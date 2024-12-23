Сегодня 19:53 «Крепость» и «сад, место отдыха». Социологи — об образе семьи среди молодежи России Соцопрос: 98% россиян назвали семью пространством взаимного доверия 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Общество

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Центр развития «Новая эра» в партнерстве с Институтом демографического развития «Основа» провели социологическое исследование на тему как российская молодежь воспринимает семью и семейные ценности. На вопросы ученых ответили 2000 респондентов — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35 лет.

Семья глазами молодежи Исследование провели также в Нижегородской области, где опросили 800 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет. У молодых людей спрашивали, как они представляют себе семью. Самым популярным ответом оказался «Сад, место отдыха — там, где хорошо и безопасно», так высказались 90% респондентов. Еще 84% опрошенных рассказали о «крепости, защите человека и его близких от давления общества и государства». По мнению респондентов, семья должна создавать пространство особого взаимного доверия и комфорта (98%), защищать родных от трудностей и невзгод (98%), радовать партнеров (96%), укреплять материальное положение (90%) и воспитывать детей и давать им образование (79%). Семью как «столп и опору для общества и государства» воспринимают 54% опрошенных молодых людей, 27% не согласились с такой формулировкой, а 18% затруднились дать ответ. Подавляющее большинство — 96% — заявили, что официальное заключение брака необязательно для создания семьи. Для 61% респондентов приемлемо просто жить вместе, не оформляя отношения в ЗАГСе. Более двух третей опрошенных (69%) уточнили, что с партнерами необходимо заключать брачные договоры.

Фото: Медиасток.рф

Молодежь и дети Аналитики выяснили, что россияне хотят жениться и выходить замуж в возрасте от 22 до 29 лет. Реальный возраст рождения первого ребенка сместился ближе к 30-35 годам, отметили эксперты. Каждая пятая пара, несмотря на желание, не может родить. Восемь из 10 молодых людей рассказали, что хотели бы иметь детей, еще 10% ответили на вопрос отрицательно, остальные затруднились дать ответ. «Двух детей хотели бы иметь 53% респондентов, трех — 20%, одного ребенка — 15%, четырех и более — 5%. Семь процентов молодежи не хотели бы иметь детей», — добавили аналитики. На решения молодых людей родить ребенка сказываются материальное благополучие (71%), любовь и уверенность в партнере (53%), наличие большого дома или квартиры (53%), а также отличное здоровье (50%) и спокойная обстановка и экономическая стабильность (45%). Выявленные тенденции характерны и для Нижегородской области. По словам гендиректора Института демографического развития «Основа» Евгения Журавлева, в топ-3 популярных «региональных» причин, влияющих на нежелание рожать, нет неудовлетворительных жилищных условий. «Этот фактор стал препятствием только для 27% опрошенных в регионе и для 50% по всей стране. В ожидаемой реакции общества на определенные модели поведения самыми непопулярными ответами стали „Применение физической силы при воспитании и в семейных отношениях“ (2% поддержки против 18% по стране), а также „Сексуальные отношения взрослых с несовершеннолетними“ (2% поддержки против 18% по стране)», — объяснил Журавлев.

Фото: Медиасток.рф

Что в приоритете Лишь 40% опрошенных заявили, что активно вовлечены в жизнь родственников, не считая родителей. Только 39% респондентов поддерживают связь с родными, и то изредка, а каждый пятый не интересуется их жизнью в принципе. Большинство молодых людей рассказали, что ответственность и обязанности между партнерами в семье должны распределяться поровну. В то же время 44% опрошенных отметили — главным ответственным по вопросам безопасности должен быть мужчина, как и по финансовым вопросам (32%). «Равное распределение ролей говорит о современном восприятии семьи, где супруги в любви вместе делят все обязанности во имя общего благополучия», — отметили аналитики. Непреодолимыми проблемами в семье респонденты назвали измены, алкогольную и наркотическую зависимость, а также физическое и эмоциональное насилие. При этом 24% молодежи считают допустимым наличие любовника или любовницы у их партнеров. В числе приоритетов у молодежи оказались внутренний покой и гармония (96%), отдых и досуг (95%), саморазвитие, свобода и здоровье (по 94%). Деньги и богатство имеют важное значение для 86% опрошенных.