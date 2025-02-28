Сегодня 00:04 Кормить грудью семилетку и хвастаться этим. Думали, так нельзя? Психолог Резенова: кормление грудью на камеру — пиар и хайп 0 0 0 Фото: Luca Ponti / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Сети начал набирать популярность новый и довольно безумный тренд: матери устроили соревнование, кто дольше кормит ребенка грудью, — снимают процесс на видео и выставляют на всеобщее обозрение. Все бы ничего, только детям в кадре пять-семь лет. Что это — реальное проявление заботы и любви или попытка неплохо хайпануть, — выяснил 360.ru.

Своеобразный рекорд установила женщина, дочери которой семь лет. А мать пятилетней девочки в подписи к опубликованному видео безапелляционно заявила, мол, многие думают, так нельзя, но на самом деле все наоборот. В комментариях к постам — настоящий шквал осуждения даже от преданных сторонников грудного вскармливания. Ролики называют тошнотворными, детей жалеют, а матерям советуют показаться психиатру.

До какого возраста можно кормить грудью? Член Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию (AKEV) Анна Заговорина в беседе с 360.ru отметила, что до семи лет не рекомендовала бы оставлять ребенка на грудном вскармливании.

И здесь нужно понимать, в чем проблема мамы, почему она не может по-другому выражать свою любовь. Надо что-то делать с детско-родительскими отношениями в этой паре. Анна Заговорина консультант по грудному вскармливанию

Специалист подчеркнула, что беспокоиться за физическое здоровье детей не стоит — навредить грудным молоком как питанием невозможно.

Фото: Vladimir Godnik / moodboard / www.globallookpress.com

У матери, добавила Заговорина, должны быть другие способы, чтобы утешить ребенка и позволить ему ощутить материнскую любовь. И тем более не стоит использовать кормление грудью как способ привлечь к себе всеобщее внимание.

Интересно Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка, а затем продолжать его вместе с введением прикорма до двух лет и дольше, если это устраивает мать и ребенка. Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка, а затем продолжать его вместе с введением прикорма до двух лет и дольше, если это устраивает мать и ребенка.

Средний срок грудного вскармливания на планете довольно длительный. По словам собеседницы 360.ru, он составляет 4,2 года. Но в разных культурах отношение к долгому кормлению различается. «Европейская культура не предполагает, что мы будем кормить так долго. А, например, в странах Африки кормят, потому что им надо как-то выжить», — объяснила Заговорина.

Фото: РИА «Новости»

Возможные риски долгого кормления грудью Практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова задалась вопросом, чем обусловлено подобное поведение каждой матери, какую цель она преследует и чью жизнь проживает — свою или ребенка. «Есть у меня интересы, профессия, которая мне интересна, куда я иду развиваться, где я могу приложить силы? Либо я могу хайповать, как-то показывать себя?» — сказала она. Одной из задач родителей специалист назвала дать детям возможность отделиться и самостоятельно жить.

И мы, родители, формируем условия, где они учатся быть самостоятельными, сильными, любимыми, значимыми, умеют справляться со своими эмоциями. <…> Всему свое время. Надежда Резенова психолог

Если на первом месте в подобных роликах — мать, ее желание выделиться, то фокус внимания не на ребенке и его потребностях, не на заботе, а именно на продвижении женщины, рекламе, чем-то еще.

Фото: РИА «Новости»

«Значит, это не про ребенка, а про маму, поэтому все вопросы к ней. Зачем это делать? При чем здесь ребенок? Она просто использует его в своих интересах», — подчеркнула Резенова.

Интересно По мнению специалистов, если кормление грудью продолжается слишком долго, ребенок будет использовать это как способ утешения, что иногда затрудняет развитие самостоятельности. А для матери процесс может оказаться физически и эмоционально утомительным. После года грудное молоко не может полностью обеспечить все потребности детей в питательных веществах. При кормлении ребенка ночью после прорезывания зубов повышается риск кариеса, если не соблюдать гигиену полости рта. По мнению специалистов, если кормление грудью продолжается слишком долго, ребенок будет использовать это как способ утешения, что иногда затрудняет развитие самостоятельности. А для матери процесс может оказаться физически и эмоционально утомительным. После года грудное молоко не может полностью обеспечить все потребности детей в питательных веществах. При кормлении ребенка ночью после прорезывания зубов повышается риск кариеса, если не соблюдать гигиену полости рта.

Процесс кормления грудью, заметила она, довольно интимный, личный. Одно дело, когда речь идет о маленьком ребенке. Другое — о подрощенном.

Здесь это [делают] на камеру — однозначный пиар, хайп. Причем интересы ребенка просто не учитывают. <…> Значит, его потребности открыты. Надежда Резенова

В возрасте пяти-семи лет, добавила собеседница 360.ru, ребенок уже ощущает себя отдельно от матери. Маленьких детей часто утешают, приложив к груди, когда им страшно или тревожно. Но в итоге они должны справляться с происходящим вокруг собственными ресурсами. «Все-таки всему свое время. Три года — очень сильный, яркий кризис отделения ребенка. <…> Ну докормите [до этого возраста]», — сказала Резенова. Тренд на демонстрацию долгого кормления она связала со вторичной выгодой для матери, которая никоим образом положительно не скажется на ребенке. А как вы относитесь к такому флешмобу и в принципе к продолжительному грудному вскармливанию?