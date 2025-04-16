Кошек в разы больше собак. Что показали результаты переписи бездомных животных
Число уличных кошек в 3,5 раза превышает количество брошенных собак. Несмотря на это, ситуация с бродячими питомцами в России плавно улучшается, о чем свидетельствуют данные Всероссийской переписи бездомных животных.
Подробно об исследовании рассказала эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко, ее процитировало РИА «Новости».
По подсчетам специалистов, на улице или в приютах находятся 3,6 миллиона кошек и собак. Специалист обратила внимание, что за последнее время численность бродячих животных стала постепенно сокращаться.
Согласно презентации, кошки гораздо чаще остаются без дома по сравнению с собаками, но в приютах представители семейства кошачьих живут реже.
Почему в регионах разная статистика по бездомным животным
Больше всего на число бродячих питомцев влияет климат, потому в что в суровых условиях кошки и собаки порой просто не могут выжить. Если регион теплый, то и бездомных животных там больше.
На статистику также влияет доля городского населения и процент самовыгула. Могут сказаться и такие факторы как количество приютов в регионе.
Самая сложная ситуация с бродячими животными оказалась в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Согласно исследованию, в первом 560 тысяч питомцев, а во втором — 701 тысяч.
По мнению Онуфриевой, в этих регионах одновременно сработал и фактор невысокой доли городского населения, и мягкий климат.
Россияне чаще стали заводить кошек и собак
Специалист также обратила внимание на вопрос стерилизации бродячих животных. Есть подтверждения, что программа ОСВВ («отлов-стерилизация-вакцинация-возврат») уменьшает число бездомных питомцев, однако уровень ее развития в ряде регионов остался очень низкий.
В качестве негативного примера эксперт привела Дальневосточный, Уральский, Сибирский федеральные округи. Совсем по-другому дела обстоят в Москве и Петербурге.
Две столицы — это пример того, как эффективно работает программа ОСВВ, в Москве и Санкт-Петербурге, отражается в существенно более низкой доле бездомных животных
Марианна Онуфриенко
Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных
Исследование коснулось не только бродячих животных, но и их более счастливых сородичей, у которых есть дом. По данным презентации, кошка или собака есть у 68 миллионов россиян старше 14 лет, и большинство хозяев воспринимают питомцев как членов семьи, друзей или даже детей.
Онуфриенко подчеркнула, что статистика показала два правильных тренда: число домашних животных в России растет, а бездомных — уменьшается.