Кто останется в России при новом утильсборе: от Kia Sportage до Suzuki Jimny и Haval В Союзе автодилеров оценили угрозу нового утильсбора для поставок машин в Россию

Анонсированное изменение начисления утильсбора на ввозимые в Россию машины продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем и в экспертном сообществе, и среди автовладельцев. Масла в огонь подливают сообщения о том, каких иномарок лишатся граждане из-за новых правил. Сегодня Минпромторг даже попросили пересмотреть инициативу, предупреждая об афтершоках для рынка и беспокойстве россиян, которые еще не отошли от прошлогоднего повышения суммы «утиля».

Как хотят изменить утильсбор с ноября 2025 года О том, что методику расчета утилизационного сбора на автомобили снова скорректируют, стало известно несколькими днями ранее. Минпромторг решил ввести прогрессивную шкалу в ответ на просьбу «Объединения автопроизводителей России».

Согласно проекту, с ноября 2025 года при расчете стоимости утильсбора будет учитываться не только объем двигателя и год выпуска транспортных средств, но и максимальная мощность.

Фото: РИА «Новости»

Гибриды и электрокары нововведение также затронет, так как льготы планируется сохранить лишь для машин мощностью менее 80 лошадиных сил. Для машин с ДВС при превышении мощности 160 лошадиных сил платить утильсбор по коммерческим ставкам нужно будет даже физическим лицам, которые ввозят авто для личных нужд. Пока для обычных россиян действует льготная ставка по утильсбору: Если возраст машины не выше трех лет — 3,4 тысячи рублей.

Если возраст более трех лет — 5,2 тысячи рублей. Коммерческий утильсбор при этом гораздо дороже: для авто с объемом двигателя от 1,0 до 2,0 литров он составляет 667 тысяч рублей, а от 2,0 до 3,0 литров — 1 875 400 рублей.

Предполагается, что рост ставок «утиля» позволит дополнительно собирать в бюджет от 40 до 60 миллиардов рублей за год. Деньги можно будет пустить на дофинансирование программ поддержки спроса на авторынке.

Zeekr и LiXiang уйдут из-за утильсбора? На фоне происходящего несколько крупных китайских брендов уже начали готовиться к тому, что продажи их машин и работу в России свернут из-за роста утильсбора. Среди них, по данным Shot, Zeekr и LiXiang.

Эти машины выпускают в Китае, поэтому после изменения стоимости ввоза авто в Россию компаниям может стать невыгодно продолжать работу в нашей стране. Сейчас бренды изучают вопрос о возможном завершении деятельности в России, рассказал источник Telegram-канала. И постигнуть такая участь может не только «китайцев».

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

По прогнозу вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, под угрозой могут оказаться также поставки Toyota Camry, Land Cruiser, Mercedes, BMW и Audi. Причина в том, что когда расчет утильсбора пересмотрят, цены на авто резко взлетят и найти на них покупателей будет сложно. Так что потому продавцы, которые привозят сейчас автомобили из разных стран, сосредоточатся на поставках других, более дешевых и менее мощных авто, считает он.

При этом китайским маркам, которые уже перенесли производство в Россию и имеют высокие баллы локализации, утильсбор не грозит и они должны спокойно продолжать работу. Среди них, в частности, Haval и Chery.

Какие машины точно останутся в России после ноября 2025 года Есть прогнозы и о том, какие импортируемые популярные модели, напротив, точно останутся в России, несмотря на возможные перемены в ноябре. Так, по мнению директора Ассоциации параллельного импорта Анатолия Семенова, в этот список можно смело вносить: Hyundai Tucson 2,0 MPI (150 л. с.);

Kia Sportage 2,0 MPI (150 л. с.);

Mazda CX-5 2,0 (155 л. с.);

Toyota RAV4 2,0 (150–155 л. с.);

Nissan X-Trail 2,0 (150 л. с.);

Skoda Octavia, Superb, Karoq 1,4 TSI (150 л. с.);

Honda Civic 2,0 (155 л. с.).

Volkswagen Tiguan, Tayron, T-Roc 1,4 TSI (150 л. с.);

Audi A3, Q3, Q2L 1,4 TSI (150 л. с.); Останутся на рынке, по его словам, и Volkswagen Golf, Kia K3, Mazda3, BMW X1, Mercedes-Benz C-Class, Audi A3, Mazda CX-5.

Не стоит переживать и за японские праворульные Honda Freed, Honda Fit, Honda Stepwgn, Honda Vezel, Suzuki Jimny, Toyota Corolla.

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В числе машин мощностью выше 160 «лошадей», которые пока ввозятся по льготным ставкам, останутся почти все полноприводные. Среди них — Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3 и X5, Hyundai Palisade и Santa Fe, BMW 5 Series, Toyota Highlander, Kia Sorento и Carnival. «Однако стоимость многих новых иномарок увеличится на 800 тысяч рублей и более в зависимости от мощности двигателя», — предупредил эксперт в беседе с Autonews. По его подсчетам, автомобили с двигателями объемом от 1,5 до 2,0 подорожают на 15–22%, а с двигателями объемом 2,0–3,0 — на 30–40%.

