Квартира или частный дом: мнение эксперта, ситуация на рынке | 360°

Эксклюзив 05 мая 2024, 13:22 Выгоднее квартир. Почему малоэтажки за городом набирают популярность Глава отдела продаж стройкомпании Панин: малоэтажки популярны даже у молодежи Freepik

Читать 360 в

В последние несколько лет в России растет доля малоэтажного жилья. Люди все чаще делают выбор в пользу загородного жилья. Почему так происходит и на что стоит обратить внимание тем, кто задумывается о покупке дома, — в материале 360.ru.

Кто чаще покупает загородные дома?

Такое жилье популярно среди люди всех возрастов.

«Сейчас есть определенные направленности льготных программ по ипотеке, и все чаще даже самые молодые люди, в возрасте от 20 лет, стали выбирать именно свое новое жилье в виде малоэтажного строительства, загородного коттеджа на земельном участке где-то недалеко от Москвы», — рассказал 360.ru руководитель отдела продаж и развития строительной компании «Юко» Дмитрий Панин.

По его словам, чаще всего такой выбор делают семьи с детьми в возрасте от 30 до 45 лет. Среди покупателей также много людей в возрасте от 50 до 60 лет, которые уже выходят на пенсию или готовятся к ней. Молодежь в возрасте 20–25 лет «не так часто, как хотелось бы, но все-таки уже довольно часто» обращает внимание на загородные коттеджи, отметил Панин. Особенно это молодые IT-специалисты, которые работают на удаленке.

РИА «Новости»

Коммерческий директор той же строительной компании Иван Данилов добавил 360.ru: частные дома любят молодые семьи с одним маленьким ребенком или более зрелые, 40–45 лет, с двумя-тремя детьми и с животными.

«Мы видим, как растет тренд, аудитория расширяется, и молодые специалисты, работающие на удаленке — IT-специалисты, специалисты по дизайну, рекламе, видеопродакшену, работе с маркетплейсами, — даже без детей, переезжают, чтобы улучшить качество жизни», — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что загородный дом модно считать местом дружеских встреч: встречаться в городе в квартире уже кажется скучным, интереснее выбрать время и съездить к другу за город пожарить шашлыки. Поэтому в частных домовладениях актуальны мангальная и барбекю-зона.

В малоэтажки едут жить или отдыхать?

Покупатели обычно рассматривают малоэтажки для постоянного проживания — они уезжают туда из московских квартир или Подмосковья либо переезжают из регионов, сообщил Панин. Он пояснил, что люди привыкают к удаленной работе, а те, кто трудится, например, в московских офисах, давно привыкли ездить на работу далеко.

Сейчас куча коттеджных поселков, деревень, частных застроек, где хорошая, даже отличная транспортная доступность, и жители не ощущают никакого дискомфорта, выезжая на работу в столицу или ближайший город, где устроились. С развитием транспортных сетей добираться до Москвы стало еще удобнее, еще быстрее. Это, конечно, шанс для людей, которые мечтали переехать за город. Дмитрий Панин руководитель отдела продаж и развития строительной компании

Переезжая «основательно», люди чаще выбирают сравнительно небольшие дома — от 90 до 120 квадратных метров. В 80% случаев выбор падает на одноэтажные дома.

«Люди поняли, что в них жить значительно удобнее, чем в двухэтажных: отсутствие лестницы и жизнь в одной плоскости дает больше простора, свободы и комфорта», — пояснил Дмитрий Панин.

На каком этапе строительства выгоднее покупать дом?

Покупка дома в целом очень выгодна в плане инвестиционной привлекательности. Инвестиции в загородную недвижимость лучше делать при начале строительства того или иного места.

«Если это коттеджный поселок, то стоит покупать там дом на самом его старте — тогда будет максимальная инвестиционная выгода. Дома за время строительства поселка — год или два — могут подорожать на 20–30%, а то и на 40% с учетом стоимости той инфраструктуры, которая есть в поселке. Допустим, если это поселок эконом-класса, цена вырастет процентов на 20, если класса „комфорт плюс“, где есть магазины, торговые центры, возможно, школы и детсады, набережные, — порядка 40%», — разъяснил Дмитрий Панин.

Freepik

По его словам, быстрее всего в цене растут дома, расположенные в удачной локации (например, до 40–50 километров от Москвы), куда ведут хорошие магистрали: платные, скоростные шоссе. На цены влияют экология, наличие рядом водоемов и лесов. Если говорить о Московской области, самые дорогие загородные дома — на севере, северо-западе и западе региона. Здесь очень высок спрос на коттеджи, а спрос, как известно, рождает предложение — и, соответственно, увеличивает цену и ценность этого предложения.

