супермаркетов. Например, в «Перекрестке» марокканские клементины стоят 300 рублей, а год назад — 230, что на 4% дешевле. В «Окей» они же обойдутся в 311 рублей за килограмм против 370 в 2024-м. Во «Вкусвилле» цитрусы из Марокко стоят 340 рублей.
Китайские мандарины с листочком во «Вкусвилле» стоят 250 рублей за килограмм, в «Ленте» — 125 рублей (а по карте — 119), а в «Перекрестке» — 230.
Сорт надоркотт продают в «Ленте» по 305 рублей и по 200 рублей за килограмм по карте, во «Вкусвилле» — по 398 рублей. Мандарины беби в «Перекрестке» обойдутся в 230 рублей за кило, в «Ленте» — за 268 (по карте — 130) против 280 в прошлом году, в «Окей» килограммовый пакет мандаринов продают по 220 рублей, а во «Вкусвилле» — по 300.
Как видно, новогодний цитрус подешевел не везде, однако некоторое падение цен все же можно наблюдать.
«Мандарины, как мимоза, сезонный фрукт. Мимозу продают к 8 Марта, а весь оставшийся год цветок никому не нужен. Пик продаж тоже приходится на Новый год, если нет распродаж. Потом они превращаются просто во фрукты, а былое очарование новогоднего атрибута теряется», — рассказал 360.ru независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
Другие эксперты отмечают, что причиной падения цен на мандарины в России может быть хороший урожай в Турции. В отличие от прошлого года, когда в Абхазии был их неурожай, в этом году на импорт привезено очень много.
Свою роль в удешевлении новогоднего товара мог сыграть и рубль, который к декабрю 2025 года заметно укрепился.
Какие сорта мандаринов завозят в Россию и откуда
Судя по прилавкам российских магазинов, в нашей стране можно купить самые разные сорта оранжевого фрукта: клементин, сатсума, муркотт, шива-микан, тангор, надоркотт.
Большую часть этих фруктов везут в Россию из Китая и Абхазии. Также в нашу страну фрукт поставляют из Турции, Марокко, Египта и Аргентины.
Анфиногенов объяснил, что изначально мандарины были только в Поднебесной, но под предводительством русского человека их начали выращивать и соседи.
Интересно
«Потом это дело подхватили, и появился любимый россиянами знаменитый абхазский мандарин», — отметил Анфиногенов.
Как выбрать мандарины к новогоднему столу
Хороший плод должен выглядеть равномерно окрашенным, то есть без крупных зеленых пятен, вмятин, иногда с глянцем и гладкой кожурой, упругим, но не твердым, рассказал 360.ru доктор экономических наук, профессор бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
«На подмосковных рынках можно попросить попробовать. У продавцов всегда есть для этого разобранный фрукт», — объяснил эксперт.
Далее каждый покупатель ищет что-то свое: кому-то нравится кислинка, другим — плоды без косточки, третьим — суховатость, а кому-то — исключительно сочные представители.
Вот хитрости, которые помогут выбрать спелый и качественный продукт:
- В первую очередь следует обратить внимание на аромат. Если у основания мандарин источает яркий, сладкий цитрусовый запах, то фрукт спелый и качественный, если такого нет — его слишком рано сорвали;
- Кожура, которая легко отстает от плода, указывает на его сочность и спелость. Зато ее толщина совсем не показатель, а лишь указание на сорт;
- Следует отдавать предпочтение мандаринам на развес, чтобы была возможность выбрать каждый фрукт самостоятельно. В упаковках или сетках может оказаться один гнилой, который испортит другие плоды.
Дома фрукты нужно хорошо вымыть, чтобы смыть остатки консервантов.