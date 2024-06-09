Сегодня 15:22 Мага из «Мармелада». Почему без ФСБ не справиться с малолетним бандитом из семьи мигрантов Анастасия Миронова: законодательство слишком терпимо к преступности малолетних 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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В Великом Новгороде задержали двух парней, которые минимум с 2022 года ловили в единственном в городе большом ТРЦ детей и отнимали у них деньги. Орудовала ставшая теперь печально знаменитой банда Маги в основном в туалете и на парковке «Мармелада». Жертвами становились дети от восьми лет. Все бы ничего, но Магу и его подельников задержала… ФСБ! Занимается делом бандитов еще и Следственный комитет.

Как получилось, что для задержания Маги нужно было дожидаться его совершеннолетия и вмешательства ФСБ? С 2022 года СМИ публиковали ролики о нападении Маги на детей. Дети сами записывали видеообращения с жалобами. На парковке, где орудовал Мага, поставили пункт полиции. Но ничего не сработало.

Первый раз банда Маги попала в СМИ в ноябре 2022 года: тогда Мага с друзьями избил подростка в туалете торгового центра «Мармелад». Маге за это ничего не было. Апрель 2023 года — группа детей обращается к местным журналистам с жалобами на Магу: он отнимает у них деньги. Да какие! Дети зарабатывают тем, что моют фары на парковке «Мармелада». Картина ужасная, дети — будто из 90-х. В памяти сразу всплыло забытое слово «беспризорники».

Фото: Москва в 1920-е годы. Беспризорники на улицах города / РИА «Новости»

Мы год с семьей прожили в Новгороде, ходили в тот «Мармелад», парковались на той парковке. Там открыт опорный пункт полиции. Где-то рядом с нами прессовал детей Мага. В местных пабликах писали, что родители Маги, которому на тот момент было 17,5 года, отделались штрафом. И то после публикации нового видео с избиениями. К этому моменту, кажется, Мага был самым знаменитым после губернатора новгородцем — о нем писали десятки СМИ и сотни пабликов. Но управу на Магу найти не могли. Причин тому несколько.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Почему не справилось МВД Первая — ситуация с миграцией, этнической преступностью, диаспорами. Почему-то справиться с сыном мигрантов местная полиция не смогла, хотя деятельность Магиной банды относится к подследственности МВД. Что мешало полицейским из Новгорода привести Магу в чувство, они не говорят. Можно только предполагать. Именно в Новгороде и Новгородской области сложилась тяжелая ситуация с мигрантами. Несмотря на то что в целом трудовых мигрантов в области мало, они стали сегодня проблемой. Я уже писала о непростой ситуации в Боровичах Новгородской области: там чиновники отчитались когда-то об успешном течении программы воссоединения соотечественников, по которой в Боровичах получили паспорта только в 2021 году более 100 таджикских семей. Чувствуют себя в Новгородской области мигранты вольготно. Держатся друг друга, так как их меньше, чем в мегаполисах. Часто стали мимикрировать под дагестанцев. Тот же Мага оказался не дагестанцем Магомедом — его зовут Эмоммахдиджон.

Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Область регулярно попадает в криминальные хроники в связи с поведением мигрантов и их детей. Буквально только что приезжий зарезал молодого матроса ударом ножа в сердце за отказ дать прикурить. А давно ли новгородский Валдай попал в новости в связи с тем, что сын мигрантов принес в школу флаг Таджикистана и пообещал зарезать одноклассницу, которая стала задавать вопросы?

Такие скандалы происходят из года в год, далеко не всегда оканчиваясь уголовными делами. Что, видимо, породило общую расслабленность и чувство безнаказанности у мигрантов. Хорошо бы вообще создать отдельную комиссию, которая разобрала бы феномен Новгородской области и на примере банды Маги выяснила, почему не только местная полиция, но и региональное управление СК оказались беспомощными перед этнической группировкой малолетних.

Возможно, проблема в том, что в правоохранительных органах накопилось критическое число выходцев из семей мигрантов, которые стараются прикрывать своих? Тут уместно вспомнить опыт множества стран, например Турции, где не только для мигрантов, но и для их детей закрыт путь на госслужбу: в полицию или судьей устроиться может только второе поколение, родившееся в стране. А у нас? У нас, к примеру, несколько таджиков из банды, которая зарезала подростка в Челябинске, а до того засветилась в драке с местными парнями, учились в колледже на специальности «правоохранительная деятельность».

