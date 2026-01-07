«Самый опасный человек в мире» и философ Путина. Кто такой Александр Дугин и почему его так боятся на Западе

«Самый опасный человек в мире» по версии американских консерваторов празднует сегодня 64-летие. Его дочь погибла в результате теракта, его имя есть в санкционных списках Запада, а его идеи изучают в МГУ. Александр Дугин — не просто философ, а создатель идеологического оружия, «Четвертой политической теории», которая должна похоронить либерализм. Кто он на самом деле и почему его учение о «суше» против «моря» стало ключом к пониманию новой реальности?

Отправная точка для философа Дугина Попытки проанализировать философию Дугина наталкиваются на ее феерическую противоречивость: традиционализм в ней сочетается с постмодернизмом, религиозные догматы с гностической ересью, консерватизм с революционностью. В целом общее направление концепции Дугина — неоевразийство. Этому он посвятил множество трудов, эту идею философ активно продвигает в массы. Формирование идеологии Дугина тесно связано с его биографией и историческим контекстом. Он родился в 1962 году и застал период упадка Советского Союза. Юношеские впечатления от утраты величия Родины он изложил в своих мемуарах. «Я помню это жгучее чувство стыда за то, во что превратилась великая страна. Унижение становилось невыносимым. Требовалось найти опору за пределами действительности, которая отказывалась быть великой и достойной», — писал мыслитель.

Это переживание стало отправной точкой для создания особого мировоззрения Дугина. Травму от национального унижения он вложил в основу своей метафизической идеологии.

Семья и образование Дугина Александр Дугин родился в непростой московской семье. Отец — Гелий Дугин — генерал-лейтенант ГРУ, кандидат юридических наук, преподаватель в Российской таможенной академии. Мать — Галина Дугина — врач и кандидат медицинских наук. Сам Александр Дугин утверждает, что он потомок Саввы Дугина, воронежского священника, которого казнили в XVIII веке. В 1979 году Дугин поступил в Московский авиационный институт (МАИ), но его отчислили со второго курса. Заочно окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт.

Политическое становление Становлению Дугина как мыслителя способствовало участие в «Южинском кружке», где он познакомился с идеями традиционализма Рене Генона и Юлиуса Эволы, а также с эзотерическими учениями под руководством Евгения Головина.

Центральным элементом метафизики Дугина является утверждение онтологического примата Небытия над Бытием. В отличие от традиционной метафизики, где Бытие понимается как основа всего сущего, а Небытие — как его отсутствие или отрицание, Дугин инвертирует эту иерархию. Для него Небытие первично, оно предшествует Бытию и является источником подлинной истины.

Дугин и его регалии У Дугина множество регалий и званий: кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук, профессор. Кроме того, он писатель, колумнист и переводчик-полиглот: владеет английским, немецким, французским, испанским, итальянским и португальским языками. Дугин также выступает как телеведущий и общественный деятель, является лидером Международного Евразийского движения. В 2009 году Дугина по результатам опроса Openspace признали одним из самых влиятельных интеллектуалов России. В 2014 году американское издание Foreign Policy включило российского философа в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира в категории «агитаторы». В 2016 году американский политический эксперт Глен Бек назвал Дугина «самым опасным человеком в мире». В 2014 году Дугина внесли в санкционный список Евросоюза, в 2015 году — США и Канады.

Дугин — автор более 30 книг по философии, геополитике и традиционализму. Философ публикуется в СМИ, научных журналах и блогах. В 2014 году под его авторством вышел материал «Конец эпохи Запада», а в 2015 году статья «Украина — это не нация».

Евразийство по Дугину Дугин сформулировал собственную идеологию — Четвертую политическую теорию, которая должна стать следующим шагом в развитии политики после первых трех: либерализма, социализма и фашизма. Его политическая деятельность направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский Союз. По его идеологии, Россия — особая цивилизация между Европой и Азией. Дугин сравнивает «море», объединившее атлантизм, либерализм и идеи США, с «сушей» — Россией, символом традиционных ценностей. В МГУ недавно ввели новый курс для студентов-политологов по вестернологии. Лекции будет читать Александр Дугин.

