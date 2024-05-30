С наступлением лета в Москве и Подмосковье откроется купальный сезон. Желающим отдохнуть настоятельно рекомендуют выбирать только проверенные и подготовленные для этого места. Где можно купаться в 2024 году и как выбрать безопасный водоем — в материале 360.ru.

Топ-11 пляжей Москвы и Подмосковья

На сегодняшний день в Москве можно купаться в трех зонах: Большой городской пруд, Черное озеро и «Тропарево».

За качеством воды в этих водоемах в течение всего сезона следит Роспотребнадзор. Если состояние воды ухудшается, купание в таких местах запрещают до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Отдыхающим следует обращать внимание на знаки безопасности. У каждого водоема установлены таблички с надписями «Купаться запрещено» или «Купаться разрешено».

В Подмосковье можно купаться в восьми водоемах, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Шесть объектов находятся в Орехово-Зуевском городском округе: озеро «Исаакиевское», водоемы «Мечта» и «Горский», карьеры «Амазонка», «Нажицы» и «Золотые пески».

Пригодными для купания признали зону отдыха с пляжем «Тихая гавань» в деревне Лихачево Рузского городского округа и озеро «Белое» на территории санатория «Зеленая Долина».