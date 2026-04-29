Кочуют и поклоняются духам. Какие коренные народы остались в России и где в Подмосковье можно с ними познакомиться

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Покататься на хаски и двугорбом верблюде, поесть буузы и примерить яркие костюмы — для этого не нужно ехать далеко от столицы. В России 30 апреля отмечают День коренных малочисленных народов. Их меньше 50, многие представители до сих пор живут в юртах и ведут кочевой образ жизни. Как им удалось сохранить свою национальную идентичность в век интернета и глобализации — в материале 360.ru.

Национальная идентичность коренных малых народов: промысел и вера

В России насчитывается 47 коренных малочисленных народов (КМН), их численность составляет около 315 тысяч человек.

В основном представители коренных народов живут в поселениях с современной инфраструктурой, но стараются сохранить национальную идентичность, самобытную духовную культуру, древние традиции декоративно-прикладного искусства, охоты и быта.

Многовековая и уникальная культура этих народов сложилась в суровых климатических условиях, и это наложило отпечаток на все сферы деятельности коренных народов.

Права КМН закреплены Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Указом президента от 04 ноября 2025 года 30 апреля объявлен Днем коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Среди коренных народов самые многочисленные — ненцы, абазины и эвенки, а самые немногочисленные — кереки (23 человека), алюторцы (96 человек) и водь — (105 представителей). В основном коренные народы встречаются на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в Сибири. Особый статус имеют представители коренных малочисленных народов, которые живут на исконных территориях предков, сохраняют древние традиции и промыслы, говорят на родных языках.

Перечень КМН: абазины, алеуты, алюторцы, бесермяне, вепсы, водь, долганы, ижорцы, ительмены, камчадалы, кереки, кеты, коряки, кумандинцы, манси, нагайбаки, нанайцы, нганасаны, негидальцы, ненцы, нивхи, ороки (ульта), орочи, саамы, селькупы, сету (сето), сойоты, тазы, теленгиты, телеуты, тофалары (тофа), тубалары, тувинцы-тоджинцы, удэгейцы, ульчи, ханты, челканцы, чуванцы, чукчи, чулымцы, шапсуги, шорцы, эвенки, эвены (ламуты), энцы, эскимосы и юкагиры.

За последние годы в период эпидемии коронавируса значительно пострадали представители старших поколений, которые являлись основными носителями традиций и языка. Также значение имеет ассимиляция молодого поколения в русскоязычной среде — многие обучаются в русских школах и интернатах и говорят в основном на русском языке.

Несмотря на то, что многие представители коренных народов проживают вдали от цивилизации, они прочно интегрированы в общество: пользуются интернетом, ведут соцсети.

Краткий список представителей коренных малочисленных народов России:

За буузами — в Подмосковье

Чтобы окунуться в этническую атмосферу, попробовать традиционные национальные блюда коренных малых народов, не обязательно ехать на Крайний Север или Камчатку. В Московской области и ближайших регионах расположены несколько этнопарков, которые дадут посетителям возможность познакомиться с аутентичными жилищами, бытом и культурой кочевых народов.

Этнопарк «Кочевник»

Это огромный музей под открытым небом. В этот этнопарк стоит поехать, чтобы познакомиться с культурой кочевников и поесть вкуснейшие буузы (аналог мантов) в настоящей юрте. Также можно нарядиться в национальные костюмы и покататься на калмыцком двугорбом верблюде, оленях или собачьей упряжке.

Исторический парк «Ратоборское поле»

Это настоящий уголок древней Руси. Здесь можно окунуться в повседневность народов Бурятии, Чукотки, Ямала и не только.

«Этномир»

Считается самым большим этнографическим парком страны, всего в 90 километрах от Москвы. В этнопарке множество музеев, где можно познакомиться с историей, искусствами, бытом, традициями и другими составляющими национальных культур разных народов не только России.

«Эко Хаски Парк»

Парк посвящен культуре народов Севера и их четвероногим спутникам — собакам. Это небольшое стойбище северных этносов на площади в три гектара, где можно посетить традиционное жилье чукчей — ярангу, и поиграть в национальные игры.

Здесь находится питомник для ездовых собак, который насчитывает около 100 особей. Гости могут покататься на упряжках с хаски, покормить их и погулять с собаками по парку.

Зооферма «Шихово»

На территории расположено несколько тематических зон. Среди них «Остров хаски», где можно пообщаться с северными собаками, «Северная деревня», в которой можно узнать много нового о традициях коренных народов Севера. А также конный клуб, ферма альпак и крокодиловая.

