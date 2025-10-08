Лайфхаки для самоконтроля шопоголиков. Как сохранить деньги и вылечить зависимость
Финансовая грамотность — это модель поведения, которая позволяет человеку управлять деньгами, быть с собой честным и приносить нужный результат.
Осознанная модель строится на понимании и ясности, когда человек знает, как он управляет деньгами и какие эмоции получает от покупки. Неосознанная устроена иначе: в ней теряется контакт с собой, а покупки становятся способом избежать негативных чувств, заглушить пустоту или хотя бы ненадолго почувствовать себя счастливым. Покупки при такой модели носят импульсивный характер, а в тяжелых случаях превращаются в шопоголизм.
Особенно шопоголики теряют самоконтроль под влияем современных технологий маркетинга и эмоциональных посылов: «купи и тебя заметят», «купи и тебе поставят лайк», «будь в тренде».
Инструменты продвижения и мотивации покупателей направлены на спонтанную модель поведения, прежде всего в онлайне, где покупки доступны 24/7 каждый день в любое время года, а push-уведомления о том, что человек может стать первым покупателем или специальная скидка только для него, ослабляют контроль.
Также видео с распаковками действуют на гормональный фон, создавая иллюзию радости сразу после оплаты. Вместо того чтобы бороться со следствием, необходимо заглянуть в корень: какая неудовлетворенная потребность человека стоит за его моделью поведения? Что он пытается компенсировать с помощью шопинга? Одиночество? Неудовлетворенность? Скуку?
Опорой для человека становятся техники самоконтроля, которые позволят повысить уровень финансовой устойчивости и сформировать осознанную модель потребительского поведения:
- Установление лимита на покупки. Он может быть ежедневным, еженедельным или ежемесячным. Помогает планировать бюджет и снизить риск импульсивных трат;
- Работа с внешними раздражителями. Следует отключить push-уведомления от платформ и отписаться от ненужных рассылок и каналов в соцсетях, которые провоцируют бездумно тратить. Благодаря этому удастся контролировать поведение и принимать решения осознанно, а не под влиянием очередного инструмента маркетинга;
- Тренировка внимания. Сформировать перед открытием ленты новостей или приложения социальных сетей цель, для чего и сколько времени потратить за скроллингом. Это помогает вернуть контакт с собой и с собственными потребностями;
- Вопрос самому себе — особо важная техника, так как тренирует самодиагностику и служит контрольной точкой перед каждой покупкой. Прежде чем нажать кнопку «купить», остановиться и задать себе вопрос: что изменится в жизни и на какой срок, после того как с карты будет списана оплата?
- Пауза. После выбора товара оставить корзину на 12-24 часа, чтобы снизить пик эмоционального переживания и с новыми мыслями вернуться к моменту оплаты. Исследования показывают, что до 35% оставленных корзин остаются без оплаты, а онлайн-магазины напоминают покупателям о том, что они не завершили процесс;
- Дополнительной техникой самоконтроля, которая ослабит импульс, может стать процесс изучения негативных отзывов либо о товаре, либо о магазине.
Вопросы тоже могут стать техникой самоконтроля: какие чувства испытываете при покупке или получении товара? Как часто вы заходите на маркетплейсы, чтобы погулять? Ответы помогут понять скрытые мотивы и натренируют вас отделять настоящую потребность от эмоционального импульса, постепенно формируя осознанную модель поведения во время онлайн-покупок.
Автор статьи: Кадрия Бережная, стратегический маркетолог, директор по маркетингу ООО «Вместе.ПРО»