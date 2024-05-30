Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?
Спасатель Гофштейн призвал выбирать разрешенные для купания пляжи
С наступлением лета в Москве и Подмосковье откроется купальный сезон. Желающим отдохнуть настоятельно рекомендуют выбирать только проверенные и подготовленные для этого места. Где можно купаться в 2024 году и как выбрать безопасный водоем — в материале 360.ru.
Топ-11 пляжей Москвы и Подмосковья
На сегодняшний день в Москве можно купаться в трех зонах: Большой городской пруд, Черное озеро и «Тропарево».
За качеством воды в этих водоемах в течение всего сезона следит Роспотребнадзор. Если состояние воды ухудшается, купание в таких местах запрещают до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Отдыхающим следует обращать внимание на знаки безопасности. У каждого водоема установлены таблички с надписями «Купаться запрещено» или «Купаться разрешено».
В Подмосковье можно купаться в восьми водоемах, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Шесть объектов находятся в Орехово-Зуевском городском округе: озеро «Исаакиевское», водоемы «Мечта» и «Горский», карьеры «Амазонка», «Нажицы» и «Золотые пески».
Пригодными для купания признали зону отдыха с пляжем «Тихая гавань» в деревне Лихачево Рузского городского округа и озеро «Белое» на территории санатория «Зеленая Долина».
В течение всего купального сезона специалистами управления будет организован контроль за состоянием мест массового отдыха и купания населения, в том числе необходимый лабораторный контроль качества воды.
Роспотребнадзор
У разрешенных для купания водоемов работают ведомственные спасательные станции, расположенные в прибережной зоне, и медпункты.
В местах, не предназначенных для купания, откроют общественные спасательные посты. Информация о них размещена на щитах, установленных в зонах отдыха. Там же указывают номера экстренных служб.
Топ-5 бассейнов под открытым небом
Жители и гости столицы могут искупаться в открытых бассейнах. Она расположены в парке «Сокольники», на набережной Северного речного вокзала, в парке «Фили» и в спорткомплексе «Лужники». Также доступен открытый бассейн «Чайка».
Помимо указанных точек, с 1 июня по 8 сентября 2024 года в парках и на фестивальных площадках станут доступны другие бассейны. Выбрать подходящее место под открытым небом и забронировать его можно онлайн.
Как выбрать безопасное место для купания
Необходимо выбирать подготовленные и разрешенные для купания пляжи, рассказал 360.ru заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
«Значит, там проверено дно на предмет всякой дряни. <…> Там существует служба спасения — есть спасатели, которые могут прийти к вам на помощь. <…> Это не какие-то отдаленные, дикие, неконтролируемые купальни, где вам никто не поможет. Все это повышает вам гарантию хорошего времяпрепровождения, а не „утонутия“», — отметил эксперт.
Правила купания в водоемах
Летняя погода установилась совсем недавно, и температура воды еще далека от нормальной. Купание в холодном водоеме может обернуться серьезными последствиями для здоровья, предупредил Гофштейн.
«Эта проблема к чему приводит: дети простужаются, взрослые переохлаждаются, пожилые люди <…> получают всякие осложнения сердечно-сосудистой системы, поскольку <…> происходит спазм сосудов», — объяснил специалист.
Гофштейн перечислил ряд правил:
- не купаться совсем, а отдыхать на берегу;
- купаться там, где это рекомендовано;
- дозировать или сокращать время пребывания в холодной воде.
У нас, слава богу, пока пляжи бесплатные, поэтому тут вопрос корыстолюбия отпадает, а вопрос безопасности, мы уже об этом говорили, очень серьезный.
Александр Гофштейн
спасатель
По его словам, в холодной воде у человека нарушается самоконтроль. В первую очередь речь идет о дыхании — это рефлекторный процесс. Если дыхательный центр обогащается углекислотой, организм получает сигнал о необходимости рефлекторного вдоха. Без специальной подготовки бороться с этим невозможно.
«Человек, который попадает в воду, если с ним что-то случается, вольно-невольно вдыхает воду. Большая, даже подавляющая часть утопленников, которых нам приходится извлекать — они с легкими, наполненными водой. Это говорит о том, что они, не желая того, вдохнули воду», — рассказал эксперт.
Ранее стало известно, что инспекторы территориальных отделов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья проверили более 180 пляжей к летнему сезону. Обнаруженные замечания по благоустройству оперативно устранили.