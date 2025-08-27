27 августа 2025 23:16 Лишение прав за пьяную езду. В каких случаях накажут самокатчиков Директор АОМ Эрдман: нужно фиксировать езду на СИМ на уровне городских камер 0 0 0 Фото: Christian Charisius/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Воронежской области суд оштрафовал и лишил местного жителя водительских прав из-за управления электросамокатом в нетрезвом виде. Верховный суд России признал эту практику законной. Станет ли она массовой, выяснил 360.ru.

Лишение прав за нетрезвую езду на электросамокате Как объяснила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в разговоре с ведущей 360.ru Региной Ореховой, в случае со средствами индивидуальной мобильности все решает мощность двигателя. «У нас есть такая пограничная цифра, которая равняется 250 ваттам. Не все, что ниже, является СИМом. Все, что выше, является мопедом. Неважно, как выглядит СИМ. Это может быть моноколесо большей мощности, электросамокат, гироскутер, сегвей», — уточнила она. Если человек ехал не на СИМ, а на мопеде, то его автоматически лишили прав за управление механическим транспортным средством. Некоторые из них способны развивать «бесконечное количество километров в час». Вот как раз о таких СИМ идет речь.

«Мы часто видим ролики, когда по МКАДу едет автомобиль со скоростью 90 километров в час, и его, как стоящего практически, обгоняют моноколесист или электросамокатчик», — сказала она. При этом собеседница 360.ru добавила, что пока неизвестно, как будет развиваться правоприменительная практика вокруг такого судебного решения.

Нужны ли водительские права для управления СИМ? По словам Эрдман, в России отсутствует четкая правовая норма в том, что касается СИМ. С одной стороны, в ПДД указано, что такое СИМ, мопеды, мотоциклы и другие механические транспортные средства.

Но вот все, что касается СИМов большей мощности и большей массы, они физически есть, но де-юре как бы не существуют. Ксения Эрдман Директор Ассоциации операторов микромобильности

Эрдман отметила, что регулятору необходимо разобраться с этим вопросом. Первый момент связан с категоризацией транспортных средств по мощности мотора. Второй же затрагивает фиксацию, так как пока неясно, как будет фиксироваться, в частности, превышение скорости.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Собеседница 360.ru также напомнила, что в ПДД прописаны ограничения мощности для СИМ — 25 километров в час. И в этом случае права не отберут, а просто могут оштрафовать за езду в пьяном виде. В Госдуме до сих пор обсуждают поправки, позволяющие штрафовать до 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде на электросамокате и велосипеде. Это соразмерно уровню санкций для водителей авто.

Эрдман также отметила, что важно фиксировать все подобные случаи на уровне городских камер. И неважно, прокатные это или частные СИМ. «Камер умного города, камер автомобильных, которые должны быть доориентированы на средства индивидуальной мобильности, чтобы все-таки мы говорили про штрафы в рамках КоАП. Чтобы от них нельзя было никак скрыться и их не уплатить, и все-таки человек понимал меру ответственности», — резюмировала она.