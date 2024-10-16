16 октября 2024 00:47 «Трутни общества». Поможет ли лишение прав на 1,5 года в борьбе с сокрытием госномеров Автоюрист Форманчук: сокрытие госномеров не носит в России массовый характер 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Общество

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Максимальным наказанием за скрытый государственный знак до сих пор было лишение прав на три месяца. Теперь этот срок увеличили в пять раз — до полутора лет. Закон уже подписал президент России Владимир Путин. Кто пользуется устройствами для сокрытия госномеров, как устроен их рынок и кому это выгодно — в материале 360.ru.

Лишение прав за сокрытие номеров: в чем суть закона Законопроект о лишении прав на 1,5 года за сокрытие государственных номеров внесли на рассмотрение в Госдуму в конце мая 2024 года. До этого наказание за нарушение предусматривало штраф пять тысяч рублей или лишение прав от одного до трех месяцев. Изменения внесли в статью 12.2 КоАП. Теперь нарушителей будут лишать прав на срок от одного года до полутора, за повторный проступок — до 1,5 года. Номер посчитают скрытым, если на нем есть «шторки» из картона, бумаги, грязь, снег или листья. Кроме того, нарушением будет установка специальных устройств, которые прячут номера. Законопроект разработало МВД еще в январе этого года. В комментарии ведомство заявило, что инициативу выдвинули из-за «повышенной степени общественной опасности», так как невозможно идентифицировать машину без номера.

Фото: РИА «Новости»

«[Это] cоздает предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения, что, в свою очередь, повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в пресс-релизе министерства. Согласно законопроекту, с 2018 по 2023 год число правонарушений, которые касаются сокрытия госномеров, выросло в полтора раза. Однако автоюрист, блогер и член комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук в разговоре с 360.ru заявил, что у нововведения есть свои бенефициары. «Это выгодно Росавтодору, собственникам платных дорог и тем, кто их обслуживают. Они переживают за свои финансы. Участились случаи, когда люди не оплачивают проезд по платным трассам», — сообщил автоюрист. По словам Форманчука, на улицах города редко встретишь машину с перекрученными номерами. Нарушители используют скрытые номера временно, чтобы проехать по платной дороге.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Как устроен рынок скрытых госномеров на автомобили Все чаще автолюбители прибегают к более хитрым способам скрыть свои номера, чтобы избежать штрафов. Это специальные устройства, не позволяющие считать госномера. Их цена зависит от сложности механизма. По данным «Коммерсанта», самый дешевый способ — купить светоотражающую пленку. Ее клеят поверх номера, стоит она примерно несколько тысяч рублей. Но тут есть серьезный недостаток: пленка работает только ночью. Более дорогое приспособление — номер целиком с таким же покрытием. Он тоже не будет читаться ночью, зато не отклеится. Другой и более инновационный метод — откидные рамки, которые за несколько секунд прячут госномер. Обычно это спецустройство сопровождается услугой «под ключ», то есть с установкой и инструктажем о том, как ею пользоваться. Такое приспособление обойдется водителю в 50-80 тысяч рублей.

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В январе 2024 года Дорогомиловский суд Москвы запретил продажу подобных устройств через интернет. Объявления об этом начали считать запрещенной к распространению информацией. Тем не менее до сих пор есть много Telegram-каналов с подборками таких предложений — их число не сокращается, а лишь растет. «Законом запретили продавать какие-либо средства для сокрытия номерных знаков, и это правильно. Не будет соблазна встать на неверный путь», — согласился автоэксперт, основатель и руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning Pro Андрей Севастьянов.

Кто пользуется устройствами для сокрытия госномеров Владелец, скрывающий свои номерные знаки, — человек, желающий жить в приличном обществе, но не оплачивающий парковку или штрафы за нарушение скоростного режима, объяснил Севастьянов.

Этакий трутень в обществе. Много таких видно при движении по трассам: сначала тратят время на чаепития и разговоры на АЗС, потом с существенным превышением скорости двигаются по трассе, то есть осознанно идут на нарушение, скрыв номерные знаки своих ТС. Андрей Севостьянов

Нарушителей видно в автомобильном потоке: они «откидывают» номерной знак, после чего едут, постоянно нарушая разметку или двигаясь по крайним рядам, не желая стоять в пробках и двигаться вместе с остальными.

Фото: РИА «Новости»

«Они видят себя выше окружающих и считают, что их личное время значительно важнее», — добавил Севастьянов. С коллегой согласился автоюрист Форманчук. Однако, по его мнению, сокрытие номеров в России носит немассовый характер. «В основном автомобилисты нарушают, когда приезжают в ГАИ, регистрируют автомобиль, но с собой у них нет инструментов, чтобы прикрутить госномер. Едут до ближайшего магазина за инструментами. В этот момент их останавливают. То есть это люди, который нарушают без злого умысла», — заявил эксперт.

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Ровно так же человек может въехать в лужу, а госномер вымывает из рамки, ведь сейчас мало кто прикручивает эти таблички болтами, как делали ранее. «Рамка пластиковая, со временем деформируется. Если водитель близко поставит машину к сугробу, то рамка может просто лопнуть, а номер потеряется», — объяснил Форманчук. Он убежден, что большинство нарушителей совершают проступок неумышленно. Между тем сотрудники органов иногда останавливают автовладельцев с грязными номерами специально. Ему возразил Севастьянов: автоэксперт заметил, что инспектор, как правило, просит протереть грязный номер тряпкой.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

«У меня это было не раз, и не было случая, чтобы из-за дорожной грязи речь шла о каком-либо возможном наказании. Если ты одним движением убрал грязь — и номера чистые, легко читаются, инспектор это видит. Конфликтную ситуацию создавать, я думаю, не будет. Им и без этого работа легкой не кажется. Другое дело, когда сразу видно: автомобиль мытый, чистый, блестит, а номерные знаки нечитаемые, так как их на автомойке умышленно не мыли», — пояснил Севастьянов. Сработает ли ужесточение наказания Лишение водительских прав на полтора года — существенное наказание за сокрытие номеров, согласился Севоастьянов. Несмотря на это, есть люди, которых ничто не отстановит. «Можно заменить водителя. Пока одного лишили прав, за рулем может быть другой. У разного рода коммерсантов или чиновников это вполне рабочая схема жизни, и такие изменения их в меньшей степени коснутся», — считает эксперт.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ситуацию может резко изменить установка чипов в каждый автомобиль. «Тогда номерные знаки будут нужны только парковщикам и как учетные данные, чтобы обнаружить необходимую машину на парковке. Это актуально для каршеринга или для такси, чтобы заказчик знал, в какую машину ему садиться», — подытожил Севастьянов.