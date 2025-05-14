14 мая 2025 20:08 «Курьеры по национальности не делятся». Отказ доставщика привозить свинину вызвал скандал Член СПЧ Меркачева: отказ курьера доставить свинину касается только работодателя 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Москва

Муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Денис хазрат Мухутдинов поддержал отказ курьеров доставлять «харамные» блюда. Мнения общественности на этот счет разделились.

В беседе с «Ридусом» Мухутдинов пояснил, что любое нарушение религиозных запретов, даже если это просто доставка свинины немусульманину, считается грехом. Все началось с того, что в Москве курьеры не захотели развозить продукты, которые противоречат их убеждениям. Телеграм-канал «Типичная Москва» опубликовал скриншот, предположительно сделанный клиентом одного из сервисов доставки еды. В комментарии к заказу было указано, что курьер отказывается доставлять «харамное блюдо». Может ли курьер отказать доставлять харамные блюда? Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с 360.ru заявил, что задача курьера — доставить заказ, а не анализировать его содержимое.

Курьеры по национальности не делятся, курьеры по профессиональности делятся. Султан Хамзаев руководитель проекта «Трезвая Россия»

По мнению Хамзаева, курьер должен выполнять свою работу. Его задача — анализировать заказы клиентов, а не давать им моральные оценки. Или он работает профессионально, или нет. «Я считаю, это некорректное поведение», — прокомментировал Хамзаев отказ курьера от доставки еды.

Фото: РИА «Новости»

Журналист, лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко в свою очередь заявил, что «нормальный человек сам мясо есть не будет, а другого накормит». Он рассказал, что, например, его знакомые мусульмане во время поста не ели, но его всегда пытались накормить.

Но проблемы не было никакой у нормальных людей. Каждый в религии отвечает за себя и за собственное соблюдение норм. Максим Шевченко лидер «Российской партии свободы и справедливости»

Как может поступить работодатель, если курьер не хочет везти заказ? Правозащитник, член СПЧ Ева Меркачева считает, что в данном случае все определяет только рынок. Если человек при трудоустройстве говорит, что он не хочет доставлять «харамные» блюда, работодатель имеет право либо брать его, либо не брать. «Мне кажется, здесь нет никакой политики, никакого вмешательства правозащитников», — сказала она 360.ru. Это история о работодателе и работнике. Если работник утверждает, что муфтий разрешил ему не ввозить мясо, работодатель может ответить, что тогда наймет другого человека.

Я думаю, что нам тревожиться с вами не о чем. В данном случае, когда есть выбор у работодателя, это хорошо. Плохо, когда выбора нет. Ева Меркачева правозащитник, член СПЧ

Работодатель, когда предлагает подписать договор, включает в него все согласованные условия, напомнила Меркачева. А если курьер вдруг не хочет доставлять «харамные» блюда — он имеет полное право уволиться.

Фото: РИА «Новости»

Меркачева предположила, считаю, что жест со стороны муфтия может вызвать напряженность только среди работников. «Потому что другие будут говорить: „Ты что, возишь мясо? Разрешили же мясо не возить. Ты, значит, работаешь там еще? Уходи с этой работы“. Ну, и мы же понимаем, что иногда для людей зачастую это единственный способ заработать деньги», — пояснила она.