Что выгоднее брать: дом или квартиру в многоэтажке?

Иван Данилов подчеркнул, что примерно с 2022 года стоимость домов растет быстрее, чем стоимость загородных квартир. Рынок малоэтажных домов растет, и нередко люди, которые покупают дом и делают меблировку за несколько миллионов, потом зарабатывают с его продажи 20–25% в год. Дело в том, что цены на жилье в коттеджных поселках растут, люди активно покупают там дома. Правда, не так много людей, купивших дом за городом, оттуда уезжают — если только вынуждают какие-то личные обстоятельства, подчеркнул Данилов.

Рынок многоэтажных домов перегрет и, скорее, ждет коррекции. Именно из-за этого и из-за введения льготной ипотеки мы видим, что цена на квадратный метр в многоквартирных домах растет, и разница с вторичкой в новом ЖК может составлять 20–25%. С точки зрения инвестиции покупка квартиры в многоквартирном доме нецелесообразна — жилье покупается по завышенной цене застройщика, а продать его даже по той же цене уже не получится. Аудитории, которая может ее купить за кэш, очень мало, и она будет смотреть на вторичку только с хорошим дисконтом. Можно рассчитывать только на то, что новая квартира через пять лет вырастет в цене из-за инфляции, но это скорее про сохранение денег, а не про инвестиции в недвижимость. Иван Данилов коммерческий директор строительной компании «ЮКО»

Эксперты отметили, что процентная ставка на ипотечные кредиты на жилье в малоэтажках и многоэтажках абсолютно одинакова. Если брать, к примеру, ипотеку-2020 с господдержкой, семейную ипотеку, IT-ипотеку, разница зависит в основном от застройщика — с банками заключают договоры разные застройщики, которые предлагают немного различные условия.

На что обратить внимание при выборе малоэтажного жилья?

Переезд за город для современных людей не означает готовность отказаться от комфортных условий жизни. Поэтому учитывать стоит и транспортную доступность, и качество подъездных дорог, и безопасность, и наличие рядом магазинов, торговых центров, супермаркетов. Впрочем, чаще всего коттеджные поселки строятся рядом с крупным населенным пунктом — там дома легче продать, чем в глуши.

«Внимание стоит обратить на сервис, который предоставляется в том или ином коттеджном поселке: как осуществляется безопасность, есть ли детские развлекательные мероприятия, спортивные комплексы. Если это пожилые люди, важно наличие общественного транспорта, чтобы остановка была прямо недалеко от дома, чтобы автобусное сообщение было постоянным и круглогодичным», — добавил Дмитрий Панин.

По мнению Ивана Данилова, важны «место, место и еще раз место»: насколько комфортно будет добираться, каковы в целом ощущения.

«Много ездите, смотрите. Вы должны понять, чувствуете ли вы себя как дома, хочется ли общаться с людьми. По картинке или по отзывам этого не определить», — предупредил Данилов.

Freepik

Он посоветовал учитывать степень завершенности строительства поселка. Если застройщик строит долго, покупатель рискует прождать несколько лет.

Застройщик должен быть проверенным, стоит изучить его предыдущие проекты. По словам Панина, даже в Подмосковье еще бывают случаи, когда проект бросают, и люди остаются ни с чем.

«В малоэтажном строительстве только в том году будет вводиться программа с эскроу-счетами — это те счета, где деньги физического лица заморожены и делается безопасный расчет: пока дом не достроится, застройщик не получит денег», — пояснил он.

Глава отдела продаж и развития посоветовал перед покупкой дома поговорить с соседями, узнать, тепло ли у них, как работают коммуникации.

«Я бы порекомендовал выбирать дом с магистральным газом либо электрическим отоплением. Какие-то альтернативы — центральные сети отопления, угольные и дизельные котлы, твердотопливные и жидкотопливные котлы — я бы не стал рассматривать, потому что это будет доставлять дискомфорт за городом», — продолжил Дмитрий Панин.

Следует выяснить, нет ли вокруг химических предприятий, а также карьеров и складов, то есть не будут ли возле вашего дома постоянно ездить фуры.

Удобнее покупать дома с готовой отделкой, чтобы не тратить на материалы время и бюджет — просто расставить мебель и вселяться.

Важен и постпродажный сервис. Для человека, который всегда жил в квартире, за городом может быть поначалу непривычно и сложно — хорошо, когда застройщик помогает решать вопросы, касающиеся качества жизни.