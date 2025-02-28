Кормить грудью семилетку и хвастаться этим. Думали, так нельзя?
Психолог Резенова: кормление грудью на камеру — пиар и хайп
В Сети начал набирать популярность новый и довольно безумный тренд: матери устроили соревнование, кто дольше кормит ребенка грудью, — снимают процесс на видео и выставляют на всеобщее обозрение. Все бы ничего, только детям в кадре пять-семь лет. Что это — реальное проявление заботы и любви или попытка неплохо хайпануть, — выяснил 360.ru.
Своеобразный рекорд установила женщина, дочери которой семь лет. А мать пятилетней девочки в подписи к опубликованному видео безапелляционно заявила, мол, многие думают, так нельзя, но на самом деле все наоборот.
В комментариях к постам — настоящий шквал осуждения даже от преданных сторонников грудного вскармливания. Ролики называют тошнотворными, детей жалеют, а матерям советуют показаться психиатру.
До какого возраста можно кормить грудью?
Член Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию (AKEV) Анна Заговорина в беседе с 360.ru отметила, что до семи лет не рекомендовала бы оставлять ребенка на грудном вскармливании.
И здесь нужно понимать, в чем проблема мамы, почему она не может по-другому выражать свою любовь. Надо что-то делать с детско-родительскими отношениями в этой паре.
Анна Заговорина
консультант по грудному вскармливанию
Специалист подчеркнула, что беспокоиться за физическое здоровье детей не стоит — навредить грудным молоком как питанием невозможно.
У матери, добавила Заговорина, должны быть другие способы, чтобы утешить ребенка и позволить ему ощутить материнскую любовь. И тем более не стоит использовать кормление грудью как способ привлечь к себе всеобщее внимание.
Интересно
Средний срок грудного вскармливания на планете довольно длительный. По словам собеседницы 360.ru, он составляет 4,2 года. Но в разных культурах отношение к долгому кормлению различается.
«Европейская культура не предполагает, что мы будем кормить так долго. А, например, в странах Африки кормят, потому что им надо как-то выжить», — объяснила Заговорина.
Возможные риски долгого кормления грудью
Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова задалась вопросом, чем обусловлено подобное поведение каждой матери, какую цель она преследует и чью жизнь проживает — свою или ребенка.
«Есть у меня интересы, профессия, которая мне интересна, куда я иду развиваться, где я могу приложить силы? Либо я могу хайповать, как-то показывать себя?» — сказала она.
Одной из задач родителей специалист назвала дать детям возможность отделиться и самостоятельно жить.
И мы, родители, формируем условия, где они учатся быть самостоятельными, сильными, любимыми, значимыми, умеют справляться со своими эмоциями. <…> Всему свое время.
Надежда Резенова
психолог
Если на первом месте в подобных роликах — мать, ее желание выделиться, то фокус внимания не на ребенке и его потребностях, не на заботе, а именно на продвижении женщины, рекламе, чем-то еще.
«Значит, это не про ребенка, а про маму, поэтому все вопросы к ней. Зачем это делать? При чем здесь ребенок? Она просто использует его в своих интересах», — подчеркнула Резенова.
Интересно
Процесс кормления грудью, заметила она, довольно интимный, личный. Одно дело, когда речь идет о маленьком ребенке. Другое — о подрощенном.
Здесь это [делают] на камеру — однозначный пиар, хайп. Причем интересы ребенка просто не учитывают. <…> Значит, его потребности открыты.
Надежда Резенова
В возрасте пяти-семи лет, добавила собеседница 360.ru, ребенок уже ощущает себя отдельно от матери. Маленьких детей часто утешают, приложив к груди, когда им страшно или тревожно. Но в итоге они должны справляться с происходящим вокруг собственными ресурсами.
«Все-таки всему свое время. Три года — очень сильный, яркий кризис отделения ребенка. <…> Ну докормите [до этого возраста]», — сказала Резенова.
Тренд на демонстрацию долгого кормления она связала со вторичной выгодой для матери, которая никоим образом положительно не скажется на ребенке.
А как вы относитесь к такому флешмобу и в принципе к продолжительному грудному вскармливанию?