Сегодня 19:17 «Лахта-2» требует жертв. Что снесут в Петербурге ради нового небоскреба и зачем он городу 0 0 0 Фото: «Газпром» Общество

Санкт-Петербург

В Петербурге в обозримом будущем должно прибавиться небоскребов. Соглашение о строительстве «Лахты-2» и «Лахты-3» город подписал на минувшем ПМЭФ. И вот спустя несколько месяцев стало известно, что в Приморском районе проведут снос трех зданий ради второго «Лахта Центра». Что известно о нем и рады ли происходящему горожане, разбирался 360.ru.

«Лахта-2» и «Лахта-3»: что известно Соглашение о строительстве в районе Лахты двух небоскребов высотой 555 и 703 метров заключили в июне этого года на полях Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом о намерениях возвести новые архитектурные доминанты подставили вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко и Виктория Ненадешина — генеральный директор АО «Синергия».

Интересно Компания «Синергия» — специализированный застройщик полного цикла. Была создана в Петербурге около четырех лет назад для реализации масштабных и технически сложных проектов. Компания «Синергия» — специализированный застройщик полного цикла. Была создана в Петербурге около четырех лет назад для реализации масштабных и технически сложных проектов.

Фото: «Газпром»

Из материалов к соглашению следовало, что небоскребы станут «многофункциональными центрами мирового уровня», а их строительство будет включать преобразование исторической окраины города в деловой район будущего, проведение «высококачественного благоустройства» и создание «всей необходимой инфраструктуры с применением самых прогрессивных технологий».

Интересно Высота небоскреба «Лахта Центра — 2» составит 703 метра Он станет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа. Высота небоскреба «Лахта Центра — 2» составит 703 метра Он станет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 метров) и верхнего эксплуатируемого этажа.

Сроки строительства новых небоскребов Создание второй «Лахты» «Газпром» обещал еще три года назад — в мае 2021 года. Тогда же стало известно, что новый небоскреб будет в полтора выше уже построенного «Лахта Центра». А в декабре того же года оказалось, что этим дело не кончится и в Приморском районе появится третья (555-метровая) башня.

Спустя два года «Синергия» получила от Госстройнадзора разрешение на строительство энергетического центра для «Лахты-2» и «Лахты-3» стоимостью свыше 10 миллионов евро.

Фото: «Газпром»

По проекту объект будет включать газовую котельную, центральный тепловой пункт, хладоцентр и тригенерационные установки на базе газопоршневых машин. Все это разместится в четырехэтажном здании площадью четыре тысячи квадратных метров.

Его построят к 2028 году, а обе новые «Лахты» амбициозно собираются сдать к 2031-му. Что касается их 462-метровой предшественницы, ее открыли для посетителей только в 2024 году. Правда, посмотреть пока можно только нижние этажи.

Фото: РИА «Новости»

И этот фактор, конечно, не может не вызывать скепсис у местных жителей при обсуждении новых небоскребов. Насколько реально может затянуться стройка — вопрос. А так, конечно, планировать можно все что угодно, шутят в соцсетях. Беспокойство по поводу реализации проектов «Лахта-2» и «Лахта-3» у пользователей вызывает состояние дел у «Газпрома»: этой осенью он возглавил рейтинг самых убыточных российских компаний по версии Forbes. Чистый убыток корпорации в 2023 году, по данным журнала, составил 583,1 миллиарда рублей.

Фото: РИА «Новости»

Что снесут в Петербурге ради второй «Лахты» В начале октября Госстройнадзор выдал «Синергии» разрешение на снос трех объектов на берегу Финского залива из-за того, что они находятся в границах будущего «Лахта Центра — 2». Избавляться будут от гаража, бокса и административного здания Центра парусного спорта на Береговой, 19.

Квартал нового небоскреба, как уточнила«Фонтанка», будет ограничен Бобыльской улицей, Полевым переулком и перспективным продолжением Береговой и Водной улиц. Пока идет разработка проекта планировки территории. Окончательное решение будут принимать в апреле 2025 года.

