Заряжай патроны! Куда и когда идти охотиться на дичь в Подмосковье в 2025 году
Стали известны сроки сезона охоты на дичь в Подмосковье в 2025 году
Скоро в лесах Московской области защелкают затворы — охотники уже готовятся к открытию долгожданного сезона. Однако перед этим им следует узнать сроки и разрешенные места для добычи дичи в регионе, а также получить необходимые разрешения. Каких птиц можно стрелять, где, когда допустима охота и как избежать штрафов, выяснил 360.ru.
С какого числа начинается сезон охоты — 2025 в Подмосковье
Согласно распоряжению Московского общества охотников и рыболовов (МООиР) от 8 июля 2025 года, в наступающем летне-осеннем сезоне установили следующие сроки:
- С 9 августа по 30 ноября включительно — на болотно-луговую дичь (бекас, гаршнеп, коростель, дупель (дупель — кроме гнездовой популяции), полевую (серая куропатка, перепел, вяхирь, горлицы) и водоплавающую (гуси, казарки, утки, камышница, лысуха);
- С 16 по 31 декабря — на боровую дичь (вальдшнеп, рябчик, тетерев, глухарь).
Охотиться можно с утренней зари первого разрешенного дня.
Официальные места для охоты в Московской области в 2025 году
В Подмосковье существуют следующие охотхозяйства МООиР:
- Белоомутское;
- Волоколамское;
- Воскресенское;
- Дмитровское;
- Домодедовское;
- Егорьевское;
- Зарайское;
- Истринское;
- Каширское;
- Клинское;
- Лотошинское;
- Луховицкое;
- Можайское;
- Москворецкое;
- Наро-Фоминское;
- Ногинское;
- Одинцовское;
- Озерское;
- Орехово-Зуевское;
- Павлово-Посадское;
- Пушкинское;
- Раменское;
- Рузское;
- Сергиево-Посадское;
- Серебряно-Прудское;
- Серпуховское;
- Солнечногорское;
- Ступинское;
- Талдомское;
- Уваровское;
- Чеховское;
- Шатурское;
- Шаховское;
- Щелковское.
Также есть шесть общедоступных угодий:
- Солнечногорское;
- Шатурское;
- Щелковское.
Охотугодья Наро-Фоминского городского округа и Орехово-Зуева относятся к объединению «Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“».
С картами можно ознакомиться по ссылке.
Сколько стоит охота на дичь в 2025 году в Подмосковье
Стоимость застреленной птицы зависит от дня сезона, когда добычу подстрелили, вида дичи, льгот, наличия собаки, членства МООиР, а также городского округа.
С прейскурантом и пропускной способностью охотничьих хозяйств можно ознакомиться по ссылке.
На кого нельзя охотиться в Подмосковье в 2025 году
Запрещена охота на занесенные в Красную книгу Московской области виды.
Правила охоты в Московской области в 2025 году
Перед началом сезона гражданин обязан получить разрешение от МООиР. Для этого необходимо предоставить документы:
- Охотничий билет федерального образца;
- Членский охотничий билет при наличии;
- Разрешение на право ношения оружия.
Если с человеком будет собака, то в случае неблагополучной обстановки в регионе по бешенству она должна иметь в ветеринарном паспорте отметку о соответствующей вакцинации. Кроме того, ее следует вписать в путевку, как и наличие ловчей птицы.
Интересно
Один охотник имеет право в сутки подстрелить не более:
- 10 особей болотно-луговой дичи;
- Пяти водоплавающих птиц;
- Двух серых куропаток;
- 10 перепелов;
- Пяти вяхирей;
- Пяти горлиц;
- Двух рябчиков;
- Пяти вальдшнепов;
- Одного глухаря на одно охотничье хозяйство или угодье.
Серых ворон, грачей, дроздов-рябинников и соек можно убивать в неограниченном количестве.
В случае массовой гибели, погибшей собаки или признаков заболевания животных охотник обязан сообщить о происшествии должностному лицу охотхозяйства или Управления охоты и охотничьих ресурсов Московской области.
После охоты следует сдать сведения о добыче. Если этого не делать, в следующем сезоне разрешение не выдадут.
Какие штрафы предусмотрели за нарушение правил охоты
Согласно КоАП, гражданину будет грозить денежное взыскание:
- Физлицу — от 500 до четырех тысяч рублей или запрет на деятельность на срок до двух лет;
- Должностному лицу — от 25 до 30 тысяч с возможной конфискацией оружия.
Повторное нарушение в течение года увеличит денежные санкции:
- От четырех до пяти тысяч рублей с возможной конфискацией оружия или запрет на охоту от одного до трех лет;
- От 35 до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия.
При нарушении сроков охоты гражданину запретят этим заниматься на срок от одного до двух лет. Должностному лицу придется заплатить сумму от 35 до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия.