Лед и трафик: на каких катках Москвы самый быстрый интернет для сторис, стримов, соцсетей и даже просмотра фильмов

МегаФон возглавил рейтинг операторов по скорости интернета на катках Москвы

Зимняя Москва - это не только коньки и какао, но и колоссальный объем трафика. Современный поход на каток напоминает полноценный продакшн: прямые эфиры в 4K и гигабайты сторис. Аналитики из TelecomDaily выяснили, кто из операторов лучше других подготовился к сезону ледовых аншлагов и предлагает самый быстрый интернет на московских катках.

Где мобильный интернет в Москве быстрее всего

Аналитики провели «полевые испытания» на шести главных ледовых площадках столицы: от легендарной ВДНХ до уютного Лианозовского парка. С помощью профессионального оборудования эксперты замеряли, насколько быстро и стабильно работает мобильный интернет в условиях пиковых нагрузок.

Безоговорочным лидером по всем ключевым параметрам стал МегаФон. На самых популярных локациях оператор показал выдающиеся цифры:

ВДНХ: абсолютный рекорд по максимальной скорости скачивания— 641 Мбит/с.

Лужники: здесь средняя скорость скачивания составила 234 Мбит/с, что в полтора раза выше, чем у ближайшего конкурента по рынку.

Сокольники: оператор показал идеальную стабильность — 100% успешных соединений при максимальных скоростях скачивания (422 Мбит/с) и загрузки (130 Мбит/с).

Лианозовский парк: конкурентов здесь у МегаФона не оказалось. Средняя скорость скачивания достигла 88 Мбит/с, средняя скорость загрузки - 65 Мбит/с, а максимальные - 408 Мбит/с и 124 Мбит/с соответственно.

Первое место по средней скорости скачивания оператор занял и на катке на Болотной площади - 206 Мбит/с. Там же МегаФон вышел в лидеры по средней скорости загрузки данных в сеть.

Исследование также показало, что связь стабильна даже в часы активной загрузки льда.