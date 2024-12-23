Новый год приближается, а значит, страну сотрясают праздничные корпоративы. Ясное дело, что со скандалами — в лучших традициях «голой вечеринки», так сказать. На этот раз отличились в Минеральных Водах. Выдали шоу! Да не кто-нибудь, а филиал «Ставэлектросети» — государственной компании, занимающейся электроснабжением. Ребята гульнули знатно. Вызвали фигуристых стриптизерш — в восточном и в БДСМ-стиле, врубили Rammstein. И понеслась!

Уже на следующий день директора филиала уволили. А как иначе? Ведь этот милый господин валялся на полу, пока его обхаживала девица в убийственных ботфортах. Кто-то скажет: что тут такого? Разве не отдыхают так повсеместно? Кто-то бросит: может, директора хотели подставить? И действительно, сняли на видео, выбросили в Сеть.

Однако возникает логичный контраргумент: чем думал директор, когда его обхаживала стриптизерша? Надеялся, не станут снимать на телефоны? Для чего вообще устраивать подобное непотребство во времена, когда наши парни теряют конечности и жизни на фронте, а ракеты рвут наши земли? Хочешь гульнуть с развратом — делай это по уму.

Хочу подчеркнуть особенно: я, во-первых, не собираюсь спекулировать на теме СВО, во-вторых, не планирую оказаться ханжой. Более того, я сам когда-то вел корпоративы и видел, в кого или даже во что под воздействием алкоголя и атмосферы превращаются, в общем-то, приличные люди. Но, как сказано в православии, «грех — это то, что сделано не вовремя и не к месту». В Книге Екклесиаста это звучит как «время собирать и время разбрасывать камни».