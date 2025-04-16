Кошек в разы больше собак. Что показали результаты переписи бездомных животных

Число уличных кошек в 3,5 раза превышает количество брошенных собак. Несмотря на это, ситуация с бродячими питомцами в России плавно улучшается, о чем свидетельствуют данные Всероссийской переписи бездомных животных.

По подсчетам специалистов, на улице или в приютах находятся 3,6 миллиона кошек и собак. Специалист обратила внимание, что за последнее время численность бродячих животных стала постепенно сокращаться.

Подробно об исследовании рассказала эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко, ее процитировало РИА «Новости» .

Согласно презентации, кошки гораздо чаще остаются без дома по сравнению с собаками, но в приютах представители семейства кошачьих живут реже.

Почему в регионах разная статистика по бездомным животным

Больше всего на число бродячих питомцев влияет климат, потому в что в суровых условиях кошки и собаки порой просто не могут выжить. Если регион теплый, то и бездомных животных там больше.

На статистику также влияет доля городского населения и процент самовыгула. Могут сказаться и такие факторы как количество приютов в регионе.

Самая сложная ситуация с бродячими животными оказалась в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Согласно исследованию, в первом 560 тысяч питомцев, а во втором — 701 тысяч.

По мнению Онуфриевой, в этих регионах одновременно сработал и фактор невысокой доли городского населения, и мягкий климат.