Дугин и власть После распада СССР Дугин встал в оппозицию к новой власти. Вскоре после разгона Верховного Совета и Съезда народных депутатов РФ Дугин учредил Национал-большевистскую партию (НБП). Среди его соратников были Сергей Курехин, Егор Летов и Эдуард Лимонов. Дугин разработал программу, отличавшуюся антиамериканским и антилиберальным настроем. В 1998 году философ покинул НБП из-за политических разногласий с Лимоновым. Результатом стал пересмотр отношения к российской власти, он перешел от позиции радикального оппозиционера к лояльности. В 1999 году в возрасте 37 лет возглавил правительственный центр геополитических экспертиз.

Лояльность к власти не помешала Дугину обвинить правящую партию в отсутствии идеологии. По его мнению, ею должны были стать евразийство и консерватизм. Мыслитель заявил, что политическая элита России нестабильна, неоднородна, разрознена из-за вмешательств западных стран, что негативно влияет на любые позитивные инициативы правительства. В начале 2000-х политолог называл своими главными оппонентами радикальных националистов.

Дугин и Путин Главными врагами России Дугин назвал США и НАТО, основными союзниками — Китай и Турцию. В отношении президента РФ Владимира Путина философ отмечает, что у того есть две стороны: «солнечная» и «лунная». Дугин уверен, что в конце концов «солнечный» президент, борющийся за евразийскую империю, победил в себе «лунного» капиталиста. Труды Дугина громко называют «планами Путина во внешней политике». Философ как-то пояснил, почему его называют философом Путина: «он правитель народа, а я мыслитель народа».

Дугин, Запад и СВО В беседе с автором ютьюб-проекта «Эмпатия Манучи» Вячеславом Манучаровым в 2024 году Александр Дугин высказал свое отношение к спецоперации. По его мнению, природа и изначальные причины этого конфликта лежат в исторической борьбе «моря» и «суши». Свою теорию он изложил в работе «Основы геополитики». НАТО, являясь ярким представителем «моря», стремится «отжать» у России все территории, имеющие выход к воде. Избежать накала можно было бы, если бы Запад признал многополярность мира и отступил от политики глобализма.

Дугин активно поддерживает СВО и считает Украину «искусственным государством». По его мнению, Украину «упустили» из-за распада СССР. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Дугин заявил, что Запад ненавидит Россию из-за ее стремления сохранить традиционные ценности. По мнению Дугина, традиционализм — не сумма идей, а определенный способ познания и отношения к действительности.

Личная жизнь Дугина Публицист был женат дважды. Первая жена — Евгения Дебрянская — была старше его на девять лет. В браке родился сын Артур. После развода супруги остались в непростых отношениях — Дебрянская не поддерживала философию мужа. Была одной из ближайших соратниц Валерии Новодворской. В 1990 году первая жена Дугина ушла из политики и ударилась в ЛГБТ*-движение. Организовывала гей-парады* и продвигала все это в прессе. Последние годы она отошла от активной протестной деятельности. Артур Дугин — окончил Московский государственный лингвистический университет, увлекается рок-музыкой. Сын полностью поддерживает философию отца. Второй раз Дугин женился на Наталье Мамлеевой — кандидате философских наук, преподавателе философии в МГУ. Мамлеева руководит издательством «Арктогея» и одноименным интернет-порталом, которые выпускают труды Александра Дугина и его последователей. Супруга полностью поддерживает идеологию мужа. В 1992 году у супругов родилась дочь Дарья. Она окончила философский факультет МГУ, затем аспиранту и защитила кандидатскую диссертацию, посвященную политическим взглядам древнегреческого философа Платона. В медийном пространстве ее знали как Дарью Платонову.

Дарья погибла 20 августа 2022 года — террористы взорвали машину, в которой она ехала с мероприятия в Подмосковье. Основная версия — покушение на Александра Дугина, который по случайности оказался в другой машине. Ровно за год до гибели дочери, 20 августа 2021 года, на своей странице в соцсети «Вконтакте» Дугин написал: «То, что меня не убивает, убивает кого-то еще». Убийство дочери Дугин переживал сложно, говорил об этом редко. Манучарову он сказал, что убийство Даши как событие он поместил в будущее, как некий символ, код, предстоящий к разгадке. *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.