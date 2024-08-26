Лучших наставников столицы наградили на Дне наставничества и производительности труда

В столице наградили победителей конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Заместитель мэра города, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева отметила, что состязание проводят среди московских предприятий уже во второй раз.

Наставничество является одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта «Производительность труда». Оно способствует адаптации и обучению сотрудников самых разных категорий — как студентов и молодых специалистов, только начинающих свой профессиональный путь, так и работников, которые решили повысить квалификацию и приобрести новые знания и опыт в своей области.

Власти активно поддерживают наставничество в столичных компаниях, ведь подобные практики помогают делиться ценным и передовым опытом, профессионально расти, развивать кадровый потенциал.

Торжественная церемония награждения завершила День производительности труда и наставничества, который проводили в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Компании, применяющие наставничество, отмечают повышение эффективности всех бизнес-процессов, существенное сокращение текучести кадров и, как следствие, снижение затрат на подбор персонала.

Современные тренды

В 2024 году в конкурсе участвовали 160 проектов, что в три раза больше, чем в 2023-м. Подобный рост подтверждает, что все больше московских организаций заинтересованы в наставничестве.

«Анализ конкурсных работ показал, что наставничество становится все более популярным и приобретает новые современные формы», — подчеркнула Багреева.

Компании внедряют в этот процесс цифровые технологии и используют игровые формы, чтобы привлечь новичков, ускорить процесс их обучения и адаптации. Заметным трендом последних лет стало и расширение отраслей, где практикуют наставничество.

«В частности, все больше учреждений госсектора и компаний социальной сферы используют наставничество для усиления кадрового потенциала и повышения производительности», — добавила Багреева.

Дальше — только лучше

Конкурс проводили в семи номинациях, три из которых создали для участников нацпроекта. В категории «Прорывные технологии повышения производительности труда» победила Объединенная энергетическая компания, а в «Профессиональном развитии молодежи» — рестораны «Кофемания» с проектом «Школа поваров». Лучшим в «Цифровых инновациях на предприятии» оказался Московский метрополитен.

В двух номинациях состязались компании, не участвующие в нацпроекте. В категории «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» выиграла дорожно-строительная компания «Автобан», а в номинации «Наставничество в государственных организациях» — «Организатор перевозок».

Для всех организаций, вне зависимости от того, участвовали они в нацпроекте или нет, ввели две номинации. Среди наставников в соцсфере первой оказалась Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, а в индустрии гостеприимства лидером стал отель «Арарат Парк Хаятт Москва».

Победителям и финалистам вручили специальные призы. Самые интересные наставнические практики распространят на предприятиях города.