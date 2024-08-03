03 августа 2024 22:48 Льготную IT-ипотеку изменили и продлили. Как взять жилищный кредит по новым правилам Экономист Ильгов: продление льготной IT-ипотеки до 2030 года поддержит отрасль 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Банки

Россия

Кредиты

Ипотека

Зарплаты

Льготная ипотека

Технологии

Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года, но сильно изменило условия, которые уже вступили в силу. Льготная кредитная программа больше недоступна для сотрудников компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, а процентная ставка выросла до 6% годовых. Сохранение и продление IT-ипотеки на фоне закрытия других льготных программ назвали демонстрацией важности этой отрасли для государства.

Новые правила IT-ипотеки

Начиная с 1 августа банки стали выдавать льготных ипотечных кредитов работникам IT-компаний по новым правилам. Ставка по кредиту увеличилась с 5% до 6%, но ее можно снизить за счет региональных программ. Максимальная сумма льготного займа теперь составляет девять миллионов рублей и предназначена только для жителей регионов. Москву и Санкт-Петербург из программы вычеркнули. Кроме того, правительство ввело ценз по зарплате. Рассчитывать на льготную ипотеку смогут IT-специалисты из городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, чья зарплата до вычета налога на доходы физических лиц составляет не менее 150 тысяч рублей и не менее 90 тысяч рублей для остальных регионов.

Условия изменили не только для заемщиков, но и компаний, где они работают. По новым правилам фирма теперь не только должна иметь аккредитацию в Минцифры, но и применять пониженный тариф по страховым взносам, то есть иметь льготное налогообложение.

Фото: Pixabay

Пресс-служба Минцифры заявила, что после изменений правил IT-ипотеки столкнулась с огромным количеством вопросов от обеспокоенных сотрудников отрасли. В ведомстве успокоили всех, кто уже взял льготные займы на покупку жилья, что их новые условия не коснутся, а ставка останется на уровне 5% до конца погашения. «Новые условия не распространяются на уже выданные кредиты. Но если ипотеку предварительно одобрили на старых условиях, а договора еще нет, то в заявку включат новые условия», — заявили в пресс-службе. В министерстве добавили, что по новым правилам из IT-ипотеки убрали возрастной ценз. Если программа была рассчитана на специалистов до 50 лет, то теперь этого порога нет. Вместо него есть ограничение по размеру заработной платы. Для получения льготного кредита уровень стажа в аккредитованной компании должен составлять не меньше трех месяцев. Несмотря на исключение из программы Москвы и Санкт-Петербурга, если у фирмы есть филиалы в регионах, то работающие там специалисты получат льготную ипотеку. Но если сотрудник найдет новую работу в одной из двух столиц, то он потеряет право на низкую ставку. При этом сам переход из одной IT-компании в другую на время выплата кредита не ограничен. Но перерыв между трудоустройством не должен превышать шести месяцев.

Поддержка важного сектора

Продление iT-ипотеки показало важность отрасли для государства и значимость высокотехнологичных секторов для экономики страны. Об этом 360.ru заявил экономист и руководитель IT холдинга Максим Ильгов.

Он подчеркнул, что только в 2023 году объем вклада отрасли составил 4% от внутреннего валового продукта. Поэтому поддержать и привлечь новых специалистов необходимо.

Программа IT-ипотеки поспособствует привлечению квалифицированных специалистов, обеспечивая их стабильностью и улучшением жилищных условий. Максим Ильгов Экономист и руководитель IT холдинга

Собеседник добавил, что льготные кредиты для специалистов поддержат спрос на жилье и строительный сектор, а значит сохранят стабильность на рынке недвижимости. Ильгов напомнил, что банки уже несколько раз прекращали выдавать займы по льготным ставкам сотрудникам IT-компаний после исчерпания лимитов выделенных средств в связи с большой популярностью программы. Но власти каждый раз увеличивали финансирование. «Государство стремится создать благоприятные условия для роста и развития IT-отрасли, что позитивно влияет на экономику в целом, поддерживая инновационное развитие и конкурентоспособность России на мировом уровне», — добавил эксперт. Подводя итог Ильгов заявил, что подобные меры укрепят позиции России в сфере высоких технологий во всем мире, что положительно скажется на дальнейшем экономическом росте.