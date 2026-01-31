Купить квартиру проще, чем кажется. Какие способы есть сегодня?

Покупка квартиры в новостройке — это серьезный шаг, требующий тщательного обдумывания и планирования. Сегодня на рынке недвижимости существует несколько способов приобретения жилья, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для определенной категории покупателей.

Покупка квартиры за наличный расчет

Самый очевидный и, казалось бы, простой способ — приобретение квартиры за собственные средства. Многие считают такой вариант наиболее надежным и выгодным. Действительно, при оплате полной стоимости квартиры застройщик часто предлагает большие скидки, а процесс оформления сделки проходит максимально быстро.

Однако не стоит забывать о минусах подобного способа. Далеко не каждый может позволить себе накопить необходимую сумму. Кроме того, вкладывая все сбережения в недвижимость, вы теряете возможность получать доход от других инвестиций.

Ипотека как способ купить квартиру

Для большинства покупателей единственной реальной возможностью стать владельцем новостройки становится ипотечный кредит. Современные банки предлагают различные программы кредитования.