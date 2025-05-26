26 мая 2025 15:11 Лабубу свели с ума весь мир. Как сделать монстра своими руками? 0 0 0 Фото: Sun Weitong/XinHua / www.globallookpress.com Общество

США

Фанаты

Соцсети

Магазины

Маркетплейсы

Мир продолжает сходить с ума от милых монстриков Лабубу. Куклы настолько понравились людям, что в некоторых странах магазины уже начали ограничивать их продажи, чтобы не возникали давки. О том, как сделать игрушки своими руками и почему зубастики набирают миллионы лайков в соцсетях, разбирался 360.ru.

Где ограничили продажи Лабубу С брелоками-игрушками щеголяют не только обычные пользователи соцсетей, но и такие звезды, как Дуа Липа, Ким Кардашьян и Лиза из K-pop группы Blackpink. В Великобритании из-за Лабубу возник такой ажиотаж, что в магазине Pop Mart ради обеспечения безопасности пришлось временно ограничить продажи, сообщила газета The Mirror. По данным телеканала Fox 32, бум Лабубу зафиксировали и в США — в Чикаго фанаты монстриков выстроились в огромную очередь на Мичиган-авеню. Магазин распродал игрушки буквально за несколько минут.

Фото: Соцсети

Как появились куклы Лабубу Дизайн необычной игрушки разработал гонконгский дизайнер Касинг Лунг. Идея о добром, но диковатом персонаже возникла у него во время работы над детской книгой The Monsters. Вдохновившись скандинавской мифологией, Лунг придумал маленького зубастого эльфа с заостренными ушами и хитрой ухмылкой, который вечно наводит переполох в сказочном мире. В 2019 году китайская компания Pop Mart стала делать разноцветные брелоки с игрушками-монстриками. Чтобы подчеркнуть озорной нрав Лабубу, создатели продают их в сюрприз-боксах, из-за чего покупатель до последнего момента не знает, какой именно зубастик ему попадется. Ради сбора всей коллекции фанаты начали скупать как можно больше брелоков. Дошло до того, что многие поклонники просто не успевают приобрести себе заветную игрушку и придумывают способы, как самим смастерить модный брелок.

Фото: Соцсети

Как сделать Лабубу своими руками Симпатичного монстрика в виде брелка можно заполучить просто и недорого. Для этого потребуется самозастывающий пластилин, полимерная глина или любой другой материал для лепки. В соцсетях есть видео, как правильно сделать мордочку и рельефную шерстку, а также визитную карточку Лабубу — хитрую улыбку. Любители рукоделия могут связать игрушку крючком. Для этого необходимо иметь два вида пряжи: гладкую хлопковую нить для мордочки и лапок и цветную мохеровую — для шерсти. Зубастый рот и глаза можно сделать самыми разными способами. Есть варианты с вышивкой, вязанием или приклеенным фетром. Если лепка и вязание оказались для вас слишком сложными, то брелок можно просто нарисовать. Изображение ламинируют прозрачным скотчем, а затем с помощью еще одного листа превращают в игрушку, набитую ватой или другим наполнителем. Самым трудолюбивым и терпеливым фанатам подойдет смешанный способ изготовления куклы. Для этого необходимо сначала слепить из полимерной глины мордочку и лапки, запечь их в духовке и раскрасить. Тельце монстрика нужно сшить из мохнатой ткани, а затем все детали скрепить нитками или склеить Секрет популярности Лабубу: мнение психолога Психолог Екатерина Кольцова рассказала 360.ru, что на популярность игрушек повлияли несколько факторов. Больше всего на ажиотаж оказала влияние раскрутка брелоков со стороны селебрити и инфлюенсеров.

Сама по себе игрушка никак людей с ума не сводит, там мог быть любой крокодильчик, зайчик или петушок. Имеет значение маркетинг, который был построен, а именно включение медийных звезд. Екатерина Кольцова Психолог

По ее словам, Лабубу завирусились в соцсетях после того, как их стала рекламировать южнокорейская звезда. «Как мы знаем, это вокалистка из K-pop. Она первой начала выкладывать в соцсетях различных эти игрушки. А у K-pop маркетинг самый сильный, наверное, в мире, они очень быстро пропагандируют то, что им нужно», — объяснила специалист. Популярности Лабубу также добавило ожидание сюрприза, ведь покупатель не знает, какую именно игрушку он получит. «Просто совпало количество факторов, поэтому она пока в тренде. Безусловно, это временно, и скоро ажиотаж утихнет», — подытожила Кольцова. Другой специалист — психолог Дарья Дугенцова — предположила, что люди стали сметать монстриков с полок магазинов из-за ностальгии и своего нежелания взрослеть. В беседе с aif.ru она также связала покупку игрушек со стремлением быть в тренде.

Почему именно взрослые западают на этих монстров? Здесь идет желание повторить то, что у нас уже было. Раньше брелоками тоже очень активно пользовались и подобные игрушки тоже были. Дарья Дугенцова Психолог

По ее мнению, новый тренд не несет никакой опасности для психологического здоровья, но покупка Лабубу может ударить по кошельку, так как оригиналы игрушек стоят от 10 тысяч рублей. Единственная их опасность в этом.