«Статистика плачет». Любителей выезжать на обочину призвали наказывать рублем
Вице-президент НАС Хайцеэр назвал штрафы эффективной мерой против «обочечников»
Выезд на обочину подвергает риску других людей и нередко заканчивается ДТП. Чтобы минимизировать риски, в России предложили поднять штрафы с 2250 до 5000 рублей.
Почему маленькие штрафы не помогают
В НАС забили тревогу из-за всплеска ДТП, которые возникают по вине любителей выезжать на обочину. По данным телеграм-канала Shot, в Московском регионе с начала 2026 года оштрафовали 152 тысячи водителей.
При этом во многих областях подобные нарушения не фиксируются, потому что камер нет или стоят устаревшие комплексы. Особенно проблема с объездом обочин обостряется в летний сезон, когда в связи с отпусками появляются заторы на дорогах. В итоге возникают не только аварии, но и драки между водителями.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал в беседе с 360.ru идею поднять штрафы для тех, кто объезжает пробки по обочине. По его словам, инициатива с ужесточением наказания поможет научить «обочечников» соблюдать правила.
Хайцеэр добавил, что Национальный автомобильный союз уже направил соответствующее письмо с предложением председателю правительства Михаилу Мишустину.
«Езда по обочине приводит нередко к трагическим случаям. Может быть, больший штраф сдержит людей, которые хотят быть опасными для себя и для окружающих. Дело в том, что выезд на обочину — это не только „запылили других“. Иногда человек занимает там полторы полосы или резко начинает перестраиваться в текущий ряд, сдерживая всех остальных», — объяснил он.
Эксперт негативно высказался и о борцах с «обочечниками», которые пытаются наказать нарушителей, наплевав при этом на правила.
Чем опасен выезд на обочину
Он также рассказал, что камеры не всегда реагируют на съезд на обочину, потому что не запрограммированны на это.
Где-то они могут работать некорректно. Где-то они неправильно поставлены. Случай с «обочечником» — системный, и он не решается теми способами, которые работают сегодня. А это, как выясняется, вещь опасная. Статистика плачет.
В результате многие, особенно в южных регионах, безнаказанно съезжают на обочину.
«Эти клубы пыли, которые поднимаются над дорогой, — след „обочечников“. Он не только пачкает автомобили, но и дает плохую видимость и, соответственно, подвергает риску других», — подчеркнул собеседник 360.
Увеличивается аварийность и зимой — на льду управляемость гораздо хуже, поэтому вероятность попасть в ДТП у обочины резко возрастает. По мнению Хайцеэра, люди зачастую не отдают себе отчет, что от объезда пробок сэкономят несколько минут, но сильно увеличат риски для себя и других.