Купить квартиру проще, чем кажется. Какие способы есть сегодня?
Агент по недвижимости Авдасева: существуют альтернативные ипотеке варианты
Покупка квартиры в новостройке — это серьезный шаг, требующий тщательного обдумывания и планирования. Сегодня на рынке недвижимости существует несколько способов приобретения жилья, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для определенной категории покупателей.
Покупка квартиры за наличный расчет
Самый очевидный и, казалось бы, простой способ — приобретение квартиры за собственные средства. Многие считают такой вариант наиболее надежным и выгодным. Действительно, при оплате полной стоимости квартиры застройщик часто предлагает большие скидки, а процесс оформления сделки проходит максимально быстро.
Однако не стоит забывать о минусах подобного способа. Далеко не каждый может позволить себе накопить необходимую сумму. Кроме того, вкладывая все сбережения в недвижимость, вы теряете возможность получать доход от других инвестиций.
Ипотека как способ купить квартиру
Для большинства покупателей единственной реальной возможностью стать владельцем новостройки становится ипотечный кредит. Современные банки предлагают различные программы кредитования.
Основные виды ипотечных программ:
- семейная — программа для семей с детьми под сниженный процент (до 6% годовых);
- ипотека для IT-специалистов — ставка до 6% годовых; регион любой, кроме Москвы и Санкт-Петербурга;
- сельская ипотека — для приобретения жилья в определенных регионах;
- военная ипотека — особая программа для военнослужащих;
- субсидированные ставки от застройщика — специальные условия кредитования, которые застройщик предлагает совместно с банком. Такая программа позволяет снизить процентную ставку по ипотеке за счет компенсации части процентов застройщиком, однако влечет за собой повышение стоимости самой недвижимости;
- траншевая ипотека — программа на основе стандартной ставки, но с минимальными платежами на период строительства (например, две тысячи рублей в месяц).
Ипотечных программ немало, однако многим гражданам подходит только стандартная ипотека под высокую ставку от 19% годовых. В таком случае люди сталкиваются с большой переплатой по процентам и чрезмерно высокими ежемесячными платежами.
Рассрочка от застройщика
Практически все застройщики предлагают собственную программу рассрочки на период строительства дома. Никаких кредитов и процентов (только в некоторых случаях). Вы фиксируете стоимость квартиры и приобретаете ее частями.
Этот вариант может стать хорошей альтернативой ипотеке. Однако нередко рассрочка предусматривает подорожание недвижимости, но все же делает жилье максимально доступным ввиду более гибких условий по сравнению с банковскими программами. Важно внимательно изучить все условия договора и убедиться в надежности застройщика.
Как выбрать подходящий способ
При выборе способа покупки новостройки следует учитывать несколько важных факторов:
- ваши финансовые возможности — сколько средств вы можете вложить сразу и сколько готовы платить на регулярной основе;
- сроки — степень готовности жилого комплекса;
- цель покупки — есть ли в планах скорая продажа или сдача в аренду;
- стабильность дохода — сможете ли вы выплачивать кредит или рассрочку.
В современных условиях каждый покупатель может найти оптимальный способ приобретения квартиры в новостройке. Главное — тщательно проанализировать все доступные варианты, взвесить их преимущества и недостатки, а также проконсультироваться с профессиональными брокерами.
Помните, что правильно выбранная стратегия покупки поможет не только стать владельцем долгожданной недвижимости, но и избежать возможных финансовых рисков.
Автор публикации: заместитель руководителя агентства недвижимости Pravda Home Ксения Авдасева