19 апреля 2025 16:38 Собачий закон. Кто, как и сколько зарабатывает в России на бездомных животных 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Законы

Собаки

Россия

Животные

Широкое обсуждение бездомных собак началось в 2023 году, когда в ГД приняли закон, разрешающий регион самим определять, что с ними делать. После этого более десятка субъектов ввели нормы, разрешающие усыпление бродячих животных. Кто, как и сколько зарабатывает на брошенных четвероногих — в материале 360.ru.

Новый виток дискуссии начался после того, как депутаты предложили запретить выпускать отловленных собак обратно на улицу и разрешить умерщвление после истечения срока содержания в приюте. Сторонники инициативы считают, что таким образом снизится угроза для населения. Противники идеи в свою очередь доказывают, что это вызовет массовые убийства животных, но не приведет к сокращению популяции. Как работает система работы с бездомными собаками Сейчас хозяев нет у 3,6 миллиона животных, в их числе — 2,8 миллиона кошек и 800 тысяч собак. За последние четыре года показатель сократился с 4,1 миллиона. Большинство животных живут на улицах, 170 тысяч — в приютах. В учреждениях находятся в основном собаки. В России существует система: отлов — стерилизация — вакцинация — возврат (ОСВВ). В регионах она находится в ведении муниципалитетов. У них есть выбор: организовать работу с бездомными животными своими силам или привлечь к этому частные организации через систему госзакупок.

Фото: РИА «Новости»

Например, в Якутске реализацией программы занимается благотворительный фонд «Помоги выжить», в Омске — муниципальная служба. В Нижнем Новгороде отловом занимаются две организации: ООО «Зоозащита НН» и «Сострадание НН». «Мы считаем, и это подтверждено практикой, что отловная организация должна работать в абсолютном взаимодействии с общественной организацией, с приютом», — отметил директор «Зоозащиты НН» и «Сострадания НН» Владимир Гройсман. Нижегородская область считается одним из образцовых регионов. В Москве действует безвозвратный отлов, при котором животных не выпускают на улицы, а оставляют в приютах. В Подмосковье — возвратный отлов, осуществляемый частными организациями. То же самое и в Санкт-Петербурге. Финансирование ОСВВ Расходы на мероприятия с бездомными животными зашиты в бюджеты муниципалитетов. Однако выделенных денег не хватает, выяснил РБК. «К сожалению, [денег] не хватает, потому что инфляция растет быстрее. Деньги же рассчитываются в предыдущем году — например, на 2025 год они рассчитываются в 2024-м. У нас, например, стерилизация, заложенная в контракте, гораздо дешевле, чем стоимость операции по стерилизации просто в госветеринарной службе», — объяснил Гройсман. Расценки, заложенные в контрактах, могут приводить к нарушениям при выполнении программы ОСВВ.

Фото: РИА «Новости»

Кто и как зарабатывает на контрактах Реализация системы ОСВВ не приносит прибыли при легальном исполнении. Однако при другом варианте в контрактах закладываются суммы, заведомо превышающие реальные. Заказчик договаривается с подрядчиком, а оставшиеся деньги делят между собой. В феврале в бурятском городе Гусиноозерске на улицах стали появляться трупы собак. Местные предположили, что животных отравили. На каждую бездомную собаку там выделяли по 15 тысяч рублей. При этом волонтеры обнаружили 60 трупов. Прокуратура организовала проверку. В Самаре в 2023 году отловили 5,5 тысячи собак, в места обитания выпустили 14. В 2022-м отловили 4,2 тысячи животных, а выпустили 931 собаку. «То есть за два года у них в приюте должно было скопиться почти девять тысяч собак. А там в наличии дай бог 500, ну 1000. Где остальные? Бывшие работники этой организации говорили мне, что собак там убивают, в том числе полуживых, сжигают», — сообщил источник РБК. В Астрахани осудили трех сотрудников организации «Экоприют», занимавшейся в регионе ОСВВ. Их обвинили в мошенничестве при исполнении контрактов на отлов и содержание животных. Фигуранты лишали собак еды, воды и медицинской помощи, погибло 300 животных.