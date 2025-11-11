Сегодня 16:52 Люди по всему миру отказываются от секса и мастурбации в ноябре: зачем это нужно? Сексолог Миллер: отказ от секса принесет пользу только порнозависимым 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com Эксклюзив

В ноябре жителей разных стран теперь связывает не только традиция объявления «черной пятницы», но и набирающий популярность челлендж #NoNutNovember. Люди во всех уголках планеты по какой-то неведомой причине стали на месяц отказываться от секса и мастурбации. Откуда пошли корни этого флешмоба и к каким последствиям он может привести — разбирался 360.ru.

История возникновения Идея популяризировать воздержание зародилась на просторах портала Reddit — именно там возник и набрал известность форум противников мастурбации NoFap. Участники этого треда в шутку или всерьез агитировали отказаться от самоудовлетворения, чтобы поменять жизнь в лучшую сторону. Сторонники целибата рассказывали, что избавлялись от усталости, апатии и депрессии, наладили физиологические системы организма, в том числе пищеварительную и эндокринную. Многие заявляли, что благодаря воздержанию даже их ум стал более ясным. Согласно словарю английского жаргона Urban Dictionary, участник челленджа обязуется в течение месяца воздерживаться от мастурбации и секса в любой форме.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

Плюсы и минусы воздержания Во многих культурах мастурбацию в противовес целибату считали греховным занятием. Даже сегодня некоторые взрослые пытаются отучить подростков от самоудовлетворения: запугивают их байками о слепоте и вырастающих на ладонях волосах. В итоге у людей появляются комплексы вины и стыда, а также другие психологические проблемы. Мифы о вреде и пользе челленджа развеяла в беседе с 360.ru практикующий психолог, сексолог Александра Миллер. Она предположила, что временное воздержание может помочь людям, страдающим порнозависимостью. По ее словам, такие мужчины занимаются мастурбацией в любое свободное время между принятием кофе и едой. Она уточнила, что у порнозависимых зачастую возникают проблемы с потенцией, тревожностью и когнитивными функциями — они не могут сосредоточиться на работе. «У нас есть такие клиенты, это достаточно распространенная проблема, по большей части среди молодежи», — отметила сексолог. Специалист выразила уверенность, что краткосрочный целибат принесет таким людям пользу. «Может вернуться большая чувствительность, то есть секс может быть более чувственный и яркий», — добавила она.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

Миллер подчеркнула, что для тех, кто просто хочет поддержать модное веяние, никаких плюсов не будет. Она напомнила, что многие жители мегаполисов и без всяких челленджей не ведут регулярную половую жизнь, что сказывается на их психологическом состоянии. «Это может быть повышенная тревожность. Если мы видим такого агрессивного злобного руководителя (как мужчину, так и женщину), то, скорее всего, там проблемы сексуальной сферы», — уточнила эксперт. Сексолог назвала «стандартной историей» ситуацию, когда даже красивые женщины и успешные мужчины не ведут активную сексуальную жизнь. По ее словам, особую тревогу вызывают люди, увлекающиеся странными и явно не полезными техниками. «Мужчины почему-то начинают интересоваться такими духовными практиками, цель которых как раз отказ от секса, либо занятиями сексом без оргазма, чтобы у них не было семяизвержения. Якобы они таким образом экономят силу. Это на самом деле глупость невероятная», — пояснила Миллер.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Влияние в массовой культуре Многие специалисты обращают внимание на связь между агрессией и культом целибата. Например, эту тему поднял шведский психиатр Стефан Краковски в книге «Инцелы. Как девственники становятся террористами». Обозреватель Lenta.ru Екатерина Шатская отметила, что предложения запретить порнографию, секс и мастурбацию часто привлекают женоненавистников и ультраправых. В качестве примера она привела неофашистскую организацию Proud Boys, в которой от сторонников требовали клясться не мастурбировать. Идею о целибате продвигал также печально известный куклуксклановец и антисемит Дэвид Дюк. Он считал, что в засилье порно в современном обществе виноваты организаторы еврейского заговора против белых мужчин. Росту популярности No Nut November способствовали в том числе и люди с подобными взглядами. В России ситуация несколько отличается от других стран: наши сограждане воспринимают этот челлендж не как обязательное к исполнению испытание, а просто как повод пошутить и повеселиться в самый хмурый месяц. Чаще всего русскоязычные пользователи Сети постят тематические шутки, даже не подозревая о серьезных дискуссиях, которые ведутся вокруг этого пикантного вопроса.