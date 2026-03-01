Сегодня 21:10 Лето-2026 покатает россиян на погодных качелях и не пощадит? Климатолог Пестрякова призвала не верить ранним прогнозам о супержарком лете 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Долгожданная весна вступила в свои права в России и на фоне того, какой экстремально снежной и морозной была зима, высоки ожидания новых погодных аномалий. Уже сейчас появляются прогнозы о том, что весна принесет нам мощное половодье и ранее нашествие оголодавших клещей, а лето — 2026 может оказаться настоящим адом с жарой и тучами комаров. Стоит ли верить пугающим предсказаниям, разбирался 360.ru.

Одна аномалия нейтрализует другую По оценке климатолога Андрея Киселева, в силу того, что нынешняя зима выдалась относительно холодной по отношению к ряду предыдущих зим — климатическая норма оказалась не достигнута. А если один сезон оказывается ниже нормы зимой, то какой-то из последующих сезонов часто нейтрализует аномалию. Таким образом, есть вероятность того, что последующие сезоны окажутся теплыми. Причем не факт, что это будет обязательно лето, таковыми могут стать весна или осень, пояснил он в беседе с РБК.

Поэтому, конечно, то, что лето может оказаться достаточно теплым или жарким, никто не исключает. <…> Но утверждать это наверняка совершенно нереально. Андрей Киселев Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова

Климатолог Екатерина Пестрякова также призывает не верить без оглядки в долгосрочные прогнозы на лето и весну, которые начинают появляться еще зимой. Климатическая система очень сложная, подчеркивает она, поэтому делать однозначные выводы сейчас, было бы, безусловно, преждевременно. «Но, судя по всему, у нас все равно, какое бы лето ни было, две недели жары бывают всегда. Вот достаточно вспомнить прошлое лето. Такие качели, когда-то жарко, то холодно, были предсказаны давно и говорят об изменении климата. И на летний период они распространяются тоже. Но, думаю, что нас в умеренно-континентальном и континентальном климате все будет более-менее нормально. Вот только, возможно, будет влажное лето, потому что пошли влажные годы. Видите, сколько осадков», — пояснила она в беседе с 360.ru.

В конце марта будет прогноз Гидрометцентра, как они говорят, на вегетационный период. Вот тогда надо смотреть, они уже дают карту, где плюс, где минус будут аномалии. Вообще по закону Чижевского, если объяснять его простым языком, в природных процессах в мире происходит постоянное суммирование отрицательных и положительных аномалий. Поэтому чем сильнее аномалия с минусом, это, скажем, циклоны, тем сильнее потом на этой же широте будет аномалия с плюсом. Екатерина Пестрякова Климатолог, метеоролог, кандидат географических наук

Подобная тенденция, по мнению Пестряковой, будет сохраняться. Однако, как подчеркнула эксперт, долгосрочные прогнозы были и остаются проблематичными и сбываются не на 100%. Андрей Климов также подчеркивает, что надежный прогноз следует задавать «только на 15 дней», а не на несколько месяцев вперед. «Я всегда говорю, если будем знать про погоду, нечего у Господа Бога будет просить. Великий Ломоносов сказал. Я это повторяю», — заключила Пестрякова.

Россиян закошмарят клещи и комары? Итак, с прогнозом погоды разобрались, но чего ожидать от комаров и клещей? По словам эколога, директора природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Романа Пукалова, активность насекомых-кровопийц будет зависеть от того, какой выдастся этот весенний сезон.

«Комары размножаются в основном в небольших временных водоемах, в лужах, в болотцах. И от того, насколько к этому периоду, а для средней полосы это вторая половина мая, такие водоемы будут в наличии, также зависит их численность. Так что пока рано делать прогнозы», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По клещам тоже недавно появилась информация в СМИ о том, что вот нас ждет ранний бурный выход клещей, их нападение на людей. Но нельзя такие прогнозы сейчас делать. Да, есть высокий снежный покров в большей части регионов страны, и запас влаги большой, но все зависит от характера весны — будет ли она затяжной и расставаться со снегом станет постепенно, либо будет иной. Роман Пукалов Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль»

При затяжной весне характерные дневные температуры составляют +1…+2 градуса, а ночью — до -2. То есть погода вроде и теплая, но снега много и сходит он медленнее с учетом, как много его выпало, подчеркнул эколог.



«И тут речь идет о начале весны, а что будет к маю, к вылету комаров, тем более рановато об этом думать. Все будет зависеть от марта, апреля и первой половины мая. Если у нас будет во второй половине апреля сухая и жаркая погода, и снег уже сойдет, луж останется мало, а комары еще не будут готовы к вылету, ну, вряд ли какого-то особенного пика можно ждать», — подчеркнул он.