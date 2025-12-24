Лед и трафик: на каких катках Москвы самый быстрый интернет для сторис, стримов, соцсетей и даже просмотра фильмов
МегаФон возглавил рейтинг операторов по скорости интернета на катках Москвы
Зимняя Москва - это не только коньки и какао, но и колоссальный объем трафика. Современный поход на каток напоминает полноценный продакшн: прямые эфиры в 4K и гигабайты сторис. Аналитики из TelecomDaily выяснили, кто из операторов лучше других подготовился к сезону ледовых аншлагов и предлагает самый быстрый интернет на московских катках.
Где мобильный интернет в Москве быстрее всего
Аналитики провели «полевые испытания» на шести главных ледовых площадках столицы: от легендарной ВДНХ до уютного Лианозовского парка. С помощью профессионального оборудования эксперты замеряли, насколько быстро и стабильно работает мобильный интернет в условиях пиковых нагрузок.
Безоговорочным лидером по всем ключевым параметрам стал МегаФон. На самых популярных локациях оператор показал выдающиеся цифры:
- ВДНХ: абсолютный рекорд по максимальной скорости скачивания— 641 Мбит/с.
- Лужники: здесь средняя скорость скачивания составила 234 Мбит/с, что в полтора раза выше, чем у ближайшего конкурента по рынку.
- Сокольники: оператор показал идеальную стабильность — 100% успешных соединений при максимальных скоростях скачивания (422 Мбит/с) и загрузки (130 Мбит/с).
- Лианозовский парк: конкурентов здесь у МегаФона не оказалось. Средняя скорость скачивания достигла 88 Мбит/с, средняя скорость загрузки - 65 Мбит/с, а максимальные - 408 Мбит/с и 124 Мбит/с соответственно.
- Первое место по средней скорости скачивания оператор занял и на катке на Болотной площади - 206 Мбит/с. Там же МегаФон вышел в лидеры по средней скорости загрузки данных в сеть.
Исследование также показало, что связь стабильна даже в часы активной загрузки льда.
Как удалось добиться такой скорости мобильного интернета
Подобные показатели — не случайность, а результат масштабной работы инженеров оператора. За год они усовершенствовали несколько тысяч базовых станций, внедрили новые технологии и собственные разработки на территории столицы в пределах МКАД. Результат этой работы в цифрах: скорость скачивания в среднем выросла на 30%, а загрузки данных в сеть (что критично для блогеров и стримеров) — почти на 50%.
Открытие катков в Москве — это всегда стресс-тест для инфраструктуры. Тысячи людей одновременно выходят в эфир, чтобы поделиться эмоциями. Мы заранее усилили сеть в ключевых точках, чтобы связь оставалась стабильной даже в моменты, когда на льду яблоку негде упасть.
Виктор Югай
Директор московского отделения МегаФон
Где еще быстрый интернет в Москве
«Превосходство на льду» — лишь часть общей картины. Ранее в TelecomDaily подтвердили, что оператор удерживает лидерство и на девяти основных федеральных трассах Подмосковья. Средняя скорость мобильного интернета на дорогах составила 69,5 Мбит/с, что позволяет сохранять комфортную связь в пути не только водителям, но и их пассажирам, которые могут смотреть фильмы и работать онлайн.
Вердикт прост: этой зимой на льду можно беспокоиться о технике катания, точно не о качестве связи. «Цифровой лед» в Москве оказался таким же качественным, как и настоящий.