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Мага утонул в волоките Второй важный вывод, который стоит сделать по мотивам новгородской драмы, — вообще жизнеспособность работы перегруженной правоохранительной системы. Вдумайтесь: Мага орудовал минимум два года, полтора года про него писали СМИ и блогеры, видео с избиениями детей публиковали журналисты. Сначала Магой занималось МВД, потом подключились ФСБ и СК. С момента первой публикации прошло полтора года! И это нормально. Мне, часто пишущей о криминальных новостях, такие сроки представляются стандартными. У нас явно перегружены органы правопорядка. Виной тому не только кадровый голод (говорят, он есть), но и резкая смена правовой культуры.

Мы действительно совершили рывок в развитии, у граждан сформировались повышенные требования к безопасности жизни, окружающей среды. Помножьте этот факт на появившуюся возможность направлять обращения онлайн, отчего их стало очень много. И учитывайте, что множество следователей и оперативников ездят в командировки в Донбасс, на Белгородчину, где фиксируют обстрелы, диверсионные вылазки. Имеем плачевный итог — все стало работать очень медленно.

Когда появляются новости о моментальном задержании убийц или насильников, я даже изумляюсь. Потому что сегодня в России могут пройти даже не недели, а месяцы с момента подачи заявления до начала проверки. Огромная волокита, пересылка писем по кругу по инстанциям, море бумажной работы — все это приводит к тому, что многие боятся обращаться в правоохранительные органы: человека успеют убить, запугать, пока его заявление дойдет до нужной инстанции.

Фото: Bocharov Denis/news.ru / Global Look Press

За пять убийств — 10 лет колонии Третий вывод, который общество и государство должны сделать из новгородской истории, еще более важный — мы заигрались с детьми. Наше законодательство слишком толерантно к преступности малолетних. Магу смогли задержать, когда ему исполнилось 18 лет, до того бурчали, что он ребенок. Это повсеместно.

Нам надо срочно приводить нормы права в отношении малолетних к стандартам первого мира. В Великобритании, к примеру, за тяжкие и особо тяжкие преступления уголовная ответственность начинается с 10 лет, а с пяти ребенку выдают «криминальный ордер», который раньше назывался ордером антисоциального поведения (ASBO): если ребенок бил окна, преследовал друзей, плевал с балкона и даже громко топал в квартире. Несколько таких административных ордеров — и в 16 лет по совокупности заслуг ребеночек отправляется в реальную тюрьму. Не говоря о запрете поступать в вузы.

В 33 штатах США вообще нет минимального возраста привлечения к ответственности за особо тяжкие преступления, а в остальных возраст этот в основном — 11 лет. У нас уже край с безнаказанностью детей. С 14 лет начинается ответственность за преступления против власти и государства и по особо тяжким статьям. С 16 лет — по остальным. Однако наказание малолетним предусмотрено мизерное. Больше 10 лет колонии преступнику нельзя дать, если он совершил преступления хотя бы за день до 18-летия. У нас есть серийные убийцы, маньяки, отсидевшие десять лет или еще меньше за убийство нескольких человек. Достаточно вспомнить банду Скачевского и Рыно, которые получили 10 лет исправительных работ за несколько десятков убийств. Или маньяка Дмитрия Копылова, с учетом пребывания в СИЗО, за пять убийств и два покушения на убийство отсидевшего меньше десяти лет. Вышел, судя по всему, в 26. Пока на свободе.

За более мелкие преступления привлечь детей к ответственности просто нереально, потому что на всех уровнях — от школы и ПДН до следствия и прокуратуры — система будет стараться замять дело, чтобы не портить статистику детской преступности и вообще «дать ребенку шанс исправиться». Мы получили очень большую проблему. Дети живут с ощущением безнаказанности. За ту же школьную травлю и просто избиения толпой ребенка в туалете агрессорам обычно ничего не бывает.

