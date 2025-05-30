Новый вид спорта в Москве: квартирный трекинг. Бег по чужим апартаментам без финишной покупки
Риелтор Требина: квартирный турист — это человек с мечтой, но без плана покупки
Московский рынок недвижимости захватили «квартирные туристы». Клиенты ходят с риелтером на просмотр жилья, но сделок не заключают. Хорошо это или плохо, и как выгладит типичный «квартирный турист», 360.ru рассказали эксперты по недвижимости.
Новый тренд на рынке недвижимости
Этот тренд сформировался примерно год назад, когда начала увеличиваться ставка по ипотеке, пояснила 360.ru агент по недвижимости Наталья Требина. Она пояснила, что «квартирным туризмом» промышляют те, кто дошел до «стадии мечты» о покупке квартиры, но пока не готов предпринимать решительных шагов в этом направлении.
Такие люди выставляют квартиру, в которой проживают, на продажу, и на это откликается агент по недвижимости.
«И этот агент вместо того, чтобы продиагностировать человека, составить какой-то конкретный реальный план действий, просто ведет его по другим квартирам в надежде, что те что-то увидят, чему-то очаруются, и уже перейдут к активным действиям», — рассказала Требина.
Таким «клиентам» нравится мечтать, представлять, смотреть, отметила риелтор. У них нет ни конкретного плана, ни готовности расстаться со своим текущим жильем, ни средств, чтобы заплатить за свою «мечту».
«Как правило, у этих людей сильно завышенное представление о том, сколько стоит их недвижимость, и сильно занижены представления о том, сколько должна стоить другая недвижимость», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Риелтор Наталья Перескокова отметила в беседе с 360.ru, что «квартирный туризм» появился из-за высоких ставок по вкладам. По мнению эксперта, многие клиенты стали размещать свои средства на вкладах, имея при этом желание вложить в недвижимость.
«Сейчас люди наращивают бюджет, но в дальнейшем планируют купить недвижимость. Это так называемый отложенный спрос. Это потенциальные покупатели, они не просто туристы. Когда-то они приобретут недвижимость», — отметила Перескокова.
Люди просто ходят, присматриваются, формируют «насмотренность». Это не злой умысел, чтобы «погулять, время потратить», подчеркнула Перескокова.
Портрет «квартирного туриста»
Типичный «квартирный турист» — это человек с собственной квартирой, мечтающий об улучшении жилищных условий, но не имеющий конкретного плана покупки нового жилья, отметила Требина.
«Квартирный туризм» распространен в эконом- и бизнес-классе, в элитном сегменте портрет покупателя совсем другой, пояснила Перескокова.
«Это могут быть и студенты, и родители могут покупать для своих детей. Это и молодые семьи, это и семьи с детьми, и инвесторы присматриваются. Абсолютно разные категории покупателей», — резюмировала Перескокова.
«Квартирный туризм» — хорошо или плохо?
Собеседницы 360.ru единогласно заявили, что это положительное явление и риелторами воспринимается хорошо.
Мы относимся к этому очень хорошо, но нужно уметь с этим работать.
Наталья Требина
Она пояснила, что если в агентство звонит человек с просьбой показать квартиру, то опытный агент выясняет все нюансы, по которым можно определить, предметный этот клиент или «турист». Последних отправляют в «список на потом».
Также этих клиентов включают в группу на показы для «предметных», они создают некий антураж и показывают востребованность квартиры в глазах готовых купить жилье. В итоге получается польза как для «туриста», таи и для агентства недвижимости, пояснила Требина.
«Здесь есть возможность выявить потребность потенциального покупателя, есть возможность благодаря профессиональным навыкам и опыту помочь такому клиенту, расположить, даже если хотите влюбить в себя, установить доброжелательную и дружескую коммуникацию, при этом показать свой профессионализм, и в дальнейшем клиент обязательно обратится ко мне», — рассказала Перескокова.
Риелтор добавила, что такие клиенты особенно полезны для новичков.