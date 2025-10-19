Дерзкие стартаперы, бизнес-леди и зумеры. Кто в России покупает китайские машины?

Опрос «Анкетолога» и 360.ru: чаще всего авто из КНР покупают миллениалы и бумеры

Сервис онлайн-опросов «Анкетолог» и Telegram-канал 360.ru провели социсследование и обнаружили несколько типичных покупателей китайских авто. Оказалось, что чаще всего выбор в пользу восточного автопрома делают миллениалы и бумеры, которые ищут лучшее соотношение цены и качества. Зумеры тоже приобретают китайские машины, но уже по другим причинам. Подробности — в нашем материале.

Эксперты составили портреты типичных владельцев китайских автомобилей. Всего они насчитали пять категорий россиян, отдающих предпочтение брендам из КНР.

Столичная бизнес-леди

В первую вошли женщины от 36 до 45 лет из Москвы или Санкт-Петербурга, которые ценят индивидуальность и предпочитают стильные машины в цветах «белый жемчуг» или «серый графит».

Их главными приоритетами являются доступная цена, удобный сервис и богатая комплектация.

Непредвзятый зумер

Вторым типичным владельцем машин из Азии стали молодые парни и девушки от 18 до 25 лет, которые привыкли жить ярко и следовать за трендами.

«Дитя мегаполиса. Привык жить ярко. Следует за трендами, но умеет экономить. Не будет переплачивать за эмблему», — подчеркнули авторы исследования.

Такие люди считают автомобиль средством самовыражения и ищут баланс стиля и технологичности.