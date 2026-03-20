Красноголовых нырков пересчитают в Подмосковье: почему эти птицы стали уязвимым видом В Подмосковье подсчитают исчезающих уток — красноголовых нырков

Московская область станет одной из площадок проекта по изучению численности красноголовых нырков. Что это за птица, где ее встретить и почему численность вида стала сокращаться — в материале 360.ru.

Уязвимый вид: суть проекта по подсчету нырков Красноголовые нырки — вид уток, включенный в проект «Они не должны исчезнуть. Сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России», поддерживаемый грантом Президентского фонда природы. «Птица хоть и не занесена в Красные книги России и Московской области, но в Международный красный список уже попала. Статус — „уязвимый вид“», — сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья. Учет красноголовых нырков будут проводить в конце июня — начале июля, когда утки обзаведутся выводками. Результаты исследования чрезвычайно важны для выяснения трендов распространении вида и для возможного изменения охранного статуса.

Фото: Медиасток.рф

Почему красноголовых нырков становится меньше Главная причина сокращения численности красноголовых нырков — пересыхание или чрезмерное зарастание водоемов. Это явление может быть обусловлено как изменениями климата, так и антропологическим воздействием.

Где можно встретить красноголовых нырков У уток есть свои излюбленные места — они могут гнездиться: в искусственных водоемах — залитых водой карьерах торфоразработок;

на прудах рыбхозов;

рядом с колониями чаек и крачек;

на небольших пойменных озерах.

Что это за вид Красноголовый нырок — это нырковая утка. В отличие от речных или благородных уток, она часто ныряет за кормом, рассказал 360.ru орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик. «Она всегда считалась обычным охотничьим видом и продолжает считаться охотничьим видом, но в ряде регионов России, в том числе в средней полосе, в последние годы наметился спад численности этого вида, и это к нему привлекло внимание ученых, они хотят разобраться, что происходит», — отметил он. Однако на Востоке и в Сибири птица продолжает расселяться, и сейчас появилась на Дальнем Востоке, чего раньше не было.

Вообще обитает очень широко, фактически от Западной Европы до Китая, до Дальнего Востока. Широко распространенный ареальный охотничий вид, и вдруг с ним какие-то неполадки начались. Евгений Коблик орнитолог

Сейчас ученые исследуют причины сокращения численности вида. «Непонятно, что его так вдруг стало угнетать. Вроде бы ничего такого по сравнению со временем 10-15 лет назад. Можно все это связать с антропогенным воздействием, хотя тоже не очень понятно», — добавил орнитолог.

Иногда тенденция связана с потеплением климата, но этот вид южный и должен расселяться в таких условиях. «Так что пока единого мнения нет, нужен мониторинг прежде всего. Нужны учеты на разных модельных площадках, чтобы понять, что происходит с ним. Хотя бы понять, что лимитирует эту популяцию, что приводит к снижению численности», — добавил Коблик. Следующий шаг — устранить негативные факторы, которые препятствуют нормальной жизнедеятельности вида, заключил специалист.