Лето в Подмосковье: 16-17 мая — до +25. Чем заняться в жаркие выходные?
Синоптик Ильин: на выходных в Подмосковье потеплеет до +25 градусов
На предстоящих выходных в Московской области ожидается по-настоящему летняя погода — отличный повод провести время на свежем воздухе всей семьей. 360.ru составил список мест, где можно пожарить шашлыки и просто насладиться природой.
Прогноз погоды в Подмосковье 16-17 мая
Погодные процессы в столичном регионе берут курс на летнее потепление — уже в ближайшее время прогремят первые грозы, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Развивается мощная конвективная облачность, так что гроз в любом случае, по области уж точно, не избежать. И в Москве тоже где-то погремит. Завтра погода установится без осадков. При переменной облачности, достаточно солнечной погоде температура сильно вверх не поползет. От +19 до +24 градусов по области», — отметил он.
В Москве ожидается до +22 градусов, ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба — по отношению к 15 мая показатель будет расти.
Ночью температура воздуха и в субботу, и в воскресенье будет находиться в пределах +9…+14 градусов. Но в воскресенье днем на пару градусов потеплеет — до +23…+25 в Москве и по области — +20…+25 градусов.
Местами в Подмосковье пройдут кратковременные дожди.
«Ветер подует с востока, то есть резко поменяет направление, практически на 180 градусов, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 750 миллиметров ртутного столба», — сообщил синоптик.
На следующей неделе ожидается жара — столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов.
«Пока даем +25…+30, местами выше +30. Очень жаркая погода, но ничего не бывает постоянным, тем более жара в мае. Поэтому к концу рабочей недели воздух, скорее всего, посвежеет градусов до +20…+25. Дальше, возможно, придет период прохлады, температура воздуха понизится, упадет ниже +20 градусов», — заключил Ильин.
Как провести теплые выходные в Подмосковье
Где пожарить шашлыки
- Парк «Елочки» в Домодедове: Каширское шоссе, 107. Здесь можно снять беседку с мангалами. Каждая площадка вмещает до 15 человек.
- Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде: Вифанская улица, владение 151. В пикниковой зоне можно арендовать беседку. Стоимость — 1000 рублей в час или 5000 рублей за весь день.
- Зона пикника в отеле «Царьград» в Серпухове: деревня Спас-Тешилово, дом 3. Беседки с мангалами на площадке «Шашлычная тропа» бесплатны для гостей отеля. Есть возможность арендовать беседку с обслуживанием.
- Пикник-зона в Принарском парке в Серпухове. Здесь есть просторные беседки с мебелью и электричеством, а снаружи — мангальная зона.
- База отдыха «Ильинский пляж» в Можайске: деревня Блазново, Ильинский пляж. К услугам гостей — пять беседок для пикника на берегу водохранилища.
Активности 16-17 мая
В Подмосковье 16-17 мая запланированы различные активные мероприятия:
1. Арт-воскресник «Чистая весна» на Белопесоцком затоне. Пройдет 16 мая в 12:00. Участники соберут мусор экощипцами, познакомятся с лесной терапией и попробуют вегетарианский обед от шеф-повара глэмпинг-отеля.
2. Открытые соревнования по внедорожному спорту «Воля к Победе». Состоятся 16 мая в районе НИИ «Энергия» в Ступине. Экипажи будут соревноваться в категориях от «Туризма» до «ТРС» и «ТР» в формате GPS-ориентирования по пересеченной местности.
3. Открытая тренировка «Тюнинг тела» в парке имени Николая Островского. Пройдет 17 мая в 13:00 на спортплощадке в закрытой беседке. Участников ждет табата с элементами боевых искусств. Требуется предварительная запись в сообщениях группы организаторов.
4. Сплав на байдарках по реке Клязьме. Предлагается 16-17 мая. Маршрут включает прохождение 20 километров с остановкой на обед по спокойной реке с сосновыми берегами.