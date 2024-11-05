Ликсутов: на предприятиях ОЭЗ «Технополис Москва» прошли стажировку почти 500 студентов
Около 500 будущих инженеров и техников с начала года получили практические навыки на современных производствах ОЭЗ «Технополис Москва» в рамках проекта «Техностажировка». Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Техностажировка» объединяет свыше 60 компаний ОЭЗ, напомнил он. За первые шесть месяцев 2024-го возможностями этого проекта воспользовались около 500 студентов вузов и колледжей столицы, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Производственная практика и стажировка на высокотехнологичных предприятиях ОЭЗ Москвы позволяют учащимся приобрести ключевые навыки и компетенции, а работодателям — усилить свой кадровый потенциал за счет мотивированной и способной молодежи», — подчеркнул Ликсутов.
В настоящее время среднее специальное образование в ОЭЗ представлено флагманским центром коллективного пользования колледжей Москвы «Руднево», базовой кафедрой Московского государственного образовательного комплекса на площадке «Печатники», а также зеленоградским колледжем электроники и информатики НИУ МИЭТ, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
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«В рамках проекта „Техостажировка“, действующего с 2022 года, между ОЭЗ Москвы и предприятиями-резидентами было заключено более 30 соглашений с ведущими столичными вузами и колледжами об организации учебных, производственных и преддипломных практик, а также стажировок», — отметил он.
В течение этого года свыше 100 студентов примет компания «НИИМЭ», занимающаяся разработкой и производством микроэлектронных изделий.
На заводе «Микрон» пройдут стажировку еще 60 учащихся, а изготовитель онкопрепаратов «Р-Опра» наберет 30 человек.
В октябре 10 студентов колледжа Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ прошли уникальную программу стажировки в «Тексел».
Эта компания специализируется на разработке программного обеспечения и обучает будущих программистов использованию искусственного интеллекта.
«Стажировка представляет собой углубленный курс по мировой нейронной сети, который компания предлагает своим стажерам безвозмездно. Для перспективных молодых специалистов предусмотрено дальнейшее трудоустройство», — рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.