Фото: «Газпром»

К слову, в прошлом году для строительства дороги у «Лахта Центра» (речь идет о трассе М-32) предлагали снести ни много ни мало 16 жилых домов. Материалы в рамках общественных обсуждений планировки новой дороги публиковали на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. «Деловой Петербург» уточнял, что в общей сложности предстоит демонтировать 19 сооружений, 16 упомянутых выше домов в основном представляют одноэтажные или двухэтажные здания. Это частный сектор постройки середины XX века, уходящая натура, с горечью констатировало издание, подчеркнув, что после строительства развязки эта часть Лахты потеряет свою неповторимую атмосферу дачного пригорода.

Фото: Телеканал «360»

Интересные факты о «Лахта Центре» Первый небоскреб в Приморском районе Петербурга начали строить 30 октября 2012 года. Монтаж шпиля завершили в конце января 2018-го. Общая площадь комплекса составляет 570 тысяч квадратных метров. По изначальному проекту он должен был появиться напротив Смольного собора и носить название «Охта Центр». Но против такого местоположения башни выступил бывший глава ЮНЕСКО по вопросам культуры Франческо Бандарин, указав на то, что территория, где хотели построить высотное здание, была признана объектом Всемирного наследия этой международной организации. В итоге работы перенесли на берег Финского залива в район Лахты. Так штаб-квартира «Газпрома» сменила и прописку, и имя.

Фото: Телеканал «360»

Интересно В «Лахта Центре» 87 этажей, высота шпиля башни составляет 462 метра. Для сравнения: высота московской башни «Федерация» — 374 метра. В «Лахта Центре» 87 этажей, высота шпиля башни составляет 462 метра. Для сравнения: высота московской башни «Федерация» — 374 метра.

На последнем этаже петербургского небоскреба установлена точная копия ангела с Александровской колонны на Дворцовой площади. В кресте, который держит ангел, заложили мощи первоверховных апостолов Петра и Павла. В мае 2022 года скульптуру освятил патриарх Кирилл.

Почему петербуржцы против строительства новых небоскребов Надо сказать, что и строительство первого «Лахта Центра» далеко не все жители города восприняли с большим энтузиазмом. Противники его возведения пренебрежительно называли небоскреб «кукурузиной» (прозвище, к слову, в итоге ушло в народ) и недоумевали, зачем Северной столице эта архитектурная доминанта, когда есть довольно много других более насущных вопросов, важных для жизни и сохранения города.

Так, по мнению критиков, компания могла бы вместо создания башни вложиться в строительство новых станций метро. Теперь аналогичные предложения петербуржцы выдвигают в соцсетях уже из-за «Лахты-2» и «Лахты-3».

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, многих беспокоит, что новые башни изуродуют небесную линию города, на фоне которой, по их мнению, должны выделяться только шпили соборов. Сторонники этой позиции уже создали петицию против небоскребов на change.org. «Проект строительства этих двух небоскребов — откровенная маниловщина!» — убеждены они. На момент написания материала документ поддержали 1011 человек. Много негативных комментариев о будущих башнях можно найти и в Telegram.

«Исторический центр города одна телебашня не убьет, и телебашня вместе с „Лахта Центром не убьют, а квартал из небоскребов выше „Лахта Центра“ в полтора раза убьет», — возмущаются пользователи.

Фото: РИА «Новости»

Но есть и те, кто к созданию башен относится спокойно. Один из таких жителей в споре с противником строительства отметил, что вся история города и того, как его строили, состоит из того, что «это было необоснованно, убыточно, и вообще — пир во время чумы». «Вся красота дворцов, соборов, уникальная архитектура — все это были непомерные затраты за счет империи. И не один Петербург этим известен. <…> Времена меняются, а уникальность города и его особая изюминка остается навсегда. Это просто факт», — подчеркнул он.