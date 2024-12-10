Кто они — самые богатые люди России? Курьеры!
Писатель Беседин: мир, где все курьеры, не сулит ничего хорошего
Это сюр, но тем не менее: зарплата курьеров в Москве может вырасти до 300 тысяч рублей. Неплохо, правда? Произойдет это к Новому году. Так считают экономисты в своих прогнозах. Сайты работы переполнены объявлениями из серии «требуется курьер». Причем, если речь идет о человеке с личным транспортом, зарплата может достичь аж 400 тысяч рублей. Полагаю, такие звезды и мастера доставки, как курьер, идущий по замерзшей реке (видео с ним завирусилось в Сети), могут сколотить целое состояние.
В общем, налицо, как говорится, дефицит кадров — и серьезный. Опять же, причины его, этого дефицита, очевидны. Во-первых, люди все меньше ходят в магазины сами. Куда ни взгляни — привозят все на дом. Это не слишком дорого.
Во-вторых, рынок захватили исключительно крупные игроки — мелкие и средние больше не играют никакой роли. В-третьих, в курьерских службах было занято огромное число мигрантов. В последнее время их не поджали, нет, но поджимать, определенно, стали. Как следствие, это усилило нехватку работников.
Все это на поверхности. Но что скрыто? Много ли людей в Москве получают 300 тысяч рублей? Тут могут быть разные ответы. И они будут. Однако, например, если мы говорим о рядовых учителях, медиках, инженерах, то они зарабатывают далеко не 300 тысяч в месяц. Даже под Новый год.
По росту зарплат курьеры обгоняют, шутка ли сказать, айтишников — ясно, что речь идет о процентном соотношении. И крупные игроки «выгребают» рынок доставщиков.
Так что, всем идти в курьеры? Допустим, многие, действительно, в них подадутся. Или уже подались. К чему это приведет? Нужно ли для работы курьера специальное образование? Да вообще хоть какое-то образование необходимо? Нет, и оттого провисает соответствующий сегмент.
Далее: кто, в конце концов, станет заниматься производством? Я уж молчу об извечном: кто станет преподавать и лечить?
Как будет выглядеть курьерский мир? Одни доставщики станут зарабатывать деньги, чтобы покупать товары, которые станут доставлять другие доставщики.
Плюс-минус именно так выглядит конечная стадия потребления или очень близко к ней. Человечество, во-первых, разучилось создавать и созидать, а, во-вторых, окончательно сегментировалось, когда пропасть между богатыми и бедными стала зияющей и критической.
Лично я смотрю на такой мир с тоской и болью. Он не сулит ничего хорошо, ведь лишает человека стремления и мотивации. Для чего учиться, развиваться? Ты просто можешь быстро бегать и ловко крутить педали.
Собственно, мир антиутопий описывался фантастами именно так. И, боюсь, самые мрачные прогнозы сбылись. Потому что так выглядит рабство. Доставщики пустоты и курьеры пустоты, существующие лишь для того, чтобы удовлетворять запросы других — таких же доставщиков и потребителей пустоты. Ради чего? Ради поддержания самой примитивной формы жизни. Ну и ради того, чтобы богатые становились еще богаче.
Не уверен, что такой мир мы хотели получить. Но уверен, что подавляющему большинству в первую очередь лень мешает оспаривать существование такого удушающего мира.