Сегодня 20:10 Квесты без скандалов — это возможно? Как снизить число травм и ЧП на таких развлечениях Глава «Клаустрофобии» Жиганов назвал 5 мер, чтобы снизить травматизм на квестах 0 0 0 Фото: Christian Charisius/dpa / Global Look Press Общество

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На этой неделе стало известно сразу о двух неприятных происшествиях на квестах в Москве. В первом случае при выстреле из охолощенного пистолета пострадала 19-летняя студентка, во втором — ранили ножом 14-летнюю девочку. Как сделать эти развлечения безопасными и когда у них появится свой ГОСТ, 360.ru обсудил с гендиректором международной сети «Клаустрофобия» Владимиром Жигановым.

Зачем квестам ГОСТ? Информация о том, что под квесты могут разработать свой ГОСТ, появилась в конце лета. Тогда речь шла о том, что он может появиться до конца этого года. Однако сейчас стало понятным, что такие сроки нереалистичны. «Тема злободневная, тема актуальная, но при всем при том она является только одной из массы других необходимых разработок. Да, Росстандарт пытается подвинуть планы и скорректировать их, чтобы разработать этот ГОСТ в кратчайшие сроки. Но на текущий момент точной информации, когда он будет, нет», — подчеркнул Жиганов.

Отвечая на вопрос, зачем в принципе квестам нужен собственный ГОСТ, специалист назвал его инструментом мягкого регулирования. При этом он обратил внимание, что по федеральному закону о стандартизации применение ГОСТа является добровольным. Но вместе с тем, если производитель какой-либо продукции либо компания, оказывающая услуги, говорит, что их продукция либо услуга соответствует ГОСТу, тогда они обязаны его соблюдать. «То есть нельзя сказать — я соответствую ГОСТу и его не соблюдать. В целом по своей задумке стандарты идут от бизнеса, а не из государства. То есть если федеральные законы разрабатываются государством, то ГОСТы и технические условия разрабатываются в непосредственном взаимодействии с бизнесом», — добавил собеседник 360.ru.

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Выглядит это следующим образом: при Государственной думе есть постоянно действующая рабочая группа. Образовали ее еще в 2021 году. И как раз она инициировала создание стандартов нормативных актов, специализированных для квест-индустрии, пояснил Жиганов. Участниками этой рабочей группы являются представители государственных структур, различных ведомств, министерств и бизнес-сообщества. «Результатом встреч группы стал протокол, который направили в Росстандарт, а он запустил этот процесс. И, по сути, мы сейчас, условно, в самом начале эволюции, проводим такую ватерлинию, разделяя, что можно делать, а что делать нельзя», — пояснил глава «Клаустрофобии».

Потому что до ГОСТа есть только частное мнение бизнеса. И бизнес с бизнесом не всегда согласен. Неважно, маленький это бизнес с большим опытом или большой бизнес с большим опытом. А ГОСТ проводит некую систему координат в том, что можно, а что нет.

Избиения и открытый огонь запрещены и без ГОСТа Отдельно Жиганов обратил внимание, что при попытках разработать какие-то стандарты важно все же не забывать про здравый смысл, как бы странно это, возможно, ни звучало. В качестве примера он привел предложения о том, чтобы на квестах запретили бить людей. И такие идеи поражают, потому что подобные вещи в принципе запрещены Уголовным кодексом. И по УК делать это нельзя ни на квестах, ни дома, ни на улицах, ни в ресторанах, ни где бы то ни было.

«То есть уже есть определенные вещи, которые у нас в законодательстве прописаны и запрещены. Все, что происходит с открытым огнем, у нас и так после трагедии в „Хромой лошади“ запрещено. Огонь использовать нельзя в помещениях. И на квестах в том числе. Но часть индустрии все равно ждет чего-то своего», — указал эксперт. Пять правил, чтобы снизить травмы на квестах Если говорить конкретно о случаях травматизма, продолжил Жиганов, можно было бы сделать обязательным выполнение пять ключевых правил. Они, по его оценке, могут снизить число травм на квестах на 80-85%.

Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Первое — мы не используем холодное оружие и опасные инструменты: молотки, топоры и так далее. Потому что давно уже мир театра и квестов придумал бутафорские молотки и топоры, которыми повредиться невозможно. Второй момент — никакого открытого огня», — подчеркнул Жиганов.

Третье — никаких 220 и 360. Только слаботочка, только пять и 12 вольт. Ничего не должно быть под высоким напряжением, 12 и пять вольт никогда никого не убьют, даже таракана. Четвертое — нельзя закрывать людей, привязывать, использовать механические замки на путях эвакуации.

Пятый пункт касается физического контакта персонала и участников квеста. Его, по мнению Жиганова, быть не должно, ведь напугать человека можно, не прикасаясь к нему. «Страх — это самая дешевая эмоция, которую воспроизвести легче, чем любую другую эмоцию. Человека рассмешить кратно тяжелее, кратно дороже, чем испугать. Соответственно, контакт чаще всего допускают либо непрофессионалы, либо ребята, которые вообще не понимают, что они делают», — выразил уверенность специалист.