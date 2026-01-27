Куда ехать в 2026 году по знаку зодиака: астрологический гид для путешественников

В 2026 году путешествия становятся способом настройки на собственную судьбу. Управляющие планеты знаков зодиака задают ритм дорог, климат стран и даже характер людей, с которыми предстоит встретиться. Правильно выбранное направление усиливает энергию знака, наполняет и открывает новые горизонты.

Овен Овном управляет Марс — планета движения, силы и решительных действий. В 2026 году Овны чувствуют себя максимально живыми в южных странах с жарким климатом, каменистой и скалистой местностью. Здесь воздух наполнен драйвом, а сама среда будто подталкивает к победам. Это земли с суровой природной красотой, древней историей и энергией борьбы. Лучшие страны: Германия, Дания, Азербайджан, Италия, Испания, Португалия, Алжир, Марокко, Сирия, Вьетнам, Ливия, Сицилия, почти весь Кавказ. Лучшие месяцы для путешествий 2026 года: январь, май, сентябрь. Телец Телец находится под покровительством Венеры — планеты красоты, наслаждения и телесного комфорта. В нынешнем году ему особенно благоприятны курортные направления, равнинные страны у моря или океана, места с мягким климатом, красивыми пейзажами и продуманной архитектурой. Для Тельца путешествие — это удовольствие, вкус жизни и ощущение устойчивости.

Лучшие страны: Австралия, Сейшелы, Мальдивы, Франция, государства Прибалтики, Таиланд, Швейцария, Болгария, Китай, Япония, Аргентина, Бирма, Австрия, Гавайи, Египет, Великобритания. Лучшие месяцы: февраль, апрель, июль. Особенно удачны поездки к морю. Близнецы Близнецы — прирожденные путешественники. Их стихия — движение, общение и постоянная смена впечатлений. Им особенно подходят портовые города, торговые центры, транспортные узлы и места, где жизнь кипит круглосуточно. Лучшие страны: Греция, Италия, Бельгия, Армения, Мадагаскар, США, Канада, Бразилия, Турция, Япония, Германия, Швейцария, Хорватия. Также подойдут озера Финляндии и Швейцарии, горный воздух Австрии, Прибалтика и Канарские острова. Лучшие месяцы для путешествий: февраль, март, май, август, декабрь.

Рак Им управляет Луна, а значит, вода, эмоции и внутренняя тишина. В 2026 году Ракам особенно подходят страны с морями, реками, озерами, островами и портовыми городами. Им важно чувствовать безопасность, уют и возможность уединения вдали от суеты. Лучшие места: Индия, Непал, Голландия, Шотландия, Новая Зеландия, Африка, Дания, Норвегия, Швеция. Лучшие месяцы: январь, апрель, июнь, сентябрь. Лев Этим знаком зодиака управляет Солнце — символ величия, силы и признания. Львам особенно важно находиться там, где чувствуется масштаб, роскошь и историческое могущество. Теплый климат, столицы и крупнейшие города усиливают харизму Льва и наполняют его энергией. Лучшие страны: Франция, Италия, Испания, Чехия, Индия (Гоа), ОАЭ (Дубай).

Города: Рим, Париж, Москва, Голливуд, Бомбей, Чикаго. Лучшие месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, октябрь. Дева Девам важно ощущение порядка, чистоты и разумного ритма. Им подойдут места с продуманной инфраструктурой, природной гармонией и возможностью восстановления. Путешествия для Девы — способ привести в порядок не только пространство, но и мысли. Лучшие страны: Греция, Германия, Швейцария, Турция, Япония, Австрия, Финляндия, Чехия. Лучшие месяцы: начало апреля, конец мая, конец августа, начало декабря. Весы Ими управляет Венера, но для них на первом месте эстетика, баланс и культурная среда. В 2026 году им особенно подходят города с красивой архитектурой, музеями, театрами и традициями утонченного отдыха. Лучшие места: Франция, Великобритания, Австрия, Китай, Бирма, Саудовская Аравия, Австралия, Египет, Япония. Лучшие месяцы: январь, июнь — лучший отдых, август — для оздоровления.

Скорпион Скорпион — знак трансформации и глубины, управляемый Марсом. В 2026 году его притягивают страны с тайной, мистикой и духовной силой. Особенно сильна энергия в арабских землях, где ценят путь внутреннего преображения. Необычные и даже суровые направления раскрывают Скорпиона на глубинном уровне. Лучшие страны: Марокко, Тунис, Египет, арабские страны, Камбоджа, Исландия, Германия, Сирия, Азербайджан, Ливия. Лучшие месяцы: февраль, июль, октябрь. Стрелец Стрелец — искатель смысла и горизонтов. В 2026 году ему особенно подходят страны с паломниками, туристами, университетами и местами силы. Здесь живут авантюризм, вера и свобода духа. Лучшие страны: Испания, Франция, Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Грузия, Китай, Аргентина, Румыния, Израиль, Непал, Филиппины, Индонезия, Мальта, Цейлон, Сингапур, страны Океании. Лучшее время: все лето и начало осени. Особенно для паломничеств и поездок к местам силы.

Козерог Для Козерогов 2026 год — время продуманных поездок. Им подходят страны с четкой структурой, дисциплиной и трудолюбием, где ценят порядок и ответственность. Лучшие страны: Германия, Скандинавия, Израиль, Ирландия, Китай (Шанхай). Водолей Это человек будущего. Его притягивают страны с технологиями, свободой мышления и прогрессивными взглядами. В 2026 году он чувствует себя особенно гармонично там, где уважают личность и нестандартность. Лучшие места: Япония, Сингапур, Канада, страны Скандинавии, Аргентина, Чили, Перу, Россия. Лучшие месяцы: январь, апрель, декабрь. Рыбы Рыбы тянутся к воде, тайне и духовным пространствам. В 2026 году им подходят островные государства, города у моря или рек, места со святынями, монастырями и мистической атмосферой. Лучшие страны: Испания, Кипр, Новая Зеландия, Австралия, Грузия, Китай, Аргентина, Индонезия, Израиль, Мальта, Цейлон, Сингапур. Лучшие месяцы: май, июль, сентябрь. Рекомендуется сочетать поездки с обучением и делами дома. Автор публикации: эксперт по визам Эльвира Тимирова