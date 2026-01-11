Куда жаловаться, если не платят зарплату: пошаговая инструкция

При официальном трудоустройстве сотрудники должны получать зарплату дважды в месяц без задержек. Иногда работники сталкиваются с ситуацией, когда выплата не поступает своевременно. Что делать и куда обращаться, если работодатель задерживает зарплату — в материале 360.ru.

«Закон требует, чтобы заработная плата выплачивалась не реже чем каждые полмесяца, а конкретные даты фиксируются в трудовом договоре. Нарушением считается любая задержка — даже на один день», — рассказала она.

Согласно статьям 136 и 142 Трудового кодекса России, задержка выплаты заработной платы считается нарушением с первого дня после установленной даты, напомнила 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова.

свидетельские показания (если есть коллеги с аналогичной проблемой).

внутренние заявления (на имя работодателя) о задержке;

выписки расчетного счета или справки о невыплате из бухгалтерии;

Рекомендуется действовать поэтапно: сначала обратиться к работодателю письменно, например, через заявление с требованием выплатить зарплату, зафиксировав дату обращения, рассказала Кубасова.

Если это не помогает — обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру. В суд имеет смысл идти, если предыдущие меры не дали результата или есть риск истечения сроков исковой давности.

Может ли работник требовать компенсацию за задержку, в каком случае и в каком размере?

«Да, работник имеет право требовать компенсацию за каждый день задержки (статья 236 ТК). Размер — не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ России от невыплаченной суммы за каждый день задержки», — сказала юрист.

Компенсация выплачивается независимо от вины работодателя и начисляется автоматически. Можно требовать и моральный вред, но отдельно через суд.