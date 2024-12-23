Корпоратив в эпоху СВО — бессмысленный и беспощадный
Новый год приближается, а значит, страну сотрясают праздничные корпоративы. Ясное дело, что со скандалами — в лучших традициях «голой вечеринки», так сказать. На этот раз отличились в Минеральных Водах. Выдали шоу! Да не кто-нибудь, а филиал «Ставэлектросети» — государственной компании, занимающейся электроснабжением. Ребята гульнули знатно. Вызвали фигуристых стриптизерш — в восточном и в БДСМ-стиле, врубили Rammstein. И понеслась!
Уже на следующий день директора филиала уволили. А как иначе? Ведь этот милый господин валялся на полу, пока его обхаживала девица в убийственных ботфортах. Кто-то скажет: что тут такого? Разве не отдыхают так повсеместно? Кто-то бросит: может, директора хотели подставить? И действительно, сняли на видео, выбросили в Сеть.
Однако возникает логичный контраргумент: чем думал директор, когда его обхаживала стриптизерша? Надеялся, не станут снимать на телефоны? Для чего вообще устраивать подобное непотребство во времена, когда наши парни теряют конечности и жизни на фронте, а ракеты рвут наши земли? Хочешь гульнуть с развратом — делай это по уму.
Хочу подчеркнуть особенно: я, во-первых, не собираюсь спекулировать на теме СВО, во-вторых, не планирую оказаться ханжой. Более того, я сам когда-то вел корпоративы и видел, в кого или даже во что под воздействием алкоголя и атмосферы превращаются, в общем-то, приличные люди. Но, как сказано в православии, «грех — это то, что сделано не вовремя и не к месту». В Книге Екклесиаста это звучит как «время собирать и время разбрасывать камни».
Неужели не хватает если не совести, то хотя бы мозгов отказаться от такого? Для чего пошлые пляски? Так и хочется добавить: тем более после «голой вечеринки». Но тут, на самом деле, что называется, палка о двух концах. Смотрите: «голая вечеринка» прошла, гости ее осрамились, и звучали словеса, что всех их накажут. Однако взгляните на телеканалы и медиа: там все те же лица.
Спрашивать надо не столько с Киркорова и Лолиты, сколько с организаторов и продюсеров. Вот и боссы госкомпании в Минеральных Водах смотрят на такое и думают: а, ну раз такой БДСМ можно, то и мы оторвемся! Тем более стриптизерша перед директором филиала выглядела куда скромнее, чем Лолита на той самой вечеринке. Но пострадавший (за дело) директор забыл старую максиму: что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Вот и спекся.
В целом же — прошу не считать брюзжанием — моральное состояние нашего общества просто чудовищно. Обстановка напоминает нечто вроде финальной сцены «Парфюмера», но на фоне батальных сцен: когда пытаются ухватить кусок пожирнее, совокупиться со всем подряд, максимально насладиться тем, что принято называть низменными удовольствиями, — в общем, надышаться перед смертью. И это создает дикий, одновременно пошлый и отталкивающий, эффект. И толку-то никакого нет.
К слову, я недавно пересмотрел классическую ленту «На берегу» 1959 года. Она о мире, наступившим после ядерной войны. Люди там знают, что погибнут спустя четыре-пять месяцев, но живут — или доживают — по-человечески: с чувством, с уважением к другим, с расстановкой. Они не только сохраняют мораль, но и бесстрашно смотрят в костлявое лицо смерти.
Пожалуй, в том и есть величие человека. А эти все танцы над пропастью в нижнем белье, простите, скучны и убоги. Как по мне.