Сегодня 04:51 Иллюзия крутости за деньги. Почему детские игры с лутбоксами опаснее, чем взрослое казино Психолог Сурина: игры с лутбоксами пагубно влияют на детскую психику 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Ребенок клянчит 500 рублей на лутбокс, потом еще 1000. Выглядит как обычный каприз, но психологи бьют тревогу: за этим стоит механика настоящего казино. По мнению исследователей, это прямой путь к лудомании. Почему дети готовы отдавать реальные деньги за виртуальные «плюшки» и что делать, если уберечь их уже не получается?

Что такое лутбокс и почему он похож на игровой автомат Представьте: вы бросаете монетку в автомат, дергаете за рычаг и с замиранием сердца ждете, что выпадет — джекпот или пустышка. Примерно так же работают лутбоксы в видеоиграх. Это виртуальные контейнеры, «сундуки» со случайным содержимым. Игрок платит реальные деньги, но не знает, что получит — обычную «плюшку» или редкий и ценный для игры предмет. По своей сути лутбокс — тот же лотерейный билет или барабан игрового автомата. Разница лишь в том, что вместо звонких монет вас встречают яркие анимации, вспышки и музыка, маскирующие настоящую цену покупки.

А покупаете вы внутриигровую валюту — «алмазы», «рубины» или какие-нибудь «V-баксы» — и только потом тратите ее на заветный сундук. Абстрактные «фантики» тратить гораздо проще, чем живые рубли с карты. В апреле 2026 года управление МВД России по борьбе с киберпреступностью официально заявило, что лутбоксы все чаще рассматриваются специалистами как механика, схожая с азартными играми. В ведомстве выделили три ключевых элемента сходства: случайный результат, который нельзя предсказать; эффект «почти выигрыша», когда кажется, что до ценного предмета оставался один шаг; и яркие визуально-звуковые стимулы, подталкивающие к повторной попытке.

Чем больше пользователь тратит на такие «случайные награды», тем выше риск формирования поведения, схожего с лудоманией. управление МВД России по борьбе с киберпреступностью

Особую тревогу вызывают подростки. У них ниже финансовая грамотность, и они легче попадаются в эту ловушку и, просто-напросто, чаще играют в игры. Лутбокс и самооценка ребенка Системный психолог Ангелина Сурина рассказала 360.ru как работают механизмы и к чему может привести увлечение лутбоксами. «Еще в детстве, если ты хорошо себя вел, на — тебе подарочек. Плохо — не получишь подарочек. Отсюда формируется у ребенка, особенно у подростков, что <…> если я его куплю, и если я получил там что-то ценное, полезное, то значит я достоин», — объяснила она в прямом эфире.

Проблема в том, что лутбокс не оценивает поведение и не награждает за старания — он просто выдает случайный приз. Ребенок принимает статистическую случайность за личную заслугу.

Но это может быть мнимое, обманное, ложное повышение самооценки. Потому что это случайность. <…> Подросток не учитывает, что это случайность. Он может подумать, что это он такой молодец, что ему удача соблаговолит, и что он удачливый человек. Ангелина Сурина системный психолог

Из этого, по мнению психолога, вырастают два побочных эффекта. Первый — переоценка своих сил в реальной жизни: «Мне просто везет, значит, я все могу». Второй — инфантильное ожидание подарков от жизни: «Зачем стараться, если однажды повезет?». Ученые называют такие установки «когнитивными искажениями» — иллюзией контроля там, где его нет. Покупатели лутбоксов, как выяснилось, демонстрируют те же искажения, что и проблемные игроки в казино, — особенно в отношении «иллюзии контроля» и «предсказательного контроля» (веры в то, что они могут предугадать случайный результат).

Быстрый дофамин или почему дети уходят в виртуал Сурина прямо связала лутбоксы с двумя глубинными проблемами: страхом ответственности и погоней за «быстрым дофамином». По словам психолога, проблема в том, что родители часто не учат ребенка правильно проживать проигрыши.

Лотереи формируют либо поддерживают страх ответственности, страх будущего. <…> Ребенок подсаживается на вот этот дофамин, такой быстрый дофамин, который якобы ему показывает: «Ты молодец, ты удачливый, с тобой все хорошо, ты крутой». Ангелина Сурина

И чем чаще ребенок получает такой искусственный дофамин из сундука, тем больше он будет стараться покупать их снова и снова. Ученые установили: именно случайность награды (а не простая покупка предметов) создает самый сильный психологический якорь, этот механизм объяснили нейробиологи из Кембриджского университета в своей статье. По их данным, дофаминовые клетки наиболее активны именно в момент максимальной неопределенности, когда неясно получит человек «награду» или нет. По словам собеседницы 360.ru, случайный выигрыш создает иллюзию собственной крутости, ребенок привыкает получать награду без усилий, а реальные трудности начинают пугать. Чем чаще открываются сундуки, тем труднее ребенку поверить, что успех зависит от его усилий, а не от удачи. Запрещать или ограничивать? Управление МВД по борьбе с посоветовало обращать внимание на наличие платных лутбоксов в играх, обсуждать с детьми принцип их работы, а также ограничивать внутриигровые покупки. Особый акцент сотрудники МВД сделали на привязке банковских карт и автоматических платежах — их посоветовали отключать.

Почти одновременно с этим депутат Госдумы Виталий Милонов направил в Роскомнадзор предложение ограничить детские траты на лутбоксы. Он предложил два варианта: внедрить специальные «геймерские карты» для несовершеннолетних с жестким лимитом либо усилить родительский контроль. Сурина же считает, что просто ограничить бюджет — недостаточно. Если ребенок не понимает, почему папа заблокировал карту, он найдет тысячу способов обойти запрет. Родители часто совершают одну и ту же ошибку: видя, что ребенок тратит деньги на лутбоксы, они просто блокируют карту или отбирают телефон. Ребенок не понимает причин запрета, обижается и начинает искать способы обойти ограничения — через друзей, подарочные карты или тайные аккаунты.

Стоит ограничивать бюджет. Но объяснять ребенку, почему ограничивают бюджет. Объяснять ребенку, что нужно включать критическое мышление. Ангелина Сурина системный психолог

Еще одна ошибка — пытаться уберечь ребенка от любых проигрышей. По словам Суриной, родители должны научить детей правильно проживать неудачу. «Родителям нужно научить ребенка правильно относиться к проигрышу. Правильно проживать это все, чтобы понимать, что успех и какой-то выигрыш — это твоя ответственность, что где-то нужно потрудиться», — объяснила Сурина.

Вместо того чтобы позволять ребенку получать дофамин из случайных выигрышей, родителям стоит помочь ему находить реальные победы. Спорт, учеба, хобби — вот что дает ощущение достижения и удовлетворения, заработанное усилиями, а не купленное за секунду. Не в эпических скинах счастье Разработчики игр не случайно выбрали лутбоксы. Они спроектировали механику, которая эксплуатирует самые слабые точку психики подростков: жажду признания и страх оказаться неудачником наряду с зависимостью от быстрого дофамина. Ребенок подсаживается не на деньги. Он становится одержим иллюзией — «я достоин, я крутой, мне везет». Разрушить эту иллюзию без помощи взрослого ребенок не сможет. Разве что не сумеет понять, что он ценен и без эпического скина.