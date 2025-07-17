Кто рожает, а кто нет: Бог даст денежку на ребенка, но не всем
В ряду борцов за демографию прибыло. Вовсю идут обсуждения реплики врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Отвечая на вопрос 23-летнего молодого человека, который хочет жениться, но не планирует пока детей, чиновник заявил следующее: «Бог дал деточку, даст и денежку». Многих это заставило ухмыльнуться, ну и поерничать, конечно. Однако так ли не прав Денис Паслер? Или не прав не только он?
Фраза, вырванная из контекста, обречена получать разные прочтения. Так о чем на самом деле говорил Денис Паслер? Довольно сдержанно и осторожно чиновник объяснял, что, когда ему было 25 лет, он рассуждал примерно так же, как и юноша, задавший вопрос. Мол, я был молод, без квартиры и прочее, но кто-то успокоил меня, сказав: «Денис, Бог дал деточку, даст и денежку». Ребенок не как обуза, а как мотивация — вот какую мысль несколько неуклюже хотел донести Паслер.
По сути, если откровенно, во многом он прав. Румынская пословица гласит: «Каждый ребенок рождается с кусочком хлебушка в руке». Это значит, что он, появляясь на свет, несет с собой и некое материальное обеспечение на себя тоже. Можно это истолковать и шире: ребенок — стимул для материального и другого роста.
И, честно скажу, в моей жизни было примерно так. Да и не только в моей. Тогда почему многие накинулись на Паслера, раскатывая его фразу и так и этак?
«Бог дал ребенка, даст и на ребенка» — это, к сожалению, философия из прошлого. Оттуда, где верующих в Бога было куда больше, чем сейчас. Сегодня люди хотят гарантий. Времена, когда рожали, потому что рожают все, потому что рожать надо, остались в прошлом.
Какое отношение у нас к многодетным? На них смотрят немного искоса. Или без «немного». Просто искоса. Один ребенок — это максимум. Два — уже подвиг. Сначала нужно обеспечить себя, а после — тоже себя.
Служение для другого — не о современности, а дети — прежде всего служение. К тому же — и это проблема — нынешняя матрица создает образ ребенка как обузы, как фактора, отсекающего многие перспективы в жизни человека. В культе индивидуализма и потребления это априори работает против рождения детей.
Когда же мы имеем такой колоссальный процент разводов (более 70%), это создает максимально удручающий эффект. Управляться с ребенком, жертвуя всем. Кто готов? Хотя, и я настаиваю на этом, уверен, что рождение детей открывает в человеке новые таланты и возможности.
Однако тут есть и другой момент. Вот рассказывает Денис Паслер о том, как размышлял в свои 25 лет, а рядом сидит эффектная женщина и несколько ернически и одновременно подобострастно улыбается. Есть во всем этом ощущение неправдоподобности, синтетичности, фальши.
Нет уверенности в том, что говорится это все искренне. Потому что едва ли не каждый раз, когда представители власти заводят речь о демографии, рождении детей, то выглядит это так, будто они маршируют строем и неважно, в какую сторону маршировать. Они стремительно прошли путь от «государство не просило вас рожать» до «рожать обязательно». Будто нет у них своего мнения.
Меж тем инициативы, которые направлены на повышение демографии в России, смотрятся, выражусь мягко, неэффективными, а иногда и комичными. Принцип «завалим деньгами», хотя их (выплаты, пособия и прочее) еще получить нужно, не дают результат, потому что сознание не воспринимает пустоту.
Школьные дискотеки как место знакомств — вы серьезно? Или странные разговоры-брожения вокруг холостых мужчин, когда их станут чуть ли не поголовно учитывать. Все это выглядит как борьба за числовые, но не за качественные показатели.
Чтобы люди рожали, надо показать, явить, для чего это реально нужно. В смысловом плане создавать через медиа адекватный образ многодетной семьи. А в социальном — разрабатывать специальные реальные программы для молодых семей. Думать об обеспечении жильем не на бумаге, а фактически. Наводить порядок в сферах здравоохранения и образования. И люди будут рожать. Только так.
У нас же все иначе. Государство практически ушло из социальной сферы — произошла коммерционализация всего и вся. В таких условиях рождение детей как минимум проблематично. И не надо сравнивать это с советским прошлым. Да, тогда рожали и жили в общежитиях — все так, но в то же время — и нельзя забывать об этом — была высшая цель, красивая идея. А какая идеология главенствует сейчас?
Демография не регулируется лозунгами и выплатами. Демография — это прямое отражение социальной и моральной ситуации в государстве. Поэтому нельзя заставить людей рожать, напирая на присказки и выплаты. Нужно проводить куда более системную и основательную работу. Если, конечно, это вопрос выживания, а не просто очередные лозунги и запрос на красивые цифры. Простите, но тут придется постараться — или даже попотеть — не только гражданам, но и самому государству.