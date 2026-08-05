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«Статистика плачет». Любителей выезжать на обочину призвали наказывать рублем

Вице-президент НАС Хайцеэр назвал штрафы эффективной мерой против «обочечников»

Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Выезд на обочину подвергает риску других людей и нередко заканчивается ДТП. Чтобы минимизировать риски, в России предложили поднять штрафы с 2250 до 5000 рублей.

Почему маленькие штрафы не помогают

В НАС забили тревогу из-за всплеска ДТП, которые возникают по вине любителей выезжать на обочину. По данным телеграм-канала Shot, в Московском регионе с начала 2026 года оштрафовали 152 тысячи водителей.

При этом во многих областях подобные нарушения не фиксируются, потому что камер нет или стоят устаревшие комплексы. Особенно проблема с объездом обочин обостряется в летний сезон, когда в связи с отпусками появляются заторы на дорогах. В итоге возникают не только аварии, но и драки между водителями.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал в беседе с 360.ru идею поднять штрафы для тех, кто объезжает пробки по обочине. По его словам, инициатива с ужесточением наказания поможет научить «обочечников» соблюдать правила.

Хайцеэр добавил, что Национальный автомобильный союз уже направил соответствующее письмо с предложением председателю правительства Михаилу Мишустину.

«Езда по обочине приводит нередко к трагическим случаям. Может быть, больший штраф сдержит людей, которые хотят быть опасными для себя и для окружающих. Дело в том, что выезд на обочину — это не только „запылили других“. Иногда человек занимает там полторы полосы или резко начинает перестраиваться в текущий ряд, сдерживая всех остальных», — объяснил он.

Эксперт негативно высказался и о борцах с «обочечниками», которые пытаются наказать нарушителей, наплевав при этом на правила.

Фото: Медиасток.рф

Чем опасен выезд на обочину

Он также рассказал, что камеры не всегда реагируют на съезд на обочину, потому что не запрограммированны на это.

Где-то они могут работать некорректно. Где-то они неправильно поставлены. Случай с «обочечником» — системный, и он не решается теми способами, которые работают сегодня. А это, как выясняется, вещь опасная. Статистика плачет.

В результате многие, особенно в южных регионах, безнаказанно съезжают на обочину.

«Эти клубы пыли, которые поднимаются над дорогой, — след „обочечников“. Он не только пачкает автомобили, но и дает плохую видимость и, соответственно, подвергает риску других», — подчеркнул собеседник 360.

Увеличивается аварийность и зимой — на льду управляемость гораздо хуже, поэтому вероятность попасть в ДТП у обочины резко возрастает. По мнению Хайцеэра, люди зачастую не отдают себе отчет, что от объезда пробок сэкономят несколько минут, но сильно увеличат риски для себя и других.