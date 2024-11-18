Должны ли мальчики со скрипками идти на бокс, чтобы отбиться от детей из Азии и с Кавказа?

Азербайджанского подростка из города Нижние Серги, пнувшего в грудь 14-летнюю девочку, задержали. Проверка в Следственном комитете шла по легкой первой части статьи 213 Уголовного кодекса («Хулиганство»), по которой ребенок в 15 лет неподсуден. Но дело возбудили по части второй — о групповом хулиганстве. Общество победило, не дало замять ситуацию. Теперь осталось добиться, чтобы задержали и подначивавшую этого паренька девочку, которая дала ему команду бить. Мы должны ясно сказать: нам не нужны не только некультурные приезжие, но и наши люди, которые легко подпадают под их влияние.

Увы, на одну маленькую победу пришло несколько плохих новостей. Из разных городов России сообщают еще о трех случаях травли. Всех их объединяют два общих признака: агрессорами выступают дети мигрантов или приезжих с Кавказа, а школа старается замять инцидент.

Деликатная организация человека с кулаками В Абинске Краснодарского края ребенок мигрантов одним ударом сбил с ног спокойно стоявшего одноклассника. Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело. Обратите внимание: до публикации видео нигде не сообщалось, что школа сама обратилась бы в органы, отстранила бы агрессора от занятий. Зато телеканал «Краснодар» включился обелять ситуацию. Сообщил, будто пострадавший весь день оскорблял мать одноклассника, отчего тот не выдержал и напал на спокойно стоявшего рядом мальчика. То есть уголовное дело еще не возбудили, а им уже известно, кто виноват. Вот он, оскорбитель! Аналогичная ситуация из Тюмени. Еще в октябре там подросток из школы № 63 ударил под видеозапись худенького мальчика. Станцевав лезгинку, напавший продолжил избивать жертву. Вокруг была толпа детей. Однако в Сеть видео попало только после того, как стало известно о проверке в Нижних Сергах. Кто-то из детей, снявших нападение, поверил, что наконец будет уголовное дело. И действительно, снова Москва дала команду разобраться.

Не верить в справедливость дети 63-й школы имели полное право: почему-то до обнародования видео с избиением руководство школы не обращалось в органы, не отстранило учеников. Более того, уже в эти дни школа отчиталась: после нападения ею «регулярно проводятся мероприятия, направленные на формирование дружественных отношений между учениками и сплочение детского коллектива; ребят учат мирному разрешению споров, что помогает избежать конфликтов и находить компромиссы». То есть избитого поучили, как подружиться с обидчиком и найти с ним компромиссы?

Снова мы услышали версию, будто мальчик, которого избили, оскорблял крупного агрессора. Да, оскорблял? Ну что ж, расходимся, пусть дальше бьет?

Подобное освещение школьной травли создает иллюзию правоты агрессоров: мол, как же непонятно, ведь его мать оскорбляли весь день! Мы с вами, когда читаем такие новости, должны понимать, во-первых, что факт удара налицо, на видео, а вот оскорбляли чью-то мать или нет, без следствия не выяснить. Во-вторых, ничто не может быть оправданием физического насилия. Недавно в Челябинске судили огромную банду мигрантов. Среди них были те самые таджики, которые в начале 2023 года подрались с челябинскими подростками в образовательном центре № 5. Всех русских парней и башкира сразу задержали, таджиков отпустили. Через несколько недель они зарезали в компьютерном клубе 17-летнего Игоря Евстафьева: считали, что он… оскорбил их в видеоигре. Азербайджанец из города Нижние Серги тоже пытался оправдаться, запустив версию, будто ударенная девочка до того долго над ним издевалась и он всего лишь «ответил». Мы с вами, если не хотим, чтобы подобные нравы укоренились в нашем обществе, должны жестко пресекать не только такие оправдания, но и распространение их в СМИ.

Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / Global Look Press

Шкурный учительский интерес Мы с вами в минувшие дни увидели две неприятные закономерности. Обе важные. Первая — в том, что школа любой ценой старается замять травлю и драки. Эта проблема у нас системная, а не институциональная, то есть порождена не положением вещей, а наличием конкретных правил, регулирующих работу школы и педагогов.

Учителям выгодно скрывать травлю и оставлять агрессоров в школе. У них не так и много возможностей отчислить девианта. Тех, кто ими пользуется, ждут серьезные проблемы: лишение премий, приработков, падение рейтинга. Эффективность педагога оценивают по тому, скольких учеников он дотянул до выпуска из девятого класса, скольких перевел из класса в класс без двоек. И сколько он смог предотвратить драк, нападений!

