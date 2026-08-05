«Статистика плачет». Любителей выезжать на обочину призвали наказывать рублем

Выезд на обочину подвергает риску других людей и нередко заканчивается ДТП. Чтобы минимизировать риски, в России предложили поднять штрафы с 2250 до 5000 рублей.

Почему маленькие штрафы не помогают

В НАС забили тревогу из-за всплеска ДТП, которые возникают по вине любителей выезжать на обочину. По данным телеграм-канала Shot, в Московском регионе с начала 2026 года оштрафовали 152 тысячи водителей.

При этом во многих областях подобные нарушения не фиксируются, потому что камер нет или стоят устаревшие комплексы. Особенно проблема с объездом обочин обостряется в летний сезон, когда в связи с отпусками появляются заторы на дорогах. В итоге возникают не только аварии, но и драки между водителями.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал в беседе с 360.ru идею поднять штрафы для тех, кто объезжает пробки по обочине. По его словам, инициатива с ужесточением наказания поможет научить «обочечников» соблюдать правила.

Хайцеэр добавил, что Национальный автомобильный союз уже направил соответствующее письмо с предложением председателю правительства Михаилу Мишустину.

«Езда по обочине приводит нередко к трагическим случаям. Может быть, больший штраф сдержит людей, которые хотят быть опасными для себя и для окружающих. Дело в том, что выезд на обочину — это не только „запылили других“. Иногда человек занимает там полторы полосы или резко начинает перестраиваться в текущий ряд, сдерживая всех остальных», — объяснил он.

Эксперт негативно высказался и о борцах с «обочечниками», которые пытаются наказать нарушителей, наплевав при этом на правила.