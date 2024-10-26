Много лет назад обычная школьница из алтайского села продавала сумки на рынке и мечтала быть дизайнером одежды, хотя родители настаивали на том, чтобы девочка получила профессию бухгалтера. Сегодня она владеет домом моды и решает проблемы импортозамещения в отрасли в масштабах страны. О бизнесе, русской душе и женственности дизайнер Аника (Анна) Керимова рассказала ведущей программы канала «360» «Формула успеха» Елене Кононовой.

От рынков до маркетплейсов Первые магазины одежды Керимова открывала на обычных рынках. На то было несколько причин. Во-первых, на них большой поток людей, во-вторых, ее целевой аудиторией становились те, кто не может купить вещи премиум-сегмента. Она назвала себя «народным дизайнером». «Мы выставлялись на неделе мод, и просто все меня обсуждали, говорили: ой, да это Керимова, она на рынке, какой она модельер, какой дизайнер, посмотрим, кто там ее будет покупать. Но в результате многие дизайнеры закрыли свои предприятия, а Дом мод Аники Керимовой работает», — рассказала Керимова. Ее бизнес начал стремительно расти в 2015 году после победы на конкурсе красоты. Девушка сначала даже не хотела в нем участвовать, но согласилась — и не зря: на нее стали выходить бизнесмены из регионов, чтобы купить франшизу, ее принялись звать на телеканалы, и дело пошло в гору. Сейчас одежда из основной коллекции бренда стоит немалых денег, поскольку, по словам Керимовой, после ухода из России премиум-брендов кто-то должен занять освободившееся место. К тому же хороший продукт не может стоить дешево, поскольку профессиональные швеи требуют достойных зарплат, добавила она. Но, когда компания вышла на маркетплейсы, в ее линейке появилась более доступная и тем не менее качественная продукция.

Фото: Телеканал «360»

Русская душа в доме моды «У меня в домах моды, когда мероприятия, постоянно русские столы. У меня действительно огурцы домашние, помидоры, лечо, варенье, блинчики. То есть все знают, <…> что у меня такая русская душа», — рассказала Керимова. Она призналась, что верит в Бога, каждый день читает псалтырь и по возможности ходит по воскресеньям в храм. Человек, по ее мнению, не может существовать без веры. Со своим сыном Мурадом предприниматель старается прежде всего быть честной. «Если я не могу сформулировать ответ на его вопрос, я всегда ему скажу: Мурад, я отвечу, когда ты вырастешь. Но <…> у нас есть все равно такая субординация и уважение, потому что ребенок должен уважать взрослых», — подчеркнула Керимова.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

Женщина должна быть женственной «Я все-таки всегда транслирую, что девушка, женщина должна выглядеть женственно и нести женскую энергетику в массы», — призналась она. 360.ru дал Керимовой задание: подобрать одежду для двух известных женщин — Ксении Собчак и Татьяны Ким (ранее известной как Бакальчук). Первую владелица модного дома захотела одеть в кожаные прямые брюки и пиджак оверсайз бордового цвета, а под него — трикотажную водолазку с люрексом. Для основательницы Wildberries она предложила прямые трикотажные брюки и свободный плащ прямого кроя. На съемках для каталога модного дома перед фотографом ставится непростая задача: нужно правильно осветить и показать множество мелких деталей. Однако, несмотря на такие строгие требования, модели любят работать с Керимовой. «Я каждый раз, когда еду на съемку к Анике, очень радуюсь, потому что сейчас большая редкость, где отшивают такие красивые кутюрные вещи, где женственность является приоритетом», — сообщила одна из них.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

«Мы ничем не хуже» Одной из главных проблем российского бизнеса в сфере моды Керимова назвала неумение грамотно продавать товар. «Я очень часто путешествую по фабрикам, по заводам. Они же реально выживают. Потому что работают по старому методу, не знают, что такое маркетинг, как вывести свою продукцию. Они привыкли работать с наценкой 10%, и у них все уходит на расходы. Они не знают, как это выстроить», — заявила она. Кроме того, по ее словам, в отрасли сильный дефицит кадров. Техникумы и училища, которые готовили швей, закрылись, а чтобы открыть новые, нужно время. У самой Керимовой, по ее словам, не было ни инвесторов, ни кредитов. Большую часть заработанных денег она отправляла снова в оборот, на развитие бизнеса. Сейчас ее цель — завод по производству отечественных тканей. «Чем мы хуже? Ничем. У нас все для этого есть. Мы, я считаю, можем конкурировать с другими странами. Просто вопрос времени», — подчеркнула предприниматель.

Фото: Телеканал «360»

Союз женщин Керимова с радостью согласилась помогать подмосковному отделению Союза женщин России. «Рада познакомиться с женщинами-предпринимателями, потому что нам, женщинам, в России тяжелее достучаться, чтобы открыли дверь», — подчеркнула она. Своей формулой успеха создательница дома моды назвала людей — и работников, и покупателей. Она старается услышать каждого клиента и решить проблемы, возникающие в бизнесе. По ее мнению, собственное дело без проблем не существует. А выполнять свою работу нужно на 100%. В этом наша героиня абсолютно уверена.