Фото: Matthias Balk/dpa / www.globallookpress.com

В аналитическом агентстве «Автостат» в ответ на запрос 360.ru делать какие-то прогнозы по теме пока отказались. «В свете пересмотра методики начисления утильсбора пока рано говорить о каких-либо изменениях в импорте автомобилей в Россию. Об этом можно будет судить только по итогам сентября или октября», — заявил руководитель пресс-службы Азат Тимерханов.

Зачем менять утильсбор В Союзе автомобильных дилеров убеждены, что сама постановка вопроса о том, что поставки некоторых машин окажутся под угрозой, скорее, выглядят неким преувеличением.

«Речь идет о том, чтобы прикрыть лазейку обхода утильсбора. У нас в правилах взимания утильсбора написано, что если физическое лицо ввозит для личных нужд автомобиль, ему положена очень серьезная льгота. Все участники рынка были против нее, поскольку изначально было ясно, что это превратится в огромный канал поставок», — подчеркнул президент САД Вячеслав Жигалов.

Это тот же самый бизнес, но преимущественно в теневом секторе. Все зародилось примерно в середине 90-х годов. Там тоже была масса льготников, которые вот таким способом пользовались этими привилегиями. В основном это фирмы-однодневки либо частные лица, которые не платят налогов, не дают гарантии, Закон о защите прав потребителей у них тоже не работает. Вячеслав Жигалов

То, что правительство сейчас сужает это «окно возможностей», по мнению Жигалова, правильное, но вместе с тем и половинчатое решение. Тут же он напомнил, что идея утильсбора в принципе призвана защищать национальных производителей.

Фото: РИА «Новости»

С учетом этого оставлять лазейку для автомобилей с двигателем менее 160 лошадиных сил, а это вся продукция АвтоВАЗа, то этот производитель в итоге не получает никакой защиты, пояснил эксперт. Связано это с тем, что сейчас объем льготного импорта исчисляется десятками тысяч автомобилей. «Мы видим огромное количество предложений. В основном это Южная Корея и Китай. В том числе, конечно, старые бренды, которые по параллельному импорту привозятся. Но и все, что имеет спрос. Поэтому, с одной стороны, более дорогие версии западных брендов с объемом двигателя выше двух литров до 3,5 литра — как раз вот этот верхний такой пласт — и пользуются относительно устойчивым спросом до сих пор», — пояснил собеседник 360.ru.

Минпромторг попросили подумать об утильсборе еще раз Последовала реакция на планы Минпромторга и со стороны Госдумы. Причем негативная. Депутат Ярослав Нилов сегодня обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением еще раз тщательно, в комплексе проанализировать все последствия изменений начисления утильсбора. «Анонсированные новые правила начисления утилизационного сбора с 1 ноября 2025 года станут своего рода афтершоком для автомобильного рынка — мне до сих пор поступают обращения граждан, еще не отошедших от потрясения от прошлогоднего повышения суммы утильсбора», — пояснил он.

Фото: Nicolas Armer/dpa / www.globallookpress.com

Изменения эти, по прогнозу Нилова, могут затронуть не только непосредственно стоимость автомобилей, но и опасную динамику расцвета серого рынка некачественных запчастей.

Автопарк будет стареть, а для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, использующих преимущественно авто мощностью более 160 лошадиных сил (пороговое значение для сохранения льготной ставки), выбор будет крайне небогат — или отказ от покупки, или значительная переплата. В итоге нас ждет рост цен и на остальные товарные категории и услуги, например такси. Ярослав Нилов

«Благие намерения, преследуемые новой методикой расчета утильсбора, таким образом, нивелируются неминуемым ростом социальной напряженности», — подчеркнул парламентарий.

Что еще повлияет на цены машин, кроме нового утильсбора Если возвращаться к опасениям о росте цен, то утильсбор в дальнейшей ценовой динамике будет играть не самую важную роль, отметил президент САД. Гораздо большее значение сыграет вывод денег с депозитов на потребительский рынок.

«Ставки депозитные сейчас снижаются, тенденция понятна, и рано или поздно вот эти более 61 триллиона рублей, которые накоплены на депозитах, они начинают поступать. Даже если 10% попадет сейчас на рынок одномоментно, это удвоит текущий спрос», — говорит Жигалов. А на фоне того, что запасы автомобилей сейчас снижены, предложить для такого повышенного спроса будет особо нечего.

Фото: РИА «Новости»

«Плюс, очевидно, динамика валютного курса. Мы понимаем, что нужно балансировать бюджет и, скорее всего, будет плавное снижение рубля. Это приведет к увеличению себестоимости. Поэтому утильсбор, про который сейчас много говорят, не главный», — убежден Жигалов. Тут же эксперт обратил внимание, что снижение ключевой ставки летом не привело к росту продаж, так как практически все производители субсидируют кредитные ставки. «И отсутствие роста продаж при падении ключевой ставки — это свидетельство того, что люди продолжают сберегать деньги на депозитах. Но отложенный спрос при этом накапливается. Интересное будет окончание года, посмотрим, что будет», — заключил он.