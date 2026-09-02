Лантратова рассказала, кто и как может вернуть часть расходов на школу

Несколько категорий российских семей могут рассчитывать на получение различных мер поддержки на школьные расходы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Сейчас размер, условия и сроки выплат в каждом регионе устанавливают самостоятельно — поэтому суммы отличаются. Чаще всего поддержку получают многодетные и малоимущие семьи, одинокие родители, опекуны и приемные родители, а также семьи участники СВО.

Так, в Москве многодетные семьи могут ежегодно получать компенсацию на одежду для школы — это 14827 рублей на каждого ребенка. В Подмосковье многодетным семьям выплачивают три тысячи рублей на форму. Если семья малоимущая, к этой сумме добавят еще семь тысяч рублей.

При этом в Новосибирской области, если ребенок из многодетной семьи пошел в первый класс, родители могут получить 5500 рублей. Ежегодная компенсация на школьную форму — еще четыре тысячи рублей. На Ямале же ученикам предоставляют электронный сертификат на 16965 рублей.

Чтобы получить поддержку, нужно узнать, какие меры действуют именно в вашем регионе и подходит ли ваша семья под условия. Затем стоит проверить срок подачи заявления и подготовить документы. Обычно это паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, справка из школы, а также бумаги, которые подтверждают льготный статус семьи. Заявления о выплатах могут принимать через «Госуслуги», соцзащиту или МФЦ.

Если вам отказали в выплате, это вовсе не значит, что у семьи нет права на помощь. Возможно, что просто не хватило какого-то документа или не подтвердили статус семьи. В таких случаях можно исправить проблему и обратиться еще раз.

«Иногда не хватает одного документа, или не подтвержден статус семьи. Бывает, ошибка в заявлении или требуется чек. В таких случаях проблему можно исправить и обратиться повторно», — обратила внимание Лантратова.

В связи с выплатами активизировались и мошенники. Если в соцсети или в мессенджере вам пообещали федеральную выплату, предложили перейти по ссылке и ввести данные, не нужно ничего делать. В 2026 году такой выплаты для всех школьников просто нет. Информацию о мерах поддержки нужно проверять исключительно на официальных ресурсах.