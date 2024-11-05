Ликсутов: на предприятиях ОЭЗ «Технополис Москва» прошли стажировку почти 500 студентов

Около 500 будущих инженеров и техников с начала года получили практические навыки на современных производствах ОЭЗ «Технополис Москва» в рамках проекта «Техностажировка». Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Техностажировка» объединяет свыше 60 компаний ОЭЗ, напомнил он. За первые шесть месяцев 2024-го возможностями этого проекта воспользовались около 500 студентов вузов и колледжей столицы, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Производственная практика и стажировка на высокотехнологичных предприятиях ОЭЗ Москвы позволяют учащимся приобрести ключевые навыки и компетенции, а работодателям — усилить свой кадровый потенциал за счет мотивированной и способной молодежи», — подчеркнул Ликсутов.