Новый вид спорта в Москве: квартирный трекинг. Бег по чужим апартаментам без финишной покупки

Риелтор Требина: квартирный турист — это человек с мечтой, но без плана покупки

Московский рынок недвижимости захватили «квартирные туристы». Клиенты ходят с риелтером на просмотр жилья, но сделок не заключают. Хорошо это или плохо, и как выгладит типичный «квартирный турист», 360.ru рассказали эксперты по недвижимости.

Новый тренд на рынке недвижимости

Этот тренд сформировался примерно год назад, когда начала увеличиваться ставка по ипотеке, пояснила 360.ru агент по недвижимости Наталья Требина. Она пояснила, что «квартирным туризмом» промышляют те, кто дошел до «стадии мечты» о покупке квартиры, но пока не готов предпринимать решительных шагов в этом направлении.

Такие люди выставляют квартиру, в которой проживают, на продажу, и на это откликается агент по недвижимости.

«И этот агент вместо того, чтобы продиагностировать человека, составить какой-то конкретный реальный план действий, просто ведет его по другим квартирам в надежде, что те что-то увидят, чему-то очаруются, и уже перейдут к активным действиям», — рассказала Требина.

Таким «клиентам» нравится мечтать, представлять, смотреть, отметила риелтор. У них нет ни конкретного плана, ни готовности расстаться со своим текущим жильем, ни средств, чтобы заплатить за свою «мечту».

«Как правило, у этих людей сильно завышенное представление о том, сколько стоит их недвижимость, и сильно занижены представления о том, сколько должна стоить другая недвижимость», — подчеркнула собеседница 360.ru.