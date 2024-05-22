Молодежь из Молдавии посетила Москву в рамках проекта НКО «Узнай Россию»

Молодежь Молдавии, посетившая Россию в рамках проекта от НКО «Евразия», получила приятные впечатления. Об этом рассказал участник программы Иван Паня.

Первая группа ребят из республики посетила Россию в период с 19 по 22 мая. Визит состоялся в рамках программы «Узнай Россию».

Организаторы программы отобрали молодежь из числа активистов, общественных деятелей, различных молодежных организаций и объединений, рассказала координатор программы Виктория Роменская.

Участник проекта из Молдавии Иван Паня отметил, что его коллег поразили масштабность и доброжелательность россиян. Созданная программа очень быстро наберет обороты, заверил он.

«10 тысяч человек на следующий год будет мало. Придется увеличивать», — отметил Паня во время презентации проектов.

В Москве ребят из республики больше всего впечатлила поездка в научно-технологический центр «Сколково». Многие участники мечтали побывать в этом месте.