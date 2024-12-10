Это сюр, но тем не менее: зарплата курьеров в Москве может вырасти до 300 тысяч рублей. Неплохо, правда? Произойдет это к Новому году. Так считают экономисты в своих прогнозах. Сайты работы переполнены объявлениями из серии «требуется курьер». Причем, если речь идет о человеке с личным транспортом, зарплата может достичь аж 400 тысяч рублей. Полагаю, такие звезды и мастера доставки, как курьер, идущий по замерзшей реке (видео с ним завирусилось в Сети), могут сколотить целое состояние.

В общем, налицо, как говорится, дефицит кадров — и серьезный. Опять же, причины его, этого дефицита, очевидны. Во-первых, люди все меньше ходят в магазины сами. Куда ни взгляни — привозят все на дом. Это не слишком дорого.

Во-вторых, рынок захватили исключительно крупные игроки — мелкие и средние больше не играют никакой роли. В-третьих, в курьерских службах было занято огромное число мигрантов. В последнее время их не поджали, нет, но поджимать, определенно, стали. Как следствие, это усилило нехватку работников.

Все это на поверхности. Но что скрыто? Много ли людей в Москве получают 300 тысяч рублей? Тут могут быть разные ответы. И они будут. Однако, например, если мы говорим о рядовых учителях, медиках, инженерах, то они зарабатывают далеко не 300 тысяч в месяц. Даже под Новый год.