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Как из 90-х Четвертая проблема, которую вскрыла новгородская история, — у нас, похоже, все еще есть беспризорники. По крайней мере, дети, которые записали видеообращение с жалобами на Магу, производят именно такое впечатление. Мыли фары на парковке, днями болтались в ТРЦ и на пустыре за ним. Как это вообще понимать? Наверное, здесь нужно привлекать уполномоченного по правам ребенка, чтобы десантировалась в Великий Новгород и выяснила, откуда там взялись такие дети. Вероятно, у них есть родители, они числятся в школах. Но по факту это беспризорники, как в 90-х. Такие в те годы сбивались на вокзалах, подрабатывали на рынках, «тусовались» в канализационных коллекторах.

Фото: Беспризорные дети на улицах Петропавловска-Камчатского / РИА «Новости»

Вообще, очень интересно, почему за детей, у которых есть родители, никто не вступился. Ответ, думаю, очевиден: страшно. Не только и столько плевать, а именно страшно. Дети, даже преступники, у нас неприкосновенны. Любой отец сядет в тюрьму, если пойдет делать замечание Маге и не позволит избить себя в ответ.

В моем детстве мама увидела, как меня задирают подростки-гопники. Она тут же кинулась на помощь и оттаскала одного из них за ухо. Сегодня ее бы за это судили.

Страшно и перед диаспорами. Известно, что были родители, которые во время проверки отказались от претензий, зато, когда Магу задержали, публично написали о чувстве облегчения. Следовательно, кто-то их запугал.

Еще проблема: Мага вроде бы родился в России. И что делать? Еще недавно наша страна обсуждала проблемы Франции, Бельгии, где поколения детей и внуков мигрантов устраивали резню и беспредел. Теперь эта беда пришла к нам. И сегодня у нас нет вообще никаких механизмов бороться с этнической преступностью детей мигрантов. Допустим, сейчас пошли разговоры о лишении приобретенного гражданства в случае выявленных нарушений в процедуре получения, а также за ряд преступлений. И то идея под вопросом. Знаете, сколько человек в прошлом году осудили по статье 292.1 Уголовного кодекса за незаконную выдачу паспорта гражданина Российской Федерации и внесение заведомо ложных сведений в документы, на основании который предоставляется гражданство? Одного! Приговорили к штрафу.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

То есть пока речи нет об отзыве гражданства у тех, кто его купил. Что до детей этих приезжих, то тут одни вопросы. По факту Российская Федерация импортировала Магу вместе с его семьей. Несколько лет кошмарил детей? Избивал десятилеток в туалете, отнимая деньги, данные им на мороженое? Ничего с ним сделать нельзя без Лубянки. Так вот получилось.

Легче поверить в ЦИПсО, чем в существование Маги Наконец, случай Маги вскрыл неприятные обстоятельства. Тема очень громкая, писали о ней множество медиа. Я мониторила комментарии и обнаружила у наших людей обширную паранойю. Потому что многие уверены, что новость про Магу фальшивка, которую «разгоняет ЦИПсО». Дело не столько в том, что часть людей свихнулись от обилия информации и утрачивают способность критически мыслить, а в том, что одно время тему этнической преступности у нас замалчивали, цензурировали. Либеральные СМИ, по моим ощущениям, делали это даже более ожесточенно, чем охранительские.

Фото: Телеканал «360»

Мы несколько лет слышали эти «не раскачивайте», «не нагнетайте» в ответ на любые попытки предать огласке очередное вызывающее преступление мигрантов. И мы всюду слышали, что у нас нет этнической преступности. Вот некоторые и привыкли, что кругом «разгоняют» и «нагнетают». Итог — под официальным пресс-релизом ФСБ о задержании вымогателей, которых в СМИ прямо назвали этнической группировкой, проскакивают комментарии о том, что это вброс и мы не должны «вестисть на украинские разводки». Может, людям просто сложно поверить, что такое у нас может быть? Приехали трудовые мигранты, как-то тут осели, родили детей. Дети выросли и стали избивать местных малолеток, ставя их «на счетчик». Минимум два года их избивали в самом людном ТРЦ областной столицы России, прямо под боком у полиции. Ни огласка, ни публикация видеодоказательств не помогали. Конечно, в это не хочется верить.