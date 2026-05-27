27 мая 2026 01:07 Квартира, не вставая с дивана? Как с июля изменится покупка жилья Риелтор Перескокова: с новыми правилами купить жилье онлайн можно отовсюду

Купить квартиру в другом городе, не выходя из дома и даже не приезжая на сделку, скоро станет еще проще. С 1 июля в России начнет действовать обновленный механизм дистанционных сделок с недвижимостью: теперь подтверждать личность можно будет не только электронной подписью, но и через биометрию. Как будет работать система и кому все-таки лучше по-прежнему приходить на сделку лично, 360.ru рассказала эксперт по недвижимости и риелтор Наталья Перескокова.

Что изменится с 1 июля Как объяснила эксперт, полностью нового механизма дистанционных сделок не появится — электронные сделки с недвижимостью существуют уже давно. Главное изменение заключается в дополнительном способе подтверждения личности. «С 1 июля личность участников сделки можно будет подтверждать не только электронной подписью, но и через Единую биометрическую систему», — пояснила Перескокова. По ее словам, оформить биометрию можно будет через банки, подключенные к системе, а также через раздел в «Госуслугах».

Кому подойдет новый формат Эксперт подчеркнула, что особенно востребованной такая возможность станет для людей, которые находятся за рубежом и физически не могут приехать на оформление сделки. «Для тех, кто не находится в России, это вообще палочка-выручалочка. Не все готовы проводить сделки по доверенности, а дистанционный формат позволяет решить вопрос удаленно», — отметила риелтор. По словам Перескоковой, дистанционные сделки давно востребованы у покупателей новостроек, а теперь процесс станет еще удобнее. Также человек сможет купить квартиру в Барнауле, находясь при этом в Москве или другой стране. При этом не потребуется личный визит в МФЦ или офис застройщика. «Это идеально подходит для сделок с новостройками. Все проходит в электронном виде, деньги переводятся через аккредитив, эскроу-счета или безопасные номинальные счета», — рассказала эксперт.

Где риски все еще остаются Несмотря на внедрение биометрии, риски мошенничества полностью исключить невозможно, предупреждает эксперт. «Мошенники, к сожалению, тоже развиваются. Бывают утечки персональных данных, люди сами иногда по неосторожности передают доступ к своим аккаунтам», — отметила Перескокова. Она подчеркнула, что биометрия не заменяет полноценную юридическую проверку объекта и участников сделки. По словам риелтора, в случаях, когда квартира имеет сложную историю переходов права собственности, среди владельцев есть пожилые люди, несовершеннолетние или сделки оформляются по доверенности, безопаснее проводить процедуру очно. «Есть категории сделок, где лучше все-таки встречаться лично. Особенно если история квартиры длинная и сложная», — пояснила эксперт. При этом она признает: главный плюс нового механизма — экономия времени и возможность проводить сделки практически из любой точки мира.