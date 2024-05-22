Люди, которые гордятся своей страной. Молдаванин — о проекте «Узнай Россию»
Молодежь из Молдавии посетила Москву в рамках проекта НКО «Узнай Россию»
Молодежь Молдавии, посетившая Россию в рамках проекта от НКО «Евразия», получила приятные впечатления. Об этом рассказал участник программы Иван Паня.
Первая группа ребят из республики посетила Россию в период с 19 по 22 мая. Визит состоялся в рамках программы «Узнай Россию».
Организаторы программы отобрали молодежь из числа активистов, общественных деятелей, различных молодежных организаций и объединений, рассказала координатор программы Виктория Роменская.
Участник проекта из Молдавии Иван Паня отметил, что его коллег поразили масштабность и доброжелательность россиян. Созданная программа очень быстро наберет обороты, заверил он.
«10 тысяч человек на следующий год будет мало. Придется увеличивать», — отметил Паня во время презентации проектов.
В Москве ребят из республики больше всего впечатлила поездка в научно-технологический центр «Сколково». Многие участники мечтали побывать в этом месте.
«Это та история, несбыточная мечта, которую мы видим только по телевизору. Прикоснувшись к этому объекту, мы были в шоке. Мы увидели, какие разработки делаются людьми, которые общаются с нами на одном языке, думают примерно так же, как и мы. Все-таки Россия нам ближе. Потому что это честные связи, сотни лет вместе», — подчеркнул Паня.
Кроме того, молодежь из Молдавии посетила выставку «Россия» на ВДНХ. Она помогла ребятам увидеть людей, которые действительно гордятся своей стороной, отметил участник проекта.
«То, что мы успели за один день посмотреть, это, конечно, мало. Когда такая большая страна, хочется побывать везде, это действительно прекрасно, что придумали, как показать все регионы, и чтобы у людей зародилось желание путешествовать по России», — добавил он.
Участники проекта «Узнай Россию» также посетили Красную площадь. Прогулка по этому месту подарила молодежи незабываемые впечатления.
«Это то место, которое мы видим в фильмах и во время парада Победы. Побывать в месте, которое заряжено невероятной историей, и походить по той же площади было потрясающе», — заключил Паня.