Сегодня 10:21 Любовницы 40+ рушат семьи. Молодость больше не в моде? 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

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Современные мужчины начинают выбирать себе любовниц постарше. Женщины после 40 лет состоялись в карьерном, финансовом и материальном плане, благодаря современной косметологии и пластической хирургии могут позволить себе выглядеть даже лучше, чем когда им было 25 лет. Но, кроме того, мужчинам с ними психологически комфортнее.

На тенденцию обратил внимание психолог Андрей Зберовский: современные женщины в возрасте от 35 до 45 лет ощущают себя не как зрелые дамы, а как девушки. Они и ведут себя соответствующим образом. «Соответственно, леди в возрасте 35-45 лет и даже в возрасте 45-55 лет желают, чтобы к ним относились как к девушкам», — отметил специалист. Даже такое привычное понятие, как «женщина в возрасте», постепенно уходит в прошлое. Современные репродуктивные технологии дают возможность женщинам зачать ребенка даже в возрасте пятидесяти лет, если их здоровье в порядке. А благодаря снижению стоимости услуг суррогатного материнства появилась возможность иметь генетически собственных детей в любом возрасте, не рискуя своей фигурой и не снижая качество жизни.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

Почему взрослые любовницы привлекают мужчин больше молодых жен В прошлом, когда женщины достигали 40-45 лет, они часто считали, что их «женский век окончен», и впадали в уныние. Однако сегодня многие женщины встречают свой пятый десяток с оптимизмом, будучи уверенными в том, что они могут оставаться молодыми, стройными, красивыми и привлекательными для мужчин.

«Многие современные женщины в возрасте 40+ уже состоялись в карьерном, финансовом и материальном плане. Нашли себя в профессии, обзавелись жильем. Андрей Зберовский психолог

В 1990-е годы считалось чем-то необычным, если у мужчины была любовница, которая была старше его или даже его жены. Мужчины не афишировали это, не показывали фотографии своих взрослых подруг и часто даже стеснялись этого, отметил Зберовский. В современном мире ситуация изменилась. Все больше мужчин заводят любовниц, которые старше их на пять, десять или даже пятнадцать лет. «Резкое увеличение числа тех любовниц, которые старше не только жен своих партнеров, но и самих изменяющих мужчин. Что серьезно меняет мир гендерных отношений и создает новые риски для семей», — подчеркнул психолог. Заботясь о своей внешности и обладая прекрасной фигурой, женщины в возрасте 40+ могут быть более привлекательными в глазах мужчин, чем их более молодые соперницы.

Набив шишки в собственных прошлых семейных и любовных отношениях, они гораздо лучше понимают запросы мужчин, не пытаются доминировать над ними, не устраивают им истерики и «вынос мозга». Андрей Зберовский психолог

Фото: Ute Grabowsky/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Чем опасны взрослые любовницы? По словам психолога, для современного мужчины не имеет значения, что у такой женщины могут быть искусственные зубы, нарощенные или пересаженные волосы, импланты в груди, увеличенные губы и скулы, измененные пластическими операциями контуры лица. Главное, что она красива, всегда рядом, с ней комфортно и она сексуально привлекательна. «Серьезные проблемы имеются не только у жен, но и работающих с ними семейных психологов. Дело в том, что взрослые любовницы оказываются очень хорошо интеллектуально и житейски подготовленными, начитаны психологической литературой, прошли сексуальные и поведенческие тренинги», — считает Зберовский. Они гораздо реже, чем юные и неопытные девушки, совершают те ошибки, которые помогают психологам помочь одуматься неверным мужьям и вернуть их в семью, к родным детям.

Но проблема не только в этом. Женщины в возрасте от 25 до 40 лет склонны легкомысленно относиться к потенциальным опасностям, которые могут возникнуть в результате общения их мужей с более зрелыми представительницами прекрасного пола, заключил эксперт.