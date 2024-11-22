Ликсутов: на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» откроют спорткомплекс

Спортивно-досуговый комплекс появится на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Сейчас его строительство находится на завершающей стадии, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На втором этаже комплекса будут залы для различных тренировок, площадки для презентаций и переговорные комнаты. Каждый день в комплексе смогут заниматься спортом почти две тысячи человек.

«В скором времени откроем спорткомплекс в „Алабушево“ общей площадью почти 17 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут расположены два ледовых поля, разминочная зона для фигуристов и тренировочная — для хоккеистов, корт для большого тенниса и многое другое», — уточнил он.

Сейчас на этой площадке проектируют и строят 20 промышленных и социальных объектов. А в 2025 году введут в эксплуатацию еще восемь объектов.

«К 2030 году планируется увеличение общей площади инфраструктуры „Алабушево“ до 750 тыс. квадратных метров. Это позволит разместить 90 высокотехнологичных предприятий и организовать более 11 тысячи рабочих мест», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Кроме того, продолжил он, в ОЭЗ «Технополис Москва» успешно работает один из самых крупных в стране фармацевтических кластеров. На сегодняшний день в него входят 13 компаний.

«Часть из них поставляет лекарственные средства в город по офсетным контрактам», — уточнил руководитель департамента.

В общей сложности в ОЭЗ «Технополис Москва» функционируют свыше 220 компаний. И каждый год в ней запускаются новые производства и увеличивается число резидентов, подчеркнул генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев.

«Этому способствуют широкие налоговые преференции — компании освобождаются на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль снижена с 20 до 2 процентов. Кроме того, резиденты освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования», — заключил он.