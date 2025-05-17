17 мая 2025 20:09 Кто и как предсказал наше будущее? Русское должно победить антиутопию 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Мир обратился к фантастике, всерьез и надолго. Исследуются фильмы и книги о будущем, чтобы, с одной стороны, понять, что уже сбылось, а с другой — чему еще предстоит сбыться. Проводятся соответствующие конвенты, форумы, мероприятия. Ищется ответ на главный вопрос: каким окажется наше будущее? Фантастика это должна подсказать.

Несколько десятилетий назад в Китае обратили внимание на то, что в стране блестяще производят реплики, их делают по схемам и под заказ, однако мало придумывают свое, уникальное. Стали думать, отчего так. И пришли к выводу, что соответствующим образом работает мозг большинства китайцев. Он заточен на чужое, не на свое. Почему? Вскоре китайцы дали следующий ответ: долгое время в Поднебесной была запрещена или полузапрещена фантастика. Теперь же все изменилось. Китай проводит масштабные фантастические конвенты и форумы. На них присутствуют не только люди культуры, но и представители бизнеса, власти. И так начинает происходить во многих странах. В том числе и в России, где не столь давно впервые состоялось большое мероприятие, посвященное фантастике и будущему. Там, в частности, присутствовал глава МИД Сергей Лавров.

Фото: РИА «Новости»

Однако какое будущее рисует нам эта самая фантастика? Понятно, что легче всего грядущее отследить по фильмам; книги в мире читают все меньше. Так вот, как существовали две политических и социально-экономических модели — капитализм (США) и коммунизм (СССР), так властвовали над умами и два типа фантастики: западная и советская. Если коротко и немного грубо, то первая говорила нам, что все будет плохо и рисовала мир без человека; вторая, наоборот, проповедовала созидание и развитие личности и общества. И это очень важное различие — коренное, фундаментальное. Западное видение будущего — это антиутопия, где человек — раб Системы, под которой может подразумеваться Глобальная Цифра, Большой Брат, Тираническое Правительство, etc. Такое будущее нам представили Хаксли, Оруэлл, Хайнлайн и в первую очередь Филипп К. Дик (список можно продолжать). То же самое оказалось воплощено и на экране. К слову, европейские фантасты давали несколько более позитивное видение.

Фото: РИА «Новости»

Но, на мой взгляд, настоящую революцию в подходах к будущему совершили русские, а позднее советские фантасты. От Булгарина и Одоевского до Ефремова, братьев Стругацких, Павлова. Они говорили о мире, в котором человек нужен, мире, в котором технический прогресс и его достижения служит человечеству, а не подавляют его. Советская фантастика давала тот самый образ будущего, который мы, к слову, ищем сегодня. Более того, этот образ максимально разрабатывается и в Китае, и тем же Илоном Маском. А что мы? Но вот в чем общая проблема, беда и трагедия даже. Мы читаем фантастические книги, смотрим фантастические фильмы и все больше понимаем, что побеждает негативный образ будущего — тот, который был нарисован западными фантастами. Вы практически не увидите мира, вселенной в культуре и массовой культуре, где человек востребован, нужен, свободен. Этого человека вырезали из будущего, которое стало подчинено машинам, Цифре, тоталитаризму, эксплуатации. Мы можем констатировать, что победил и воцарился западный — негативный — взгляд на будущее. И это не столько симптом, сколько диагноз.

Фото: РИА «Новости»

Ответ на это, лекарство и противодействие, соответственно, кроется в том, что уже было проговорено, — в рецептах, данных русскими и советскими фантастами. Они предложили и даже описали нам развитие и воспитание человека, тот самый образ будущего, который отчаянно ищут сегодня. Так для чего же его искать, если он уже найден и дан? Странное и безрассудное нежелание замечать действенные вещи, которые реально спасают. Нужно всего лишь к ним обратиться и — начать действовать, постаравшись прописать человека в будущем. Этого от нас требуют новые вызовы времени.