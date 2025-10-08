Лайфхаки для самоконтроля шопоголиков. Как сохранить деньги и вылечить зависимость

Финансовая грамотность — это модель поведения, которая позволяет человеку управлять деньгами, быть с собой честным и приносить нужный результат.

Осознанная модель строится на понимании и ясности, когда человек знает, как он управляет деньгами и какие эмоции получает от покупки. Неосознанная устроена иначе: в ней теряется контакт с собой, а покупки становятся способом избежать негативных чувств, заглушить пустоту или хотя бы ненадолго почувствовать себя счастливым. Покупки при такой модели носят импульсивный характер, а в тяжелых случаях превращаются в шопоголизм.

Особенно шопоголики теряют самоконтроль под влияем современных технологий маркетинга и эмоциональных посылов: «купи и тебя заметят», «купи и тебе поставят лайк», «будь в тренде».

Инструменты продвижения и мотивации покупателей направлены на спонтанную модель поведения, прежде всего в онлайне, где покупки доступны 24/7 каждый день в любое время года, а push-уведомления о том, что человек может стать первым покупателем или специальная скидка только для него, ослабляют контроль.