Травля, драка — это в школе ЧП, но не педагогическое, от слова «педагогика», а учительское, то есть ЧП для учителя. Система так устроена, что учителю сегодня выгоднее даже не скрыть нападение на ребенка, а еще пнуть его, наподдавать за углом, пригрозить один на один отправить к психологу, перевести на семейное обучение.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Это личные примеры, известные мне за годы работы над темой школьных издевательств. Родители и дети, персонажи моих текстов, рассказывали мне лично об этом в разные годы. Я много писала о школьной травле, так как начало моей работы пришлось на родной город Тюмень, где в силу многих особенностей проблема школьной травли стоит остро. Сейчас на контроле у Генпрокуратуры и СК сразу несколько историй из Тюмени. Например, в это же время разбираются с издевательствами над восьмиклассницей в Луговской школе: девочка была новенькая, ее травили, били, школа пыталась замять дело. Без прокуратуры в иных школах ребенку и в туалет не зайти — таково положение вещей.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Конечно, не одна Тюмень ославилась. Также в эти дни по интернету ходит аудиопризнание девочки из неизвестного региона, которая рассказывает, что обратилась к учителю с жалобой на одноклассника, который над ней издевается, оскорбляет, бьет по ногам. Учительница пояснила: мальчик с Кавказа, а девочка якобы ярко одевается и делает макияж, ей надо вести себя скромнее, потому что на Кавказе другая культура, для кавказцев такая девочка — простите, шлюха. Пока неизвестно, из какого города это признание. Но видим две надоевшие доминанты: педагог покрывает насилие, а агрессор — с Кавказа. Системное замалчивание травли, личная заинтересованность учителей и руководства школы в запугивании жертвы насилия — это одна проблема. Ее нужно решать, меняя подход к оценке эффективности работы школы. Чтобы у педагогов не было мотива прятать агрессора, а наоборот, был страх вовремя не распознать травлю в школе.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Другие дети Другая проблема, кажется, значительнее, решить ее не так просто. Вы заметили, что во всех последних громких историях травли в качестве агрессоров выступают дети мигрантов или приезжих с Кавказа? Ряд СМИ, судя по традиционным попыткам запугать коренное население русских регионов, снова пишет о том, будто бы, указывая на национальность агрессивного ребенка, местные жители что-то там «разжигают». И все эти мантры о «не разжигайте» порядком надоели.

Есть данность: роль обидчиков в школах все чаще играют дети из Средней Азии или с Кавказа. С этим надо что-то делать. Что? Многие сейчас пишут, что русские должны отдавать своих детей на бокс и учить драться. Но с какой стати нужно отдавать детей на бокс вместо программирования или живописи? И во что превратится наша страна, если все дети, боясь быть битыми, бросят математику и пойдут на бокс? Мы через поколение на арбах ездить станем?

Надо уже вслух произнести, что у нас не только с мигрантами огромная пропасть, но и с приезжими из некоторых регионов. И что вообще коренное население некавказских регионов созрело до требований ужесточать институт прописки. Требование исключить мигрантов из школ назрело давно, и, я убеждена, в родительской среде оно единогласно. Теперь общественная мысль подходит к новому запросу: ввести оградительный режим прописки в русских регионах.

Фото: Празднование последнего звонка в Грозном / РИА «Новости»

В СССР «лимиту» гоняли не только потому, что не было ресурсов для разрастания городов: при советской власти социологи, антропологи делали предметные расчеты, специальные люди высчитывали, сколько жителей из деревень, из нацрегионов могут адаптировать крупные города без ущерба для безопасности и культуры. Тот же «казанский феномен» (детские банды 70-80-х как из «Слова пацана») списывают на нарушение таких рекомендаций: в города промышленного Поволжья завозили массово рабочих из нацдеревень. Даже их дети не смогли усвоить городскую культуру и противостояли горожанам, у детей из деревенских семей не было опыта сожительства в крупном городе.

Учите детей жить среди русских Уж на что в Советском Союзе все были больны интернационализмом, и то понимали последствия. Если у нас не остановят миграцию из нацрегионов и деревень в большие города, будет то же самое. Собственно, это уже происходит.

И травля будет, и национальные ОПГ будут. Потому что, да, и русские уже, и татары, и чуваши ходят на математику и в худшколу, а не на бокс.

На бокс им ходить не надо, эти народы делегировали государству единоличное право на насилие, поэтому не отвечают на удары. Не потому, что трусы, а по одной причине: мы признали, что вершить расправу может только государство. А среднеазиаты и кавказцы не приняли единогласно правила, по которым право на насилие есть только у государства.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Что-то надо с этим делать. Просто в огромном числе подсаживать к мальчикам со скрипочками грубых парней из малообразованных семей, где детям с детства внушают, будто за косой взгляд или плохое слово нужно бить с ноги и где они с пяти лет носят в карманах ножи — плохая идея, кончится плохо. Если государство не смогло обеспечить равномерное образование и воспитание всех народов или хотя бы равный их контроль, как было при советской власти, значит, оно должно изолировать проблемный контингент. С мигрантами разобрались. Это уже решено: граждане России требуют детей мигрантов из школ убрать.

А вот с Кавказом нашим интересно. Если народ массово потребует от своих школ не принимать детей с Кавказа, а потом завалит мэрии требованиями вводить ограничения на переезд в их города выходцев с Кавказа, что будет делать сам Кавказ? Пугать делами о дискриминации? Кого? Родителей, чьим детям надоест быть битыми? Нам ведь поднадоело такое поведение их молодежи. Причем те русские, кто бывал на Северном Кавказе, раздражены вдвойне. Я, например, была и знаю, что дома кавказцы ведут себя образцово, они вежливы, сдержанны, деликатны. И девушек в школе там никто не бьет.

Многие политики с Северного Кавказа любят сегодня угрожать русским уголовными статьями за «разжигание». Я бы им посоветовала заниматься лучше воспитанием своей молодежи, чтобы, приезжая в другие регионы, кавказская молодежь как раз не провоцировала межнациональные конфликты, не лезла в драки, не танцевала легзинку на проезжей части, не носила с собой ножи и не палила на свадьбах из автомата.

Требовать от соплеменников уважительного отношения к коренным жителям некавказских регионов — это и есть сглаживание межнациональной напряженности. А когда кавказский парень зажимает под лестницей русского и бьет его под видеозапись — это самое настоящее разжигание розни. Потому что нельзя без конца пугать русских и требовать, чтобы они молчали, когда бьют их детей. И лучше бы жителям Северного Кавказа не вступать в конфликт с национальным большинством, а учить своих детей современным правилам человеческого общежития в многонациональном государстве. Все от этого целее будем.