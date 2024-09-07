Коврики для намаза вместо парковки. В Балашихе потребовали закрыть молельный дом «Иман»

Жильцы многоквартирного дома в Балашихе пожаловались на толпу мигрантов. Они собираются в их дворе, в пристройке, где расположился молельный дом «Иман». В происходящем разобрался 360.ru.

О парковке можно забыть

Речь идет о пятиэтажке на Первомайской улице. Молельный дом около нее стал центром притяжения мигрантов. Ситуация сильно обостряется во время намаза и по пятницам. Туда приходят десятки верующих, но в постройке помещаются не все. Оставшиеся иностранцы собираются в группы и молятся на улице.

Это мешает проходу и парковке машин. Людям приходится строить непредсказуемые маршруты, чтобы добраться до своего подъезда. Даже скорая помощь не может подъехать к дому из-за перекрытой дороги.

Скандалить бесполезно

Как рассказала местная жительница, делать замечания мигрантам опасно. Даже простое вежливое слово может вызвать агрессию со стороны приезжих.

«Из моего подъезда, мужчина пожилой. <…> Он им сделал замечание, они кинулись на него драться. Я со своего балкона кричала, чтобы они оставили мужчину в покое. Они начали его толкать, а мужчине лет 70», — заявила она.

Однако шумная толпа под окнами — не единственное, что смущает жителей. В ожидании намаза мигранты занимают лавки, ведут себя слишком громко и пристают к местным девушкам. Отдохнуть от бесконечного гама не удается даже ночью, мигранты топчутся около молельного дома почти круглосуточно, пожаловались местные жители.

Реакция властей

Полицейские по просьбе жителей выезжали на место неоднократно. Правоохранители проверяли документы у иностранцев и забирали тех, у кого их не было.

Как сообщили в администрации Балашихи, закрыть религиозное учреждение не получится — «Иман» работает на законных основаниях, помещение находится в аренде. Во время пятничных молитв и в праздники, когда собирается особенно много верующих, во дворе дежурят полицейские и росгвардейцы.

При этом возможность переноса молельного дома все-таки рассматривают. В СК РФ сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.