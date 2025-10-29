Сегодня 12:43 Корпоратив, свадьба, фуршет: выбираем кейтеринг для главных событий осени 2025 0 0 0 Общество

Еда

Рестораны

Технологии

Москва

Когда начинаешь готовить мероприятие, один из самых важных вопросов — еда. От нее во многом зависит впечатление гостей и атмосфера в целом. Кейтеринг в Москве сегодня разнообразен. Сравнили несколько из них, вот лишь некоторые.

1. canapeclub.ru (Канапе Клаб)* Канапе Клаб работает как с частными клиентами, так и с корпорациями, предлагая полноценный цикл услуг — от разработки концепции и меню до логистики и обслуживания гостей. Компания представлена в нескольких городах и активно масштабируется. Фишки: собственные производственные мощности плюс сеть производств от доверенных партнеров, высокая скорость работы при больших объемах — от камерных встреч до форумов на тысячи гостей, стабильное качество сервиса.

2. rest-catering.ru (Рест Кейтеринг) ** Компания совмещает ресторанный подход к кухне и сервису с выездным форматом обслуживания. Rest Catering (Рест Кейтеринг) работает как для приватных мероприятий, так и для крупных бизнес-событий. Каждое меню разрабатывается индивидуально с учетом пожеланий клиента, а команда берет на себя не только гастрономию, но и оформление фуршетных зон. Фишки: ресторанный уровень блюд и подачи, индивидуальные решения под формат события, опыт работы с VIP-клиентами (VIP, Very important person — очень важная персона ), умение создать стильную атмосферу на площадке.

3. freshday.ru (Фреш Дэй) *** FreshDay (Фрэш Дэй) уделяет особое внимание продуманности меню: решения для самых разных гостей — веганов, тех, кто не употребляет глютен или придерживается рациона с подсчетом КБЖУ. Такой подход делает сервис удобным выбором для мероприятий, где важно учесть диетические особенности и при этом сохранить вкус и стиль. Фишки: меню для любых запросов (веган, без глютена, КБЖУ), внимание к деталям и современная подача.

4. deliveryfood.ru (Деливери Фуд)**** Наличие гастробоксов в Delivery Food (Деливери Фуд) — это готовые решения для фуршета или банкета, которые легко транспортировать и быстро разложить на площадке. Есть как классические блюда, так и авторские вариации с оригинальными вкусами, что позволяет сочетать привычное и новое. Фишки: гастробоксы с удобной подачей, классика и авторские решения в меню, практичность формата доставки.

5. kalitniki.ru (Калитники)***** Компания «Калитники» работает в сегменте корпоративного и частного обслуживания. Широкий ассортимент блюд, среди которых традиционная русская кухня и популярные европейские позиции. Фишки: универсальное меню под разные форматы событий, акцент на традициях и качестве. Информация приведена по мнению автора и может не совпадать с мнением редакции.

*Продавец: ООО«ФУДТЕХ РЕСТОРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», адрес: 117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 24 к. 1, помещ. 1/1, ОГРН: 1237700259708, ИНН: 9727031336 **Продавец: ООО«РЕСТ», адрес: 115230, город Москва, Варшавское ш., д. 46, этаж 2 помещ 2031 , ОГРН: 1177746849862, ИНН: 9721053083 ***Продавец: ИП Глушков Сергей Алексеевич, адрес: 109469 г. Москва, ул. Марьинский парк, д. 5, корп. 3, ОГРН: 322774600467357, ИНН: 771523102901 ****Продавец: ООО «ДеливериФудБокс Канапе для Фуршета», адрес: 117105 г. Москва, Проезд Нагорный, д. 12, корп.3, стр. 2, ОГРН: 1157746991379, ИНН: 7723415169 *****Продавец: ООО «ВЫЕЗДНОЙ РЕСТОРАН И КЕЙТЕРИНГ», адрес: 127015, Москва, Новодмитровская ул, 5А, стр. 2, помещение 114, ОГРН: 1237700185117, ИНН: 7708416626

Реклама: ООО «ФУДТЕХ РЕСТОРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Автор: