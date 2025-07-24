Заряжай патроны! Куда и когда идти охотиться на дичь в Подмосковье в 2025 году

Стали известны сроки сезона охоты на дичь в Подмосковье в 2025 году

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Скоро в лесах Московской области защелкают затворы — охотники уже готовятся к открытию долгожданного сезона. Однако перед этим им следует узнать сроки и разрешенные места для добычи дичи в регионе, а также получить необходимые разрешения. Каких птиц можно стрелять, где, когда допустима охота и как избежать штрафов, выяснил 360.ru.

С какого числа начинается сезон охоты — 2025 в Подмосковье

Согласно распоряжению Московского общества охотников и рыболовов (МООиР) от 8 июля 2025 года, в наступающем летне-осеннем сезоне установили следующие сроки:

Охотиться можно с утренней зари первого разрешенного дня.

Официальные места для охоты в Московской области в 2025 году

В Подмосковье существуют следующие охотхозяйства МООиР:

Фото: РИА «Новости»
Nikolay Gyngazov/Russian Look
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com

Также есть шесть общедоступных угодий:

Охотугодья Наро-Фоминского городского округа и Орехово-Зуева относятся к объединению «Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“».

С картами можно ознакомиться по ссылке.

Сколько стоит охота на дичь в 2025 году в Подмосковье

Стоимость застреленной птицы зависит от дня сезона, когда добычу подстрелили, вида дичи, льгот, наличия собаки, членства МООиР, а также городского округа.

С прейскурантом и пропускной способностью охотничьих хозяйств можно ознакомиться по ссылке.

Nikolay Gyngazov/Russian Look
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com

На кого нельзя охотиться в Подмосковье в 2025 году

Запрещена охота на занесенные в Красную книгу Московской области виды.

Правила охоты в Московской области в 2025 году

Перед началом сезона гражданин обязан получить разрешение от МООиР. Для этого необходимо предоставить документы:

Если с человеком будет собака, то в случае неблагополучной обстановки в регионе по бешенству она должна иметь в ветеринарном паспорте отметку о соответствующей вакцинации. Кроме того, ее следует вписать в путевку, как и наличие ловчей птицы.

Интересно

Охота с собакой разрешена при участии не более трех человек.

Один охотник имеет право в сутки подстрелить не более:

Серых ворон, грачей, дроздов-рябинников и соек можно убивать в неограниченном количестве.

В случае массовой гибели, погибшей собаки или признаков заболевания животных охотник обязан сообщить о происшествии должностному лицу охотхозяйства или Управления охоты и охотничьих ресурсов Московской области.

После охоты следует сдать сведения о добыче. Если этого не делать, в следующем сезоне разрешение не выдадут.

Nikolay Gyngazov/Russian Look
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com

Какие штрафы предусмотрели за нарушение правил охоты

Согласно КоАП, гражданину будет грозить денежное взыскание:

Повторное нарушение в течение года увеличит денежные санкции:

При нарушении сроков охоты гражданину запретят этим заниматься на срок от одного до двух лет. Должностному лицу придется заплатить сумму от 35 до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия.

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