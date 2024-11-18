Сегодня 13:48 Макабр потребления. Нужны ли нам новогодние корпоративы и Басков за шесть миллионов? Писатель Беседин: новогодние корпоративы можно гулять в адекватных рамках 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Ноябрь на исходе, декабрь приближается — в общем, все почти как в том анонсе: The winter is coming. Следовательно, на корпоративах вновь сойдутся в диких танцах-обниманцах и беспощадных конкурсах экспедиторы и бухгалтеры, топ-менеджеры и директоры — будет жарко! Или не будет? Ведь кого-то звать на подобное безумие надо — толпу развлекать. А так называемые звезды — они же селебы, селебрити — стоят немало. Есть ли бабки?

Вероятно, у некоторых есть. Например, Telegram-канал Shot написал, что Николай Басков берет за 40 минут выступления (певцом) целых шесть миллионов рублей. Прилично. Однако как ведущий Басков стоит еще дороже — 10 миллионов. Видимо, там он своим голосом вещает, ну и дольше ему работать. Опять же, казалось бы, такие времена — вот-вот шарахнут по России ракетами, — однако пей да гуляй. Басков по сравнению с прошлыми годами повысил свой гонорар на один миллион. Значит, спрос есть? Ну, артист и артист — что с него взять? Вопрос главный в другом: кто в здравом уме и трезвой памяти платит Баскову и таким, как он, шесть, 10 миллионов? Ради чего? И с каких таких доходов, а? Вспоминается, конечно, фраза Пелевина о работе клоунами у кое-кого. Что происходит? Особенно это фонтанирование деньгами странно сейчас. И я даже не о том, что эти миллионы можно было бы потратить с куда большей выгодой и пользой. Хотя и об этом тоже.

Фото: Певец Филипп Киркоров и певица Маша Распутина участвуют в съемке новогоднего огонька на Первом канале, 2022 год / РИА «Новости»

Я скорее банально о вкусе и своевременности трат. Что у людей, выкидывающих миллионы на Басковых, в головах? Для чего им это шоу? Ладно, они совесть оставили где-то за бортом. Пусть так. Хотя, без шуток, есть такие деньги — половину минимум отдай парням на СВО. Но матрица потребления, как видим, диктует свои правила поведения. Однако, даже если подходить исключительно рационально, для чего тратить 10 миллионов рублей на пляски, разговоры, песни из прошлого? Или прям очень надо поржать и подпеть? Что-то сломалось здесь определенно…

Или все же я слишком радикален в выводах — и наступил перелом в народных воззрениях? Вот, например, доктор социологических наук (не хухры-мухры!) Геннадий Козырев заявил, что россияне считают новогодние корпоративы пережитком прошлого. Мол, мода на такие шоу установилась в 90-е и оттуда тянется. С Запада, ясное дело, переняли (какая скука!). Хм, но разве у нас сейчас не возвращение в 90-е? Одни сериалы и фильмы чего только стоят. Проблема в том, что слова Козырева не подкреплены никакими статистическими выкладками. Были бы данные — тогда бы и поговорили, а пока что остается верить.

Фото: РИА «Новости»

И надеяться. Ведь, по логике, да, новогодние корпоративы — реально что-то такое из мещанского, пошлого прошлого. Сейчас же, когда идет СВО, это вообще смотрится как шапочка из фольги, приделанная к голове динозавра. Но в чумные времена веселились тоже. И деньги выкидывают, в общем-то, не потому, что надо, а потому, что приятно (вау-факторы, по тому же Пелевину). Лучшее, что может противостоять этому макабру потребления, — новая идеология внятного потребления (без него, без потребления в смысле, уже, к несчастью, никак). То есть возьми ровно столько, сколько нужно, но ни в коем разе не больше.

Вероятно, подобное можно было бы это регулировать законодательно, но тут есть риски странных депутатских решений. Уж они-то могут. Тогда воспитывать людей? Вполне себе, да. В том числе через тех же селебрити — они в принципе делают то, что им говорят, и давно уже не элита.

Лично мое мнение: если и гулять новогодний корпоратив, то исключительно в адекватных рамках, без купания в миллионах, точно обезумевший от пьянки Скрудж Макдак. А все эти «голубые огоньки» если и делать со звездами, то посадив их рядом с обычными людьми — не только героями СВО, но и героями труда, космонавтами, учителями, медиками и другими. Тогда это будет симпатично и здраво. Собственно, последнего — здравости — нам сегодня в первую очередь не хватает.