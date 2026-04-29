Сегодня 01:28 Кочуют и поклоняются духам. Какие коренные народы остались в России и где в Подмосковье можно с ними познакомиться

Покататься на хаски и двугорбом верблюде, поесть буузы и примерить яркие костюмы — для этого не нужно ехать далеко от столицы. В России 30 апреля отмечают День коренных малочисленных народов. Их меньше 50, многие представители до сих пор живут в юртах и ведут кочевой образ жизни. Как им удалось сохранить свою национальную идентичность в век интернета и глобализации — в материале 360.ru.

Национальная идентичность коренных малых народов: промысел и вера В России насчитывается 47 коренных малочисленных народов (КМН), их численность составляет около 315 тысяч человек. В основном представители коренных народов живут в поселениях с современной инфраструктурой, но стараются сохранить национальную идентичность, самобытную духовную культуру, древние традиции декоративно-прикладного искусства, охоты и быта. Многовековая и уникальная культура этих народов сложилась в суровых климатических условиях, и это наложило отпечаток на все сферы деятельности коренных народов.

Интересно Права КМН закреплены Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Указом президента от 04 ноября 2025 года 30 апреля объявлен Днем коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Среди коренных народов самые многочисленные — ненцы, абазины и эвенки, а самые немногочисленные — кереки (23 человека), алюторцы (96 человек) и водь — (105 представителей). В основном коренные народы встречаются на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в Сибири. Особый статус имеют представители коренных малочисленных народов, которые живут на исконных территориях предков, сохраняют древние традиции и промыслы, говорят на родных языках.

Интересно Перечень КМН: абазины, алеуты, алюторцы, бесермяне, вепсы, водь, долганы, ижорцы, ительмены, камчадалы, кереки, кеты, коряки, кумандинцы, манси, нагайбаки, нанайцы, нганасаны, негидальцы, ненцы, нивхи, ороки (ульта), орочи, саамы, селькупы, сету (сето), сойоты, тазы, теленгиты, телеуты, тофалары (тофа), тубалары, тувинцы-тоджинцы, удэгейцы, ульчи, ханты, челканцы, чуванцы, чукчи, чулымцы, шапсуги, шорцы, эвенки, эвены (ламуты), энцы, эскимосы и юкагиры.

За последние годы в период эпидемии коронавируса значительно пострадали представители старших поколений, которые являлись основными носителями традиций и языка. Также значение имеет ассимиляция молодого поколения в русскоязычной среде — многие обучаются в русских школах и интернатах и говорят в основном на русском языке. Несмотря на то, что многие представители коренных народов проживают вдали от цивилизации, они прочно интегрированы в общество: пользуются интернетом, ведут соцсети.

Краткий список представителей коренных малочисленных народов России: Ненцы (49 787 человек). Проживают в Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийский автономных округах, Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми. Преимущественно ведут кочевой образ жизни, передвигаются за оленями: зимой на юг, летом на север. Дети учатся в интернатах. Основной промысел — оленеводство.

Ханты (31 467 человек). Проживают в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Бережно хранят традиции, некоторые до сих пор верят в духов природы и поклоняются медведю, которого считают своим предком.

Вепсы (4687 человек). Проживают в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях, основные поселения расположены между тремя озерами: Ладожским, Онежским и Белым. До 1917 года их называли «чудью». Вепсы почитают духов леса и воды.

Нивхи (3863 человека). Проживают в низовьях Амура и на острове Сахалин. Занимаются охотой на морского зверя, рыболовством, пушным промыслом, сбором ягод и растений. Частично сохранили культы животных и священных деревьев, практикуют шаманизм.

Селькупы (3458 человек). Проживают в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Томской области. Часто их называют таежными людьми или пегой ордой. Даже сейчас у селькупов отчасти сохранился тотемизм. Год у селькупов делится на две части: во время теплой части господствует медведь, во время холодной — лось. Питаются в основном рыбой во всех видах. В 2024 году новосибирские ученые доказали, что селькупы ориентируются в тайге на 23% точнее любого GPS-навигатора.

Ительмены (2622 человека). Проживают на Камчатке, считаются древнейшем из местных народов. Ительменским языком сейчас владеют менее 500 человек.

Телеуты (2217 человек). Регион проживания: Кемеровская область, Республика Алтай, Алтайский край. Народ относится к монголоидной расе. Основными занятиями были разведение лошадей, крупного рогатого скота и овец. Важную роль в жизни телеута играют куклы-обереги, несмотря на принятие православия.

Бесермяне (2067 человек). Проживают в Удмуртии. В верованиях бесермян смешались православие и ислам, практикуют языческие обряды, в том числе жертвоприношения. Занимаются животноводством, земледелием, бортничеством.

Саамы (1530 человек). Проживают в Мурманской и Ленинградской областях, Республике Карелия, Санкт-Петербурге. Раньше их называли лопари. Традиционные занятия: охота, рыболовство и оленеводство. Частично сохранили языческую веру, делают обереги и преклоняются перед священными камнями. Саамский народ сумел сохранить одну из самых древних музыкальных форм на земле — песнопение Йойк.

Алеуты (399 человек). Проживают в Камчатском крае на Командорских и Алеутских островах. Занимаются охотой на морского зверя и рыболовством, резьбой по дереву и кости.

Энцы (201 человек). Проживают в Красноярском крае. Энцы делятся на две группы: «Сомату» — тундровые энцы, «Пэ-бай» — лесные энцы, у народа есть собственный календарь. Некоторые группы энцев и сегодня тайно чтут духов, несмотря на принятие христианства.

За буузами — в Подмосковье Чтобы окунуться в этническую атмосферу, попробовать традиционные национальные блюда коренных малых народов, не обязательно ехать на Крайний Север или Камчатку. В Московской области и ближайших регионах расположены несколько этнопарков, которые дадут посетителям возможность познакомиться с аутентичными жилищами, бытом и культурой кочевых народов. Этнопарк «Кочевник» Расположение: Сергиево-Посадский округ, село Морозово. Это огромный музей под открытым небом. В этот этнопарк стоит поехать, чтобы познакомиться с культурой кочевников и поесть вкуснейшие буузы (аналог мантов) в настоящей юрте. Также можно нарядиться в национальные костюмы и покататься на калмыцком двугорбом верблюде, оленях или собачьей упряжке.

Исторический парк «Ратоборское поле» Расположение: Сергиево-Посадский округ. Это настоящий уголок древней Руси. Здесь можно окунуться в повседневность народов Бурятии, Чукотки, Ямала и не только. «Этномир» Расположение: Калужская область, Боровский район, деревня Петрово. Считается самым большим этнографическим парком страны, всего в 90 километрах от Москвы. В этнопарке множество музеев, где можно познакомиться с историей, искусствами, бытом, традициями и другими составляющими национальных культур разных народов не только России. «Эко Хаски Парк» Расположение: Московская область, Одинцовский округ, поселок Николина Гора. Парк посвящен культуре народов Севера и их четвероногим спутникам — собакам. Это небольшое стойбище северных этносов на площади в три гектара, где можно посетить традиционное жилье чукчей — ярангу, и поиграть в национальные игры.

Здесь находится питомник для ездовых собак, который насчитывает около 100 особей. Гости могут покататься на упряжках с хаски, покормить их и погулять с собаками по парку. Зооферма «Шихово» Расположение: Дмитровский городской округ, деревня Шихово. На территории расположено несколько тематических зон. Среди них «Остров хаски», где можно пообщаться с северными собаками, «Северная деревня», в которой можно узнать много нового о традициях коренных народов Севера. А также конный клуб, ферма альпак и крокодиловая.