Кто рожает, а кто нет: Бог даст денежку на ребенка, но не всем

В ряду борцов за демографию прибыло. Вовсю идут обсуждения реплики врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Отвечая на вопрос 23-летнего молодого человека, который хочет жениться, но не планирует пока детей, чиновник заявил следующее: «Бог дал деточку, даст и денежку». Многих это заставило ухмыльнуться, ну и поерничать, конечно. Однако так ли не прав Денис Паслер? Или не прав не только он?

Фраза, вырванная из контекста, обречена получать разные прочтения. Так о чем на самом деле говорил Денис Паслер? Довольно сдержанно и осторожно чиновник объяснял, что, когда ему было 25 лет, он рассуждал примерно так же, как и юноша, задавший вопрос. Мол, я был молод, без квартиры и прочее, но кто-то успокоил меня, сказав: «Денис, Бог дал деточку, даст и денежку». Ребенок не как обуза, а как мотивация — вот какую мысль несколько неуклюже хотел донести Паслер. По сути, если откровенно, во многом он прав. Румынская пословица гласит: «Каждый ребенок рождается с кусочком хлебушка в руке». Это значит, что он, появляясь на свет, несет с собой и некое материальное обеспечение на себя тоже. Можно это истолковать и шире: ребенок — стимул для материального и другого роста. И, честно скажу, в моей жизни было примерно так. Да и не только в моей. Тогда почему многие накинулись на Паслера, раскатывая его фразу и так и этак? «Бог дал ребенка, даст и на ребенка» — это, к сожалению, философия из прошлого. Оттуда, где верующих в Бога было куда больше, чем сейчас. Сегодня люди хотят гарантий. Времена, когда рожали, потому что рожают все, потому что рожать надо, остались в прошлом.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Какое отношение у нас к многодетным? На них смотрят немного искоса. Или без «немного». Просто искоса. Один ребенок — это максимум. Два — уже подвиг. Сначала нужно обеспечить себя, а после — тоже себя. Служение для другого — не о современности, а дети — прежде всего служение. К тому же — и это проблема — нынешняя матрица создает образ ребенка как обузы, как фактора, отсекающего многие перспективы в жизни человека. В культе индивидуализма и потребления это априори работает против рождения детей. Когда же мы имеем такой колоссальный процент разводов (более 70%), это создает максимально удручающий эффект. Управляться с ребенком, жертвуя всем. Кто готов? Хотя, и я настаиваю на этом, уверен, что рождение детей открывает в человеке новые таланты и возможности. Однако тут есть и другой момент. Вот рассказывает Денис Паслер о том, как размышлял в свои 25 лет, а рядом сидит эффектная женщина и несколько ернически и одновременно подобострастно улыбается. Есть во всем этом ощущение неправдоподобности, синтетичности, фальши.

Фото: РИА «Новости»

Нет уверенности в том, что говорится это все искренне. Потому что едва ли не каждый раз, когда представители власти заводят речь о демографии, рождении детей, то выглядит это так, будто они маршируют строем и неважно, в какую сторону маршировать. Они стремительно прошли путь от «государство не просило вас рожать» до «рожать обязательно». Будто нет у них своего мнения. Меж тем инициативы, которые направлены на повышение демографии в России, смотрятся, выражусь мягко, неэффективными, а иногда и комичными. Принцип «завалим деньгами», хотя их (выплаты, пособия и прочее) еще получить нужно, не дают результат, потому что сознание не воспринимает пустоту. Школьные дискотеки как место знакомств — вы серьезно? Или странные разговоры-брожения вокруг холостых мужчин, когда их станут чуть ли не поголовно учитывать. Все это выглядит как борьба за числовые, но не за качественные показатели.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Чтобы люди рожали, надо показать, явить, для чего это реально нужно. В смысловом плане создавать через медиа адекватный образ многодетной семьи. А в социальном — разрабатывать специальные реальные программы для молодых семей. Думать об обеспечении жильем не на бумаге, а фактически. Наводить порядок в сферах здравоохранения и образования. И люди будут рожать. Только так. У нас же все иначе. Государство практически ушло из социальной сферы — произошла коммерционализация всего и вся. В таких условиях рождение детей как минимум проблематично. И не надо сравнивать это с советским прошлым. Да, тогда рожали и жили в общежитиях — все так, но в то же время — и нельзя забывать об этом — была высшая цель, красивая идея. А какая идеология главенствует сейчас? Демография не регулируется лозунгами и выплатами. Демография — это прямое отражение социальной и моральной ситуации в государстве. Поэтому нельзя заставить людей рожать, напирая на присказки и выплаты. Нужно проводить куда более системную и основательную работу. Если, конечно, это вопрос выживания, а не просто очередные лозунги и запрос на красивые цифры. Простите, но тут придется постараться — или даже попотеть — не только гражданам, но и самому государству.