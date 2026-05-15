На предстоящих выходных в Московской области ожидается по-настоящему летняя погода — отличный повод провести время на свежем воздухе всей семьей. 360.ru составил список мест, где можно пожарить шашлыки и просто насладиться природой.

Прогноз погоды в Подмосковье 16-17 мая

Погодные процессы в столичном регионе берут курс на летнее потепление — уже в ближайшее время прогремят первые грозы, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Развивается мощная конвективная облачность, так что гроз в любом случае, по области уж точно, не избежать. И в Москве тоже где-то погремит. Завтра погода установится без осадков. При переменной облачности, достаточно солнечной погоде температура сильно вверх не поползет. От +19 до +24 градусов по области», — отметил он.

В Москве ожидается до +22 градусов, ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба — по отношению к 15 мая показатель будет расти.