Сегодня 18:38 Заряжай патроны! Куда и когда идти охотиться на дичь в Подмосковье в 2025 году Стали известны сроки сезона охоты на дичь в Подмосковье в 2025 году 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com Общество

Штрафы

Льготы

Правила

Собаки

Птицы

Животные

Оружие

Скоро в лесах Московской области защелкают затворы — охотники уже готовятся к открытию долгожданного сезона. Однако перед этим им следует узнать сроки и разрешенные места для добычи дичи в регионе, а также получить необходимые разрешения. Каких птиц можно стрелять, где, когда допустима охота и как избежать штрафов, выяснил 360.ru.

С какого числа начинается сезон охоты — 2025 в Подмосковье Согласно распоряжению Московского общества охотников и рыболовов (МООиР) от 8 июля 2025 года, в наступающем летне-осеннем сезоне установили следующие сроки: С 9 августа по 30 ноября включительно — на болотно-луговую дичь (бекас, гаршнеп, коростель, дупель (дупель — кроме гнездовой популяции), полевую (серая куропатка, перепел, вяхирь, горлицы) и водоплавающую (гуси, казарки, утки, камышница, лысуха);

С 16 по 31 декабря — на боровую дичь (вальдшнеп, рябчик, тетерев, глухарь). Охотиться можно с утренней зари первого разрешенного дня. Официальные места для охоты в Московской области в 2025 году В Подмосковье существуют следующие охотхозяйства МООиР: Белоомутское;

Волоколамское;

Фото: РИА «Новости»

Воскресенское;

Дмитровское;

Домодедовское;

Егорьевское;

Зарайское;

Истринское;

Каширское;

Клинское;

Лотошинское;

Луховицкое;

Можайское;

Москворецкое;

Наро-Фоминское;

Ногинское;

Одинцовское;

Озерское;

Орехово-Зуевское;

Павлово-Посадское;

Пушкинское;

Раменское;

Рузское;

Сергиево-Посадское;

Серебряно-Прудское;

Серпуховское;

Солнечногорское;

Ступинское;

Талдомское;

Уваровское;

Чеховское;

Шатурское;

Шаховское;

Щелковское.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / www.globallookpress.com

Также есть шесть общедоступных угодий: Солнечногорское;

Шатурское;

Щелковское. Охотугодья Наро-Фоминского городского округа и Орехово-Зуева относятся к объединению «Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“». С картами можно ознакомиться по ссылке. Сколько стоит охота на дичь в 2025 году в Подмосковье Стоимость застреленной птицы зависит от дня сезона, когда добычу подстрелили, вида дичи, льгот, наличия собаки, членства МООиР, а также городского округа. С прейскурантом и пропускной способностью охотничьих хозяйств можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / www.globallookpress.com

На кого нельзя охотиться в Подмосковье в 2025 году Запрещена охота на занесенные в Красную книгу Московской области виды. Правила охоты в Московской области в 2025 году Перед началом сезона гражданин обязан получить разрешение от МООиР. Для этого необходимо предоставить документы: Охотничий билет федерального образца;

Членский охотничий билет при наличии;

Разрешение на право ношения оружия. Если с человеком будет собака, то в случае неблагополучной обстановки в регионе по бешенству она должна иметь в ветеринарном паспорте отметку о соответствующей вакцинации. Кроме того, ее следует вписать в путевку, как и наличие ловчей птицы.

Интересно Охота с собакой разрешена при участии не более трех человек. Охота с собакой разрешена при участии не более трех человек.

Один охотник имеет право в сутки подстрелить не более: 10 особей болотно-луговой дичи;

Пяти водоплавающих птиц;

Двух серых куропаток;

10 перепелов;

Пяти вяхирей;

Пяти горлиц;

Двух рябчиков;

Пяти вальдшнепов;

Одного глухаря на одно охотничье хозяйство или угодье. Серых ворон, грачей, дроздов-рябинников и соек можно убивать в неограниченном количестве. В случае массовой гибели, погибшей собаки или признаков заболевания животных охотник обязан сообщить о происшествии должностному лицу охотхозяйства или Управления охоты и охотничьих ресурсов Московской области. После охоты следует сдать сведения о добыче. Если этого не делать, в следующем сезоне разрешение не выдадут.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look / www.globallookpress.com

Какие штрафы предусмотрели за нарушение правил охоты Согласно КоАП, гражданину будет грозить денежное взыскание: Физлицу — от 500 до четырех тысяч рублей или запрет на деятельность на срок до двух лет;

Должностному лицу — от 25 до 30 тысяч с возможной конфискацией оружия. Повторное нарушение в течение года увеличит денежные санкции: От четырех до пяти тысяч рублей с возможной конфискацией оружия или запрет на охоту от одного до трех лет;

От 35 до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия. При нарушении сроков охоты гражданину запретят этим заниматься на срок от одного до двух лет. Должностному лицу придется заплатить сумму от